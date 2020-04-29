网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

成就不少名导 史皇是好莱坞最佳锦鲤

从卖拷贝到艾默里奇 成绩单十分耀眼

2020-04-29 16:33:46 来源：Mtime时光网

来看看因为跟威尔·史密斯合作，职业生涯开启新大门的导演们。
　　时光网讯　在好莱坞的灿烂星河中，威尔·史密斯一定是枚不可忽视的巨星。

　　两次奥斯卡男主提名，多次获得格莱美等音乐大奖。不管演戏还是唱歌，他交出的成绩单总是那么耀眼。与生俱来的天赋魅力，让他在全球积累了无数影迷，成为名副其实的“票房收割机”。

　　光环之外，威尔·史密斯更让人津津乐道的也许是他的锦鲤属性。回顾他的履历，不难发现很多初出茅庐的导演跟他合作后才名声大噪，拥有了职业生涯的高光时刻。今天就向各位盘点一下，看威尔·史密斯究竟带火了哪些导演？

NO.1 迈克尔·贝

 

　　如今的“爆炸贝”风光无限，但在1994年，他还只是个广告MV导演，急需一部电影作品在好莱坞站稳脚跟。那时，威尔·史密斯也初涉影坛，凭借过人的喜剧天赋，被迈克尔·贝慧眼识珠。于是，《绝地战警》应运而生。

　　这对新人组合十分争气，威尔·史密斯成功塑造了警探麦克一角，将一个风流倜傥的“富二代”演绎的妙趣横生。导演迈克尔·贝也开始执迷于爆炸美学，树立起具有标识性的火爆风格。

　　两人互相成就，最终让这部仅投入1900万美元的处女作，创造了全球1.4亿美元的票房神话。2003年，他们再度合作《绝地战警2》，同样成绩喜人，在全球狂揽2.7亿美金，并将《绝地战警》系列推上了好莱坞经典动作喜剧IP的高度。

NO.2 罗兰·艾默里奇
 


　　《后天》、《2012》、《哥斯拉》一个个如雷贯耳的名字，让罗兰·艾默里奇享有“好莱坞灾难片大师”的美誉。虽然屡创佳作，但有部电影对他意义非凡，那就是《独立日》。这是他首部获得全球影响力的作品，威尔·史密斯在片中扮演重要角色。选一个黑人演员参演在当时还饱受争议，导演亲自diss种族歧视言论，并坚持用威尔·史密斯。

　　事实证明，他没有选错。由于威尔·史密斯的绝佳演出，让《独立日》成为当年全球最受瞩目的影片，席卷全球8.17亿美元的票房，罗兰·艾默里奇也一举成名，为大师之路开了个好头。

NO.3 加布里埃莱·穆奇诺
 

《当幸福来敲门》片场照

　　这位导演的名字拗口且陌生，但提起他的作品却耳熟能详，比如励志经典《当幸福来敲门》。

　　众所周知该片由威尔·史密斯出演，那时他早已是炙手可热的超级明星，但却没被商业大片所束缚，反而愿意挑战更多可能，给有潜力的导演机会。所以他非常痛快地接受了加布里埃莱·穆奇诺的邀约，并倾力奉献出奥斯卡级别的动人表演，让本片口碑票房双丰收。
 
《七磅》片场照

　　之后，两人又继续合作了《七磅》，同样也是一部高口碑佳片。可以说有了威尔·史密斯的支持，才使得导演加布里埃莱·穆奇诺的才华没有被埋没。

NO.4 弗朗西斯·劳伦斯

 

　　在这位导演的作品中，《我是传奇》绝对是其职业生涯的最高光时刻。拍摄这部片时，弗朗西斯·劳伦斯还名不见经传，得知一线大牌威尔·史密斯将参演，他并没有慌张，反而给了威尔·史密斯一道难题，让他用独角戏的形式来演绎男主面对末世的恐惧与不安。

　　这确实是个不小的挑战，但被威尔·史密斯高超的演技通通化解。观众也很买账，让本片取得了5.8亿美元的优异成绩。导演弗朗西斯·劳伦斯也顺利迈入好莱坞热门导演的行列。

NO.5 阿迪尔·埃尔·阿比和比拉勒·法拉赫

 

　　他们是勇气可嘉的新导演，敢于从迈克尔·贝手中接棒执导系列新作《绝地战警：疾速追击》。虽然不是老搭档执导，但威尔·史密斯并没因此缺席，他仍然选择回归，愿与新导演碰撞火花。

　　本片已于今年1月17日在北美率先上映，全球席卷了4.2亿美金的票房（不含中国大陆地区），不仅创下该系列的票房纪录，还连续5周摘得北美周票房冠军。两位导演可谓一战成名，据传漫威已与两位导演有所接触，极有可能参与之后的漫威超英大片。
 
　　据悉，这部《绝地战警：疾速追击》已确定引进内地，国内影迷千万不要错过这部火爆佳作。


《绝地战警1》剧照


《绝地战警：疾速追击》剧照

　　看完这次盘点，“好莱坞第一锦鲤”的头衔算是坐实了，威尔·史密斯对作品导演的敏锐观察与判断，也许就是他巅峰持久的重要原因。期待他能挖掘更多导演，为国际影坛带来更多惊喜！

   编辑：甄甏甏

关键词： 史皇 威尔·史密斯
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

威尔·史密斯

威尔·史密斯

Will Smith

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

观点：如果影院发生新冠传播，谁负责?

"不要夸大风险 不能让整个行业陪葬"

影院复工需要谨慎，但也不要对影院有偏见。
2

还记得一年前一票难求的“复联4”吗？

国内公映一周年 漫威放送超级英雄壁纸

18
一年前，《复仇者联盟4》在国内拿到42.5亿人民币票房，..
3

2019年最赚钱和最赔钱电影都有哪些？

外媒Deadline公布大片利润榜和亏损榜

最赚钱的和最赔钱的很好猜，他们都是漫威漫画改编的超级..
4

他们是好莱坞明星里的文艺青年

荷兰弟买雕像 波特曼推荐《伦敦生活》

好莱坞明星“百家讲坛”续集来了！时光网记者再次向多位..
5

"卖房子的女人"日本女星北川景子怀孕

丈夫Daigo是前首相外孙 二人2016年结婚

7
日本知名女演员北川景子(33岁)已怀上第一个孩子，预产期..

查看更多