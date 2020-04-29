华谊兄弟发布非公开发行A股股票预案称，拟以2.78元/股非公开发行合计不超过823,741,004股，募集资金总额不超过22.9亿元。







文章来源：华谊兄弟





4月28日，华谊兄弟发布了2019年度业绩报告，公告显示，全年归属于上市公司股东的净利润为亏损39.6亿元。当晚，华谊兄弟同时发布非公开发行A股股票预案称，拟以2.78元/股非公开发行合计不超过823,741,004股，募集资金总额不超过22.9亿元，发行对象为阿里影业、腾讯计算机、阳光人寿、象山大成天下、豫园股份、名赫集团、信泰人寿、三立经控、山东经达九家公司，全部发行对象均以现金方式认购本次发行的股份，引发市场极大关注。





根据公告内容，华谊兄弟此番定增旨在以股权融资为连接点、以战略合作为主线、以各行业头部企业为主要参与者，组建一个资源共享、业务互促的利益共同阵营。华谊兄弟董事长王中军表示：多位战略合作者在充分了解华谊兄弟近两年的发展困境之后，依然坚定看好“影视+实景”新商业模式，并基于对华谊兄弟深耕影视26年来能力和成绩的认可，愿意与华谊兄弟进一步开放合作、协同发展，携手创造更大价值，这对华谊兄弟来说是值得感恩和珍惜的重要机遇。





市场普遍认为，能同时获得各行业企业的资本青睐已非易事，而且此次定增还是谋定于整体经济下行和影视行业持续调整的多重压力之下，无论对资本市场还是影视行业，其所释放出的积极信号都更为强烈，产生的影响也更加深远。





有分析人士指出，通过此次定增，华谊兄弟不仅会获得对跨越发展障碍至关重要的资本助力，更重要的是，这样的股东阵容一方面将为华谊兄弟搭建一个整合各行业头部资源的强势平台，另一方面也将帮助华谊兄弟进一步提高管理效率和决策体系的科学性，为华谊兄弟重启高质量发展提供更多元的市场机遇，开辟更广阔的想象空间。











华谊兄弟的新兄弟连：

资本、业务双向打通，跨界、同业优势互补





本次名单中，腾讯是再次支持华谊兄弟。凭借腾讯在其社交及数字内容领域的实力，以及华谊兄弟的内容优势和实景资源，双方或将在IP联动与延展、文旅业务的线上线下闭环、短视频等方面，探索创新文娱产品与娱乐生活方式。根据公告，腾讯和华谊兄弟或将在电影、游戏、文学的IP转化，短视频内容创作与聚合，以及国际市场等方面探索合作可能性。





定增名单中的阿里影业是首次以华谊兄弟的战投股东身份出现，但实际上阿里系与华谊兄弟的渊源可以追溯到十几年前，阿里影业自身近年来与华谊兄弟的合作往来也非常密切。2019年，阿里影业与华谊兄弟签订战略协议，并通过企业借款形式为华谊兄弟提供7亿资金。此次加入定增，对华谊兄弟核心价值的持续认可和未来发展的信心与期待不言而喻。





如果说腾讯、阿里影业的加入代表了互联网大平台对优质娱乐内容的强烈渴求，复星旗下家庭快乐消费旗舰豫园股份的入局则更多是基于产业资本对趋势变化的天生敏锐。截至2019年末，豫园股份已成为华谊兄弟前十大股东之一。通过此次定增，豫园股份将旗下文化产业和场景开发业务与华谊兄弟展开战略协同，以文化商业、珠宝时尚、国潮腕表、餐饮食品等零售服务业务为支点，全面与华谊兄弟实景娱乐板块展开协同。可以想象，通过豫园股份的战略持股，华谊兄弟可以与复星建立更多的协同合作。一方面，复星可以带来强大的产业资本支持，另一方面其时尚、文化、旅游产业的明星业务如度假村、旅游目的地等也可以与华谊兄弟旗下的实景项目实现联动效应，参与并优化华谊兄弟文旅项目的落地形态和运营体系，而华谊兄弟的影视IP储备和持续生产能力，则可以为复星的产业注入更多IP活力，为IP流转和增值拓展更多落地渠道。





山东经达科技产业发展有限公司位于济宁市，是济宁国家高新区直属的全资国有企业，隶属于济宁高新控股集团有限公司，总资产400余亿元，拥有两家AA+及一家AA评级子公司。济宁市作为孔子、孟子、颜子的故乡，历史文化悠久，是儒家文化、运河文化、水浒文化的重要发祥地之一，拥有曲阜三孔、微山湖以及水泊梁山等丰富的文化旅游资源。山东经达的加入无疑为华谊兄弟带来了更重要的战略意义。根据协议，山东经达将基于政府背景的资源与平台，专业化产业园区运营、产业投融资和城市发展的经验和资源，与华谊兄弟共同打造一个以展示儒家文化、影视拍摄及制作、文化艺术展览、旅游、网红经济、衍生品开发营销于一体的文化创意产业园区；同时，双方携手共同投资济宁文化产业项目，完善济宁文化产业链，做大做强济宁文化产业。





华谊兄弟此次定增融资还吸引了象山大成天下、三立经控、名赫集团等公司的加入。象山大成天下作为一家影视投资控股公司，是国内文化影视行业迅速崛起的一支新军，在国内激烈的影视行业竞争中有着自己独特的定位和战略，并拥有强大的影视资源及优秀的开发制作团队；三立经控作为经营范围涉及房地产、建材、文旅等业务的实业公司，拥有丰富的文化地产开发经验与资源；名赫集团立足北京、布局全国，是一家以多元化经营为主体的大型企业集团，业务领域涵盖投资、文创影视、环保产业、智慧医疗、旅游地产等。根据公告，各方将根据各自优势整合项目资源，协同影视IP的开发与制作，以及实景娱乐项目的拓展与内容提升。华谊兄弟丰富的制作经验与平台资源，将助力其影视项目快速推进与完成，携手打造具有电影文化元素的旅游度假新胜地，同时它们也将成为华谊兄弟丰富IP储备和文旅融合发展的重要组成部分。





此外，信泰人寿、阳光人寿的参与也为本次定增带来了更多合作领域及多维度营销的发展前景。未来，也将充分整合彼此客户资源，为各方带来更大的价值增量。











华谊兄弟的新商业模式：

聚焦“影视+实景” 打造核心主营尖刀班





正如王中军所言，26年的内容基因和“影视+实景”新商业模式的建立，或许正是吸引资本和市场逆市看好华谊兄弟的最根本原因。





作为中国最早成立的民营影视企业之一，也是中国电影实景领域的开拓者，华谊兄弟是目前行业内唯一一家真正打通影视IP和实景娱乐项目的本土影视公司，兼具内容制作能力和内容衍生品的开发运营能力。2019年年初，王中军回归公司核心业务管理，明确提出聚焦“影视+实景”，致力重建公司主营业务优势。





根据公告，华谊兄弟的影视娱乐项目储备丰富，电影方面有《八佰》《侍神令》《749局》《阳光不是劫匪》《美人鱼2》《温暖的抱抱》《一直游到海水变蓝》《涉过愤怒的海》《日光危城》《月球陨落》《一条龙》及《世纪末的未来》等多个项目，其中多部影片已完成制作进入待映状态；影视剧方面，公司参与了多部电视剧及网剧的投资制作，其中《古董局中局之鉴墨寻瓷》将于二季度播出，《古董局中局之掠宝清单》《宣判》已经关机进入后期制作阶段。





实景娱乐方面，截至2019年底，华谊兄弟已有苏州、海口、长沙及郑州四个大型项目落地运营，成为文旅项目落地效率和完成程度最高的影视公司，并屡获行业内外的认可。仅在过去一年，四地项目荣获国际国内奖项近20个，国庆黄金周期间共接待游客50万人次。华谊兄弟实景娱乐项目正逐渐建立起稳定的消费者群体和广泛的市场影响，随着运营水平的不断提升和市场培育的进一步成熟，未来将持续增厚公司业绩。













有业内人士指出，华谊兄弟此次定增带来的资本助力和跨界资源不仅为华谊兄弟的未来发展开拓了极大的想象空间，同时也为以内容为核心的整个影视文化行业的复苏发展带来了更多希望，有助于激活以影视为代表的轻资产行业，从而逐步传导至其他相关行业，为疫后经济的整体复苏注入一份活力。