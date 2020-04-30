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忽然有盼头！5月美剧前瞻

《好莱坞》来头不小 《神盾局特工》迎终季

2020-04-30 08:48:11 来源：Mtime时光网

5月追啥新剧？Pick你最期待的！
　　时光网特稿 5月美剧，可看性依然很高。
　　老剧方面，“常青树”《神盾局特工》迎来最终季，内容将与《特工卡特》联动。

　　热播选手《亿万》第五季，也将在本月回归，《傲骨贤妻》女主朱丽安娜· 玛格丽丝，空降残酷商战。



　　新剧方面，可谓群星荟萃。

　　打头阵的《好莱坞》，来头不小。曾一手打造《欢乐合唱团》《美国恐怖故事》瑞恩·墨菲亲自执导，“谢耳朵”吉姆·帕森斯与《决战中途岛》男星达伦·克里斯联袂主演，窥探二战后好莱坞的劲爆秘密。

　　艾丽·范宁主演的《凯瑟琳大帝》紧随其后，她将与尼古拉斯·霍尔特组CP，诠释一代俄罗斯女皇的崛起历程；奉俊昊监制，詹妮弗·康纳利主演的剧版《雪国列车》，将延续影版内核，继续探讨列车上的阶级矛盾。



　　此外，《爱乐之城》导演还带来了新作《漩涡》，依旧是熟悉的音乐+情感题材。史蒂夫·卡瑞尔自编自导的情景喜剧《太空部队》，聚焦太空囧事，笑料满满。

　　这架势，感觉明年的颁奖季，竞争更激烈了。
《好莱坞》


主演：吉姆·帕森斯、达伦·克里斯、萨玛拉·维文
平台：Netflix
集数：8
开播：5.1

《好莱坞》中字预告片

　　导演瑞恩·墨菲曾用一句话来形容它：“给好莱坞黄金时代的一封情书”。

　　该剧将时间背景设置在1940年代，聚焦几个野心勃勃的年轻人，如何拆解好莱坞的这个名利场的“纸醉金迷、种族偏见、性别歧视、不公待遇、欲望法则”，并试图改写好莱坞历史的故事。

　　这不是一部平庸的励志剧，内容尺度颇大，涉及潜规则、同性恋男星，


　　黑人女星如何上位，


　　以及有色人种编剧成为主流等劲爆话题。


　　值得注意的是，该剧虽然设定在1940年代的好莱坞，但并非真实历史，更像是平行时空的好莱坞。

　　至少从角色设置来看，从是虚实结合的，既有杰克·皮克金扮演的洛克·哈德森，凯蒂·麦吉尼斯扮演的费雯丽这种真实存在的人物；也有达伦·克里斯扮演的雷蒙德、劳拉·海瑞尔扮演的卡米莉这样的虚构角色。

　　令人惊喜的是，杨雅慧将在片中饰演知名华裔女星——黄柳霜。



　　告别《生活大爆炸》的“谢耳朵”，更是穿起了长裙，跳起了魅惑舞步。


《雪国列车》


主演：詹妮弗·康纳利、戴维德·迪格斯、艾莉森·赖特
平台：TNT
集数：10
开播：5.17

　　还记得2013年，奉俊昊执导的那部末日题材的《雪国列车》吗？

　　一列没有终点的火车上，承载着幸存的人类。在这里，每节车厢都有不同的属性和严格的等级划分。为了活下去，处于食物链低端的末节车厢反抗者，赌上尊严向权力阶层开战。



　　电影版当年上映后，不仅刷新了韩国平日单片最高票房纪录，还一举拿下第34届韩国电影青龙奖最佳导演奖。

　　 现在，剧版《雪国列车》要来了，奉俊昊亲自监制。

　　剧集延续影版的故事主线，看点依然是末节车厢中，受到差别待遇的幸存者，如何将寻求社会正义的过程。

　　詹妮弗·康纳利饰演影版中蒂尔达·斯文顿的角色，掌握着列车上的生存法则。戴维德·迪格斯饰演的安德鲁·雷顿，是生活在列车尾部的底层人民，对前部车厢有着特殊用途，有点像影版克里斯·埃文斯的角色。


两版角色对比

　　看了眼预告，还是熟悉的阶级分化。


　　熟悉的列车奇观。


　　人物的复杂关系和情节的暴力程度，貌似比影版更上一层楼。

　　原版《雪国列车》的影迷，或是对末日题材，阶级分化等主题看兴趣的观众，不容错过。

作者：时光君   编辑：菲林，飒飒

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 美剧 前瞻 盘点

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