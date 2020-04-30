北美第二大院线和AMC院线一起开始“抵制”环球影业。







时光网讯 据外媒报道，美国第二大院线Regal加入了第一大院线AMC的行列，发布声明批评环球影业，Regal的母公司Cineworld表示：“我们不会再放映不遵守窗口期的电影，这对我们毫无经济意义。”他们认为环球单方面打破了窗口期，且是在新冠疫情导致院线关门的艰难时刻所为，此举完全不正当而且没有善意。





AMC对环球的抵制比较激烈，"将不再放映任何环球影业电影。"Regal的抵制稍微软化一些，只是不放映“不尊重院线窗口期的电影”。可能指环球全部电影，也可能是指环球未来选择同时上院线和网络的电影。













当然影院和发行方目前还处在“打嘴炮”阶段，相信疫情趋缓后会慢慢达成一致，毕竟这样的争斗对电影院观众也是种伤害。









《魔发精灵2》在疫情期间VOD点播收入很高





今年3月，在新冠疫情蔓延之时，环球宣布了对《魔发精灵2》的新安排：将按原档期(4月10日)北美上映，并在同天上线视频点播(院线方认为：因为4月10日北美绝大多数影院关门，所以该片实际上没在院线上映)。





近日，环球宣布《魔发精灵2》在上点播后三星期，销售额达近1亿美元，此数字足够该片盈利。NBC环球CEO Jeff Shell表示：该成绩超过了他们的预期，未来电影院重新开门之后，他们计划将新片们“以两种形式(院线和线上)发行”。



