5月追啥新剧？Pick你最期待的！

时光网特稿 5月美剧，可看性依然很高。

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新剧方面，可谓群星荟萃。























这架势，感觉明年的颁奖季，竞争更激烈了。







主演：吉姆·帕森斯、达伦·克里斯、萨玛拉·维文

平台：Netflix

集数：8

开播：5.1









该剧将时间背景设置在1940年代，聚焦几个野心勃勃的年轻人，如何拆解好莱坞的这个名利场的“纸醉金迷、种族偏见、性别歧视、不公待遇、欲望法则”，并试图改写好莱坞历史的故事。





这不是一部平庸的励志剧，内容尺度颇大，涉及潜规则、同性恋男星，









黑人女星如何上位，









以及有色人种编剧成为主流等劲爆话题。









值得注意的是，该剧虽然设定在1940年代的好莱坞，但并非真实历史，更像是平行时空的好莱坞。



































主演：詹妮弗·康纳利、戴维德·迪格斯、艾莉森·赖特

平台：TNT

集数：10

开播：5.17









一列没有终点的火车上，承载着幸存的人类。在这里，每节车厢都有不同的属性和严格的等级划分。为了活下去，处于食物链低端的末节车厢反抗者，赌上尊严向权力阶层开战。











电影版当年上映后，不仅刷新了韩国平日单片最高票房纪录，还一举拿下第34届韩国电影青龙奖最佳导演奖。









剧集延续影版的故事主线，看点依然是末节车厢中，受到差别待遇的幸存者，如何将寻求社会正义的过程。













两版角色对比





看了眼预告，还是熟悉的阶级分化。









熟悉的列车奇观。









人物的复杂关系和情节的暴力程度，貌似比影版更上一层楼。







