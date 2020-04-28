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时光晚报：好莱坞研制剧组复工行业标准

张家辉主演影片"731" 北影节举办在线影展

2020-04-28 21:00:26 来源：Mtime时光网

今天的重点电影新闻都在这里~

　　在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？


01. 好莱坞研制行业复工标准，小型制作或优先复工



　　目前还没有任何好莱坞大厂发布正式文件，不过外媒报道，据消息人士透露，好莱坞的头部内容生产者和工会正努力研制新的行业标准，以保证复工后片场演员和工作人员的安全，防止新冠病毒的传播。

　　一名参与讨论的行业工作者称，具体操作方法可能会根据不同类型的内容生产而存在差异，“并不一定存在一种放之四海而皆准的方法”。比如大片厂和小制作公司的标准可能就不一样。

　　据悉，那些规模较小的项目可能会优先获得复工批准。FilmLA总裁保罗·奥德利证实:“我们听到的消息是，一旦重新开工，将分阶段进行。第一阶段很可能会采取人员数量限制和社交隔离措施，这意味着只能小型制作才能获得许可。”至于更大规模的电影什么时候才能复工，多家电影公司和制片公司表示，七八月是有希望的，但秋天的可能性更大一些。
02.美国得克萨斯州允许影院5月1日起复工


　　继美国乔治亚洲政府允许影院4月27日复工后，得克萨斯州近日也宣布电影院、餐厅可在5月1日开始复工，但不能高于25%的上座率。得州州长格雷格·阿伯特表示：“只是允许，并非要求”。同时他还说，目前理发厅、酒吧和健身房还不能开门，最少要到5月中旬才会有进一步的政策。

     不过美国几大连锁院线AMC、喜满客依旧坚持认为，除非有新的大片上映，他们不会急于重新开门
03.史蒂夫元将与亚马逊合作多部新剧


　　《行尸走肉》中的“格伦”史蒂文·元，要与亚马逊影业合作新美剧了，他们签下的新合同中，史蒂文要为多部美剧开发与制片，这些剧集将会在Amazon Prime上的超过200个国家和地区中播放。

　　史蒂文目前正在为亚马逊尚未上线的新动画片《无敌小子》配音，本剧改编自《行尸走肉》原著漫画作者罗伯特·柯克曼的新作。

　　史蒂文在《行尸走肉》中饰演的“格伦”，让他打下了不小的粉丝基础，他还出演过乔丹·皮尔重启版的《新阴阳魔界》《醉酒史》《生活大爆炸》等美剧。接下来，他还将出现在郑一朔导演的A24新片《米纳里》中，本片在今年的圣丹斯电影节上获得了评审团大奖与观众选择奖，讲述的是上世纪80年代，一户韩国家庭移民到美国阿肯色州的故事。
04.导演亲自扛着摄影机绑在汽车上面跟拍


《极限营救》拍摄幕后

　　《复联4》导演乔·罗素监制的动作片《极限营救》曝光中字幕后花絮，为了拍摄扣人心弦的长镜头，动作替身出身的导演萨姆·哈格里夫扛着摄影机绑在汽车上面跟拍，实践着灭霸的名言：“Fine I’ll do it myself.”（老子亲自来！）

　　据悉，《极限营救》片中有一个长达十分钟的动作长镜头，非常惊艳。

01.张家辉将主演《731》聚焦日军罪行



　　据电影《731》官博消息，张家辉确认主演该片，具体角色尚未公布。该片聚焦二战时期日军七三一部队的罪行，讲述从1933年以来3000多名祖国同胞惨遭迫害的故事。

　　影片由赵林山(《铜雀台》)执导，刘恒(《集结号》《金陵十三钗》)和赵林山联合编剧，将在侵华日军七三一细菌部队安达特别试验场遗址进行外景拍摄。
02.香港电影金像奖第二波提名艺术海报曝光




　　第39届香港电影金像奖发布第二波提名者的艺术海报，包括最佳新演员提名李宛妲(《叶问4》) ，最佳导演提名叶伟信(《叶问4》) ，以及新晋导演提名卓翔(《戏棚》)。

　　第39届香港电影金像奖将于5月6日下午3点，通过线上直播形式，揭晓19个奖项的最终归属。尔冬升将代金像奖董事局主持并揭晓最终奖项归属。
03.北京国际电影节举办在线影展


　　今日，北京国际电影节宣布，其主办的春季在线影展将于5月1日在5月5日举行，展映平台为爱奇艺电影。陈凯歌佟大为谭卓将担任特邀策展人，目前影展片单尚未公布。


   编辑：飒飒

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关键词： 时光晚报
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