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2019年，好莱坞这10部电影最赚钱

迪士尼再次一家独大 最赚最赔都是它

2020-04-29 09:01:29 来源：Mtime时光网

"复联4"当然是第一

最赚钱前十有7部半迪士尼

"星战9"终结时代

小丑与勇敢者游戏2为独苗

最赚钱的11-25名

从"利刃出鞘"到"1917"

好莱坞五大赔钱片

躲不掉的"黑凤凰"与"猫"

五部小制作成功片

"密室逃生"和"寄生虫"!

来看看2019年的好莱坞，最赚钱的10部电影、最赔钱的5部、以及最成功的5部小制作影片。
　　时光网特稿　2019年中，到底有哪些电影最“值钱”？Deadline根据诸多影片的北美票房，排出了最赚钱的前25部。说到一部影片的利润，并不是简单的“票房越高，收入越高”，制片预算、广告支出、明星费用和其它支出都要算在内，还不能忽略视频点播和销售DVD带来的副业收入。

　　在整理收入与支出的过程中，最难计算的一点，其实是明星到底能拿多少钱。不过这个榜单的意义也就在于，能让影片的盈利率更加公开些。这样当哪部影片再用自己拿了首周末票房第几名说事儿的时候，先看看它的收益占预算和其它花销的比例吧。

　　榜单排名顺序：按照“片方净利润”，从第1名列举到第25名。最赚钱的10部电影中迪士尼占7部半，《蜘蛛侠：英雄远征》是漫威（迪士尼）和索尼合作，姑且一人算一半。非迪士尼作品中，还有索尼的《勇敢者游戏2：再战巅峰》、华纳的《小丑》。最赔钱的五部电影中，派拉蒙和福斯各占1部半，环球和联美各自有一部。

　　电影投资有时候难以琢磨，2019年最赚钱的好莱坞大片是超级英雄电影《复仇者联盟4：终局之战》，最赔钱的也是超级英雄电影《X战警：黑凤凰》。而且两部都是漫威漫画改编，出品方如今还同属于一家母公司。

　　今年我们可能没有电影再看了，回顾一下去年的辉煌与失落吧。


1.《复仇者联盟4：终局之战》，迪士尼/漫威影业

北美首映：2019.4.26
净利润：8.9亿美元
现金回报率：1.99



　　距离《复联4》的公映，已经过去整整1年的时间了，这样在全球范围内的现象级票房表现，短时间内很难再被新的系列超越了。本片几乎霸了所有能霸的票房榜单，史无前例的北美首周末票房3.57亿美元，全球首周末票房12亿美元——换句话说，许多影片一辈子可能都奢望不来的成绩，《复联4》一个周末都赚完了。

　　上映之前的一切迹象都表明，《复联4》的风云雄霸天下在所难免，毕竟前作《复仇者联盟3：无限战争》的结尾，留下了我们这个时代电影中最大的悬念，没有之一（上一次这样现象级的好莱坞大片中悬念，还要追溯到《星球大战2：帝国反击战》了）。此外，影片上映前的预告片都火爆到炸，跻身史上观看量最高的预告片之列。

　　去年4月24日，影片在中国首先开画，第一天就进账1.1亿美元，后来在美国成为全美票房最快达到1亿美元（仅仅用了17个小时）的影片。6月时，《复联4》的重映彻底将卡梅隆导演保持了十年纪录的《阿凡达》拉下马，成为世界票房之首。


2.《冰雪奇缘2》，迪士尼

北美首映：2019.11.22
净利润：5.99亿美元
现金回报率：2.32



　　《冰雪奇缘》当年拿下了12.8亿美元的票房，这部续集让我们等了6年，成绩依然没有让人失望。从珍妮弗·李与克里斯·巴克的导演搭档，到创作了脍炙人口 “Let It Go” 的克里斯汀·安德森-洛佩兹与罗伯特·洛佩兹夫妻档，以及伊迪娜·门泽尔、克里斯汀·贝尔、乔什·盖德等原作配音班底，让第一部成功的创作团队，续集中全员回归。

　　《冰雪奇缘2》开画的感恩节假期，原来是被《哈利·波特》系列电影称霸的档期，以1.3亿美元的首周末票房成绩开画。虽然剧情不如第一集，歌也没有前作好听，但14.5亿的全球票房成绩告诉我们，只要是续集动画电影，迪士尼砸钱拍就完事儿了。


03.《狮子王》，迪士尼

北美首映：2019.7.19
净利润：5.8亿美元
现金回报率：1.93



　　自2016年的真人版《奇幻森林》（全球票房9.67亿美元）之后，乔恩·费儒赢得了迪士尼的欢心，正值经典动画片《狮子王》上映25周年之际，操刀将其改编成了真人版（真狮版）影片。流媒体平台Disney+去年11月上线之前，迪士尼放出了大量新片，从包括《复联4》在内的MCU电影，到终极篇《星球大战：最后的绝地武士》，从真人重启版《阿拉丁》到期盼已久的《冰雪奇缘2》，财大气粗令人咋舌。

　　《狮子王》在去年夏天开画后，让华纳《哈利·波特与死亡圣器（下）》保持了8年的首周末票房成绩作古。本片在中国开画要早一周，首周末就助力拿到1亿美元，而碧昂斯演唱的新版“Can You Feel the Love Tonight”，也点燃了社交网络上粉丝们的热情。
04.《小丑》，华纳



北美首映：2019.10.4
净利润：4.37亿美元
现金回报率：2.11



　　《小丑》在商业上所获得的成功，可谓是让无数人大吃一惊，连华纳自己和导演托德·菲利普斯本人都难以置信。本片的初衷是像20世纪福斯的《金刚狼3：殊死一战》一样，拍出R级、高口碑、有逼格，还能小赚一笔的效果。没想到，这部以DC漫画中最著名反派为主角的影片，一下变成了爆款，R级的《小丑》竟然能媲美2017年同期上映的PG级《毒液》。

　　而这一切成就，都是在影片并未在大票仓中国上映的情况下完成的。当年为了分担风险，华纳与Bron影业、威秀娱乐一起承担了影片7千万美元的成本，最终的收益也是华纳拿一半儿，剩下两家平分一半儿。《小丑》在威尼斯和多伦多电影节背靠背亮相后，迅速引起了人们对于华金·菲尼克斯竞争“奥斯卡影帝”的探讨，而最终结果也并没有辜负盼着DC近年来也能崛起一次的粉丝们。
05.《惊奇队长》，迪士尼/漫威影业



北美首映：2019.3.8
净利润：4.14亿美元
现金回报率：1.92



　　《惊奇队长》基本上可以说是2018年《复联3》和2019年《复联4》，这两部史上最受人期待MCU电影之间的桥梁。《复联3》的片尾彩蛋给人的感觉是，卡罗尔·丹弗斯基本上就是单枪匹马拯救那些被灭霸“化灰”英雄们的救世主了，人们对于她单兵电影的期待，自然也是水涨船高。

　　《惊奇队长》去年国际妇女节的时候，很应景地开了画，然而男性（61%）才是这部影片的主力观影人群，比首部以女性超级英雄为主角的《神奇女侠》（45%），男性观众群体要多。

　　在MCU中，《惊奇队长》4.57亿美元的首周末票房成绩，仅排在两部无法超越的《复联3》《复联4》之后，第一周之内影片就达到了收支平衡，毕竟本片的明星片酬非常低，仅仅2500万美元（但还会有后续分成等收入）。

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

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关键词： 好莱坞 票房 产业 收入 支出 迪士尼 索尼 派拉蒙 华纳

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