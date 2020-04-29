早上好，全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。











1.AMC院线将不再放映环球的电影















NBC环球首席执行官Jeff Shell日前接受采访时表示，《魔发精灵2》的表现超出预期，影院恢复营业后环球会同时采取院线上映和网络上映两种发行方式。





这一言论激怒了美国的影院行业，AMC院线首席执行官Adam Aron公开回应：环球的做法不可接受，未来AMC在美国、欧洲、中东的任何一家影院都不会再放映环球的电影。





2.奥斯卡修改评选规则











正常情况下，奥斯卡组委会要求参评奥斯卡的影片必须在洛杉矶地区影院上映至少一周。疫情期间，组委会取消了这一规则。





现在，电影在网络发行后60天内上线奥斯卡评委专用的流媒体平台Academy Screening Room，就可以获得参评奥斯卡的资格。





此次规则修改属于临时性修改，疫情之后，规则可能会恢复如初。





3.《惊天魔盗团》开发第三部











狮门影业宣布开发《惊天魔盗团3》，目前已经确定由《美国骗局》编剧Eric Warren Singer执笔剧本。





该片演员阵容虽然尚未确定，但有消息称，既会有老角色回归，也会有新角色加盟。





4.《鸡皮疙瘩》要拍剧集











美国作家R.L.斯坦所著惊险小说《鸡皮疙瘩》要拍摄剧集了。





该IP此前拍摄过多个电影版本，较近的作品包括2015年的《鸡皮疙瘩》和2018年的《鸡皮疙瘩2：闹鬼万圣节》。





5.瑞安·雷诺兹《分身人》曝新剧照





















影片讲述一个类似《楚门的世界》的故事：一个孤独的银行柜员发现自己其实是大型电游的背景人物……《分身人》将于12月11日在北美上映。











01.剧集版《三体》6月开拍









据编剧、制片人白一骢透露，剧集版《三体》将于6月开拍。





该剧改编自刘慈欣同名科幻小说，由杨文军执导。杨文军过往作品包括电影《何以笙箫默》，电视剧《鹤唳华亭》、《离婚律师》等。





据悉，剧集版《三体》原定3月开机，后因疫情延期。















1.妮可·基德曼新写真曝光

































演员妮可·基德曼曝光一组时尚写真。1967年出生的妮可风采依然不减当年。