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美国第二大院线跟随AMC"抵制"环球影业

"魔发精灵2"网络发行也惹毛Regal电影院

2020-04-30 13:43:58 来源：Mtime时光网

北美第二大院线和AMC院线一起开始“抵制”环球影业。


　　时光网讯 据外媒报道，美国第二大院线Regal加入了第一大院线AMC的行列，发布声明批评环球影业，Regal的母公司Cineworld表示：“我们不会再放映不遵守窗口期的电影，这对我们毫无经济意义。”他们认为环球单方面打破了窗口期，且是在新冠疫情导致院线关门的艰难时刻所为，此举完全不正当而且没有善意。

　　AMC对环球的抵制比较激烈，"将不再放映任何环球影业电影。"Regal的抵制稍微软化一些，只是不放映“不尊重院线窗口期的电影”。可能指环球全部电影，也可能是指环球未来选择同时上院线和网络的电影。

谁都不希望北美两大院线不放《速度与激情9》

　　环球今年下半年到明年待映的大片有《007：无暇赴死》《速度与激情9》《小黄人大眼萌2》《侏罗纪世界3》等。如果失去AMC和Regal北美两大院线的支持，票房收入会大打折扣。

　　当然影院和发行方目前还处在“打嘴炮”阶段，相信疫情趋缓后会慢慢达成一致，毕竟这样的争斗对电影院观众也是种伤害。

　　AMC呼吁发行方与放映方即院线进行真诚的沟通，愿意与环球坐下来讨论不同的窗口期策略和经济模式，但他们说这样的沟通是缺失的，“数十年来我们携手进行的非常成功的商业活动悲伤地走到了尽头”。

　　环球也马上做出回应，他们的态度一直是未来会继续在影院直接上映新片，并在合理的时刻把电影上线视频点播(一般来说，北美院线片在上映3个月左右后会上点播)。环球坚称对《魔发精灵2》的策略，是为了在影院关门、户外娱乐无法继续的情况下给隔离在家的观众提供娱乐，且观众的反馈很热烈，“我们认为自己的做法是对的”。

《魔发精灵2》在疫情期间VOD点播收入很高

　　今年3月，在新冠疫情蔓延之时，环球宣布了对《魔发精灵2》的新安排：将按原档期(4月10日)北美上映，并在同天上线视频点播(院线方认为：因为4月10日北美绝大多数影院关门，所以该片实际上没在院线上映)。

　　近日，环球宣布《魔发精灵2》在上点播后三星期，销售额达近1亿美元，此数字足够该片盈利。NBC环球CEO Jeff Shell表示：该成绩超过了他们的预期，未来电影院重新开门之后，他们计划将新片们“以两种形式(院线和线上)发行”。

   编辑：小火纸

关键词： AMC Cineworld Regal 环球影业 魔发精灵2 窗口期
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