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刘慈欣原著电视剧版《三体》6月开拍

张鲁一&王子文出演 "何以笙箫默"导演执导

2020-04-29 09:07:38 来源：Mtime时光网

电视剧版《三体》今年6月开拍，传闻男女主角分别为张鲁一和王子文。
张番番导演的《三体》电影海报

　　时光网讯 据国内多家媒体报道，4月28日举办的2020年第26届北京电视节目交易会青年制作人论坛上，编剧、制片人白一骢透露剧版《三体》原定3月开机，因疫情原因延期到6月。他坦言，该项目拍摄地点和计划一变再变，同时又要兼顾剧组人员安全问题。

　　剧版《三体》由杨文军执导，改编自刘慈欣所著的同名长篇科幻小说，剧集已于2019年5月正式备案。导演杨文军曾经执导电影《何以笙箫默》，电视剧《刀客家族的女人》《扶摇皇后》等。据悉，男女主角分别为张鲁一王子文

张鲁一和王子文出演剧版《三体》

　　剧版《三体》的消息早在2016年就宣布，游族影业提供版权、慈文传媒拍摄制作、企鹅影业参投。2019年6月这部剧集的备案公示曾在网上曝光，剧情梗概如下：

   　“2005年，地球基础科学出现了异常的扰动，一时间科学界风雨飘飘，人心惶惶。离奇自杀的科学家，近乎神迹的倒计时，行事隐秘的科学边，神秘莫测的《三体》游戏……

　　纳米科学家汪淼被警官史强带到联合作战中心，并潜入名为“科学边界”的组织协助调查。迷雾之中，汪淼接触到一个名为ETO的组织，发现其幕后统帅竟是自杀身亡的科学家杨冬的母亲——叶文洁。

　　随着ETO与作战中心你来我往的不断博弈，汪淼和史强逐渐确定《三体》游戏中的世界真实存在。而所有事件的源起，是两个文明为了生存空间，孤注一掷的生死相逐。在联合作战中心及科学家们的共同努力下，汪淼、史强等人坚定信念、重燃希望，带领大家继续准备着在今后与即将入侵的三体人展开殊死斗争。”

　　

动画《三体》预告

《三体》电影版2015年就开拍，冯绍峰、张静初、吴刚、唐嫣、杜淳等主演，张番番执导，至今没有上映。光线影业在2019年的财报中也提到，他们也要拍摄新版《三体》电影。此外，B站主导的动画版《三体》在制作之中，动画番剧《我的三体》系列已播出三季。



   编辑：小火纸

关键词： 三体 杨文军 张鲁一 王子文 电视剧 刘慈欣
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