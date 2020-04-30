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时光早报：北京文化回应被举报财务造假

《阿凡达》续集曝片场照 夜魔侠否认加盟《蜘蛛侠3》

2020-04-30 07:35:09 来源：Mtime时光网

早上好，全球电影圈发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.北京文化回应被举报财务造假



      昨晚，北京文化原副董事长娄晓曦在微博实名举报北京文化系统性财务造假，并声称举报材料已获证监会受理。

      北京文化发声明回应称，娄晓曦因涉嫌挪用资金罪已出逃海外，其微博散布不实言论且对高管进行人身攻击，已影响北文声誉及正常运营，北京文化将保留通过法律途径追究其法律责任的权利。

      北京文化是《战狼2》《流浪地球》《封神三部曲》等国产大片的出品公司，财报显示，2019年北京文化实现收入8.55亿，净利亏损超过23亿。

02.北美第二大院线加入抵制环球影业阵营



      日前，环球影业的《魔发精灵2》在网络上大卖，NBC环球首席执行官Jeff Shell表示，影院恢复营业后环球会同时采取院线上映和网络上映两种发行方式。

      这一言论激怒了美国的影院行业，北美第一大院线AMC立即宣布未来AMC在美国、欧洲、中东的任何一家影院都不会再放映环球的电影。

      现在北美第二大院线Regal也加入到抵制环球影业的阵营，Regal在声明中表示，不会放映不尊重窗口期的电影。

03. 2020洛迦诺电影节取消



      受疫情影响，今年的瑞士洛迦诺电影节宣布取消。2020洛迦诺电影节原定8月5日至15日举行。

      电影节实体活动取消后，组委会会在线上继续举办相应的展映、座谈等活动。



01.《阿凡达》续集曝片场照



      《阿凡达》续集曝光新片场照：制片人乔恩·兰道，演员西格尼·韦弗和乔·大卫·摩尔共同亮相。

      虽然格蕾丝博士和迈尔斯上校似乎已在第一部中死去，但两个角色的扮演者西格尼·韦弗和史蒂芬·朗都确定回归续集。

02.“夜魔侠”否认加盟《蜘蛛侠3》



      此前有消息称，剧集《夜魔侠》的主演查理·考克斯有望加盟《蜘蛛侠3》。

      查理·考克斯亲自回应，称消息并不是真的，即使有饰演“夜魔侠”的演员加盟《蜘蛛侠3》，也不会他演的这位夜魔侠。

03.《神奇女侠2》新剧照



      《神奇女侠2》曝光一张新剧照，两位主演盖尔·加朵、克里斯·派恩现身。

      该片的时间线将跳转到80年代美苏冷战时期，北美定档8月14日。

   编辑：羊羊

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关键词： 时光早报 北京文化 阿凡达 夜魔侠 蜘蛛侠
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