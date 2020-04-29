来看看因为跟威尔·史密斯合作，职业生涯开启新大门的导演们。

时光网讯 在好莱坞的灿烂星河中，威尔·史密斯一定是枚不可忽视的巨星。





两次奥斯卡男主提名，多次获得格莱美等音乐大奖。不管演戏还是唱歌，他交出的成绩单总是那么耀眼。与生俱来的天赋魅力，让他在全球积累了无数影迷，成为名副其实的“票房收割机”。





光环之外，威尔·史密斯更让人津津乐道的也许是他的锦鲤属性。回顾他的履历，不难发现很多初出茅庐的导演跟他合作后才名声大噪，拥有了职业生涯的高光时刻。今天就向各位盘点一下，看威尔·史密斯究竟带火了哪些导演？





NO.1 迈克尔·贝













如今的“爆炸贝”风光无限，但在1994年，他还只是个广告MV导演，急需一部电影作品在好莱坞站稳脚跟。那时，威尔·史密斯也初涉影坛，凭借过人的喜剧天赋，被迈克尔·贝慧眼识珠。于是，《绝地战警》应运而生。





这对新人组合十分争气，威尔·史密斯成功塑造了警探麦克一角，将一个风流倜傥的“富二代”演绎的妙趣横生。导演迈克尔·贝也开始执迷于爆炸美学，树立起具有标识性的火爆风格。





两人互相成就，最终让这部仅投入1900万美元的处女作，创造了全球1.4亿美元的票房神话。2003年，他们再度合作《绝地战警2》，同样成绩喜人，在全球狂揽2.7亿美金，并将《绝地战警》系列推上了好莱坞经典动作喜剧IP的高度。





NO.2 罗兰·艾默里奇







《后天》、《2012》、《哥斯拉》一个个如雷贯耳的名字，让罗兰·艾默里奇享有“好莱坞灾难片大师”的美誉。虽然屡创佳作，但有部电影对他意义非凡，那就是《独立日》。这是他首部获得全球影响力的作品，威尔·史密斯在片中扮演重要角色。选一个黑人演员参演在当时还饱受争议，导演亲自diss种族歧视言论，并坚持用威尔·史密斯。





事实证明，他没有选错。由于威尔·史密斯的绝佳演出，让《独立日》成为当年全球最受瞩目的影片，席卷全球8.17亿美元的票房，罗兰·艾默里奇也一举成名，为大师之路开了个好头。





NO.3 加布里埃莱·穆奇诺



《当幸福来敲门》片场照





这位导演的名字拗口且陌生，但提起他的作品却耳熟能详，比如励志经典《当幸福来敲门》。





众所周知该片由威尔·史密斯出演，那时他早已是炙手可热的超级明星，但却没被商业大片所束缚，反而愿意挑战更多可能，给有潜力的导演机会。所以他非常痛快地接受了加布里埃莱·穆奇诺的邀约，并倾力奉献出奥斯卡级别的动人表演，让本片口碑票房双丰收。





《七磅》片场照





之后，两人又继续合作了《七磅》，同样也是一部高口碑佳片。可以说有了威尔·史密斯的支持，才使得导演加布里埃莱·穆奇诺的才华没有被埋没。





NO.4 弗朗西斯·劳伦斯













在这位导演的作品中，《我是传奇》绝对是其职业生涯的最高光时刻。拍摄这部片时，弗朗西斯·劳伦斯还名不见经传，得知一线大牌威尔·史密斯将参演，他并没有慌张，反而给了威尔·史密斯一道难题，让他用独角戏的形式来演绎男主面对末世的恐惧与不安。





这确实是个不小的挑战，但被威尔·史密斯高超的演技通通化解。观众也很买账，让本片取得了5.8亿美元的优异成绩。导演弗朗西斯·劳伦斯也顺利迈入好莱坞热门导演的行列。





NO.5 阿迪尔·埃尔·阿比和比拉勒·法拉赫













他们是勇气可嘉的新导演，敢于从迈克尔·贝手中接棒执导系列新作《绝地战警：疾速追击》。虽然不是老搭档执导，但威尔·史密斯并没因此缺席，他仍然选择回归，愿与新导演碰撞火花。





本片已于今年1月17日在北美率先上映，全球席卷了4.2亿美金的票房（不含中国大陆地区），不仅创下该系列的票房纪录，还连续5周摘得北美周票房冠军。两位导演可谓一战成名，据传漫威已与两位导演有所接触，极有可能参与之后的漫威超英大片。

据悉，这部《绝地战警：疾速追击》已确定引进内地，国内影迷千万不要错过这部火爆佳作。







《绝地战警1》剧照







《绝地战警：疾速追击》剧照





看完这次盘点，“好莱坞第一锦鲤”的头衔算是坐实了，威尔·史密斯对作品导演的敏锐观察与判断，也许就是他巅峰持久的重要原因。期待他能挖掘更多导演，为国际影坛带来更多惊喜！

编辑：甄甏甏