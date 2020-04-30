在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
《移动迷宫》
导演韦斯·波尔
将执导新片《哈利的十五次人生》，由斯皮尔伯格的安培林影业出品。影片改编自克莱尔·诺丝的同名小说，讲述世上存在一群可以无限次重生并保留轮回之前记忆的人，主人公哈利也是这样的角色，当他发现朋友文森特想杀死其他的“轮回之人”，两人开始了多个轮回的对决。
02.《玩具4》导演负责《变形金刚》动画电影
这部动画电影将由派拉蒙动画制作，洛伦佐·迪·博纳文图拉继续担任制片人。这将是派拉蒙最近开发的第7部变形金刚电影，迈克尔·贝
执导了前5部，全球票房突破40亿美元；第6部《大黄蜂》
则是塔拉维斯·奈特
执导，这一系列都是根据孩之宝旗下变形金刚玩具产品线改编。
本剧由伊斯曼·葛雷德·迈尔斯
饰演女主角汉娜，这位小杀手不断试图躲避邪恶的政府机构，想要发掘自己的真正身份，第二季中，她把自己的头发染成了金色，不知道能不能逃过反派的眼线。
01.日本黄金配角志贺广太郎去世享年71岁
志贺广太郎堪称日本演艺圈黄金配角，他学生时期就开始接触戏剧，大学毕业后留在学校当助教，还曾赴德国进修，41岁时才正式演出舞台剧入行。他曾演出人气日剧《半泽直树》《陆王》
等。
02.古川雄辉&龙星凉合作演BL电影
古川雄辉
、龙星凉
确定共同主演纯爱BL电影《回来之后重新开始》(暂译)，今年秋季上映。这也是两人首次共演电影。
影片改编自同名漫画，故事讲述被公司解雇的狐塚光臣(25岁)时隔十年回到老家，邂逅了熊井家与自己同岁的养子大和。总是无法坦率的光臣与温柔、讲方言的大和之间发生了情感变化。
01.美国第二大院线跟随AMC"抵制"环球影业
据外媒报道，美国第二大院线Regal加入了第一大院线AMC的行列，发布声明批评环球影业，Regal的母公司Cineworld表示：“我们不会再放映不遵守窗口期的电影，这对我们毫无经济意义。”他们认为环球单方面打破了窗口期，且是在新冠疫情导致院线关门的艰难时刻所为，此举完全不正当而且没有善意。
AMC对环球的抵制比较激烈，"将不再放映任何环球影业电影。"Regal的抵制稍微软化一些，只是不放映“不尊重院线窗口期的电影”。可能指环球全部电影，也可能是指环球未来选择同时上院线和网络的电影。
02.又一印度影星走了！里希卡普尔去世享年67岁
卡普尔是宝莱坞演员世家卡普尔家族的一员。卡普尔家族是宝莱坞最声名显赫的演艺家族，他的父亲是宝莱坞传奇导演、演员拉兹·卡普尔，五十年代自编、自导、自演的电影《流浪者》
为广大中国观众所熟悉，使印度影片在国际影坛上大放异彩。
他与刚离世的伊尔凡·可汗
一样，都是在2018年首次确诊患有癌症。卡普尔最初在美国接受治疗，然后于2019年底返回印度，此后曾多次因各种并发症在印度住院治疗。