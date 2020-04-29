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时光晚报：亏损40亿后叶宁辞任华谊高管

北影节线上片单出炉 印度巨星伊尔凡可汗去世

2020-04-29 20:29:14 来源：Mtime时光网

今天的重点电影新闻都在这里~


在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？



01.叶宁辞任华谊兄弟高管，王中磊接管电影业务


　　据财新网报道，华谊兄弟发布关于更换董事、公司高管职务调整的公告，时任华谊兄弟董事、副总经理的叶宁近日提出辞呈，申请辞去公司董事、副总经理职务，同时辞去董事会战略委员会的相应职务，仅保留华影天下(天津)电影发行有限责任公司董事长一职。

　　公告表示，公司副董事长兼总经理王忠磊先生将全面负责管理公司电影业务，将加速已有项目进程和开拓新项目合作，以完善常态化优质内容的生产机制。董事长王忠军先生将会把更多精力投入公司“影视+实景”新商业模式的统一协调管理，并提供人才、资源等各方面的全面保障。

　　财报显示，华谊兄弟2019年业绩亏损近40亿人民币，大额亏损的主要原因是：主投主控电影项目的缺失（《八佰》《手机2》等片均未上映）。此外，计提商誉减值准备、长期股权投资和其他资产减值准备。
02.北影节线上影展片单出炉




　　将于5月1日-5日举行的北京国际电影节春季在线影展片单出炉！开幕片为斯嘉丽·约翰逊亚当·德赖弗主演的《婚姻故事》，闭幕片为查理兹·塞隆妮可·基德曼玛歌特·罗比主演的《爆炸新闻》，此外还有《朱迪》《春潮》《一百零八》三部新片，共32部电影在本次影展进行展映。

　　展映平台为爱奇艺电影，导演陈凯歌、演员佟大为谭卓担任特邀策展人。明天(4月30日)中午12点开启预售。
03.汶川地震题材电影《一百零八》曝先导预告



《一百零八》先导预告

　　聚焦汶川大地震108个“罗汉娃”的电影《一百零八》发布先导预告，影片取材于“5·12”汶川特大地震期间发生在四川德阳什邡市的真实事件——震后的什邡市妇幼保健院濒临倒塌，断壁残垣间只有附近的罗汉寺保持完整，万般无奈下，医生们前往寺庙求援。越来越多的孕妇和灾民涌入寺中，同政府、军队、志愿者、医生、僧众、家属一起，为新生命连起一道保驾护航的钢墙铁壁。灾后，统计出寺院内的新生儿数量为“108”名，大家均称之为“罗汉娃”。

　　该片由孔嘉欢担任导演、编剧及美术指导，吕星辰、董凡、高亮主演，吴京作为见证者——他曾作为志愿者于2008年在什邡罗汉寺素全大和尚的带领下投身抗震救灾，见证了108个“罗汉娃”的诞生过程——在片中特别助演。

　　该片将登陆北京国际电影节春季在线影展，于5月2日19点在爱奇艺电影进行展映。

01.印度著名男星伊尔凡·可汗去世


　　印度斯坦时报当地时间29日报道，印度知名男演员伊尔凡·可汗因病去世，终年53岁。据报道，伊尔凡·可汗2018年被查出患有神经内分泌肿瘤，经过治疗后获得好转。当地时间本周二，他病情恶化被送至重症室。

　　伊尔凡.可汗出演过许多著名电影，包括《少年派的奇幻漂流》《起跑线》《侏罗纪世界》《贫民窟的百万富翁》等，在宝莱坞和好莱坞都获得巨大成功。
02.《神盾局特工》第七季完整预告来了!



《神盾局特工》第七季 正式预告

　　距离《神盾局特工》第七季也是最终季的回归，还有不到一个月的时间，本剧今日发布了正式预告，寇森特工他们将要执行最后一次任务了，他们必须改变过去，拯救未来。

　　不过新预告片中倒是没有太多新镜头，大部分都是之前发过的。除了克拉克·格雷格饰演的寇森，汪可盈饰演的Daisy Johnson、亨利·西蒙斯饰演的Alphonso “Mack” Mackenzie，以及温明娜饰演的Melinda May等人也均现身。《神盾局特工》第七季将于5月27日在ABC上首播。
03.凯伦·吉兰新惊悚片中要杀死克隆的自己


　　曾执导过《错误》与《自卫的艺术》等片的莱利·斯特恩斯，准备拍摄新讽刺性科幻惊悚片《Dual》（双）。影片讲述了女主角经历过克隆手术之后，终身后悔的故事，由凯伦·吉兰、“小粉”亚伦·保尔等人主演，“卷西”杰西·艾森伯格可能会“特别出演”。

　　在片中，凯伦饰演的女主角确诊了绝症，为了能减轻家人和朋友的痛苦，她决定克隆自己。当她奇迹般地恢复了之后，想要让自己的克隆体报废，却失败了，之后法庭规定两人决斗，只能有一个人活下来。比尤拉·寇尔与玛莎·凯莉等人也将参演，影片内容听上去还挺黑暗的。《Dual》定于今年夏末时间开始制片工作，希望届时疫情已经恢复了。


01.国家电影局：全年票房损失将超300亿元


　　据《中国电影报》《澎湃新闻》等报道，国家电影局今日召开电影系统应对疫情工作视频会议，会议指出：全国电影院暂停营业，制片和宣发基本停滞，目前估算全年票房损失将超过300亿元。会议强调，对电影院要给予特殊扶持政策，积极协调出租方减免租金，推动电影专项资金给予贷款贴息，支持各地购买发放电影票券。
02.北京降低疫情防控级别，但影院暂不开放


　　4月29日，北京市举行新冠疫情防控第96场新闻发布会。北京市政府副秘书长陈蓓介绍，4月30日零时起，将一级响应机制调至二级。

　　北京将有序开放图书馆、博物馆等室内场馆。运动场馆分类开放，暂不开放篮球足球、对抗类团体项目，游泳馆暂不开放。棋牌室、电影院暂不开放。


   编辑：SaSa

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关键词： 时光晚报
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