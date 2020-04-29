今天的重点电影新闻都在这里~





在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？









01.叶宁辞任华谊兄弟高管，王中磊接管电影业务













02.北影节线上影展片单出炉



























01.印度著名男星伊尔凡·可汗去世























03.凯伦·吉兰新惊悚片中要杀死克隆的自己















01.国家电影局：全年票房损失将超300亿元









据《中国电影报》《澎湃新闻》等报道，国家电影局今日召开电影系统应对疫情工作视频会议，会议指出：全国电影院暂停营业，制片和宣发基本停滞，目前估算全年票房损失将超过300亿元。会议强调，对电影院要给予特殊扶持政策，积极协调出租方减免租金，推动电影专项资金给予贷款贴息，支持各地购买发放电影票券。

02.北京降低疫情防控级别，但影院暂不开放









4月29日，北京市举行新冠疫情防控第96场新闻发布会。北京市政府副秘书长陈蓓介绍，4月30日零时起，将一级响应机制调至二级。

北京将有序开放图书馆、博物馆等室内场馆。运动场馆分类开放，暂不开放篮球足球、对抗类团体项目，游泳馆暂不开放。棋牌室、电影院暂不开放。



