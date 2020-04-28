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01. 好莱坞研制行业复工标准，小型制作或优先复工

目前还没有任何好莱坞大厂发布正式文件，不过外媒报道，据消息人士透露，好莱坞的头部内容生产者和工会正努力研制新的行业标准，以保证复工后片场演员和工作人员的安全，防止新冠病毒的传播。





一名参与讨论的行业工作者称，具体操作方法可能会根据不同类型的内容生产而存在差异，“并不一定存在一种放之四海而皆准的方法”。比如大片厂和小制作公司的标准可能就不一样。





据悉，那些规模较小的项目可能会优先获得复工批准。FilmLA总裁保罗·奥德利证实:“我们听到的消息是，一旦重新开工，将分阶段进行。第一阶段很可能会采取人员数量限制和社交隔离措施，这意味着只能小型制作才能获得许可。”至于更大规模的电影什么时候才能复工，多家电影公司和制片公司表示，七八月是有希望的，但秋天的可能性更大一些。