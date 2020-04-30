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时光晚报："玩具4"导演负责《变形金刚》动画电影

好莱坞再拍"轮回"电影 环球再遭院线抵制

2020-04-30 20:08:10 来源：Mtime时光网

今天的重点电影新闻都在这里~


在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？


01.又一部“轮回”电影！《移动迷宫》导演新作曝光



　　《移动迷宫》导演韦斯·波尔将执导新片《哈利的十五次人生》，由斯皮尔伯格的安培林影业出品。影片改编自克莱尔·诺丝的同名小说，讲述世上存在一群可以无限次重生并保留轮回之前记忆的人，主人公哈利也是这样的角色，当他发现朋友文森特想杀死其他的“轮回之人”，两人开始了多个轮回的对决。
02.《玩具4》导演负责《变形金刚》动画电影


　　据外媒Deadline报道，孩之宝玩具和派拉蒙电影正在开发一部“变形金刚”前传性质的动画电影，找到《玩具总动员4》导演乔什·库雷担任导演，《蚁人2：黄蜂女现身》的编剧组合安德鲁·巴瑞尔和加布里埃尔·法拉利已为这部未定名电影写好剧本。

　　这部动画电影将由派拉蒙动画制作，洛伦佐·迪·博纳文图拉继续担任制片人。这将是派拉蒙最近开发的第7部变形金刚电影，迈克尔·贝执导了前5部，全球票房突破40亿美元；第6部《大黄蜂》则是塔拉维斯·奈特执导，这一系列都是根据孩之宝旗下变形金刚玩具产品线改编。
03.亚马逊美剧《汉娜》发第二季先导预告



《汉娜》第二季 先导预告

　　根据电影改编的美剧，是否会比原版影片更成功、更受欢迎，这个很难说。根据2011年西尔莎·罗南主演惊悚片《汉娜》改编的同名美剧，默默续订了第二季，今日亚马逊放出了新一季的先导预告片，由德蒙特·莫罗尼《无耻之徒》）饰演新的反派。

　　本剧由伊斯曼·葛雷德·迈尔斯饰演女主角汉娜，这位小杀手不断试图躲避邪恶的政府机构，想要发掘自己的真正身份，第二季中，她把自己的头发染成了金色，不知道能不能逃过反派的眼线。

　　第二季共8集，由原版电影编剧大卫·法尔《夜班经理》）等人创作，他也是本剧的导演之一，《汉娜》最新一季将于7月3日在Amazon Prime上首播。

01.日本黄金配角志贺广太郎去世享年71岁


　　据日本媒体报道，曾演出《陆王》《半泽直树》《金牌女王》《昼颜》等日剧日影的日本演员志贺广太郎于4月20日因吸入性肺炎（或称误咽性肺炎）离世，享年71岁，所属经纪公司透过官方网站宣布了此事。

　　志贺广太郎堪称日本演艺圈黄金配角，他学生时期就开始接触戏剧，大学毕业后留在学校当助教，还曾赴德国进修，41岁时才正式演出舞台剧入行。他曾演出人气日剧《半泽直树》《陆王》等。
02.古川雄辉&龙星凉合作演BL电影


　　古川雄辉龙星凉确定共同主演纯爱BL电影《回来之后重新开始》(暂译)，今年秋季上映。这也是两人首次共演电影。

　　影片改编自同名漫画，故事讲述被公司解雇的狐塚光臣(25岁)时隔十年回到老家，邂逅了熊井家与自己同岁的养子大和。总是无法坦率的光臣与温柔、讲方言的大和之间发生了情感变化。

　　该作由佐藤久美子(《松根乱射事件》)担任编剧；曾担任《植物图鉴》《检阅式》制片人的井上龙太执导，这也是他的长片导演处女作。


01.美国第二大院线跟随AMC"抵制"环球影业


　　据外媒报道，美国第二大院线Regal加入了第一大院线AMC的行列，发布声明批评环球影业，Regal的母公司Cineworld表示：“我们不会再放映不遵守窗口期的电影，这对我们毫无经济意义。”他们认为环球单方面打破了窗口期，且是在新冠疫情导致院线关门的艰难时刻所为，此举完全不正当而且没有善意。

　　AMC对环球的抵制比较激烈，"将不再放映任何环球影业电影。"Regal的抵制稍微软化一些，只是不放映“不尊重院线窗口期的电影”。可能指环球全部电影，也可能是指环球未来选择同时上院线和网络的电影。

　　环球今年下半年到明年待映的大片有《007：无暇赴死》《速度与激情9》《小黄人大眼萌2》《侏罗纪世界3》等。如果失去AMC和Regal北美两大院线的支持，票房收入会大打折扣。
02.又一印度影星走了！里希卡普尔去世享年67岁


《老爸102岁》中文预告片

　　本周四(4月30日)，曾出演《老爸102岁》《为爱毁灭》《痴情鸳鸯》等百部作品的知名印度男演员里希·卡普尔因病去世，终年67岁。

　　卡普尔是宝莱坞演员世家卡普尔家族的一员。卡普尔家族是宝莱坞最声名显赫的演艺家族，他的父亲是宝莱坞传奇导演、演员拉兹·卡普尔，五十年代自编、自导、自演的电影《流浪者》为广大中国观众所熟悉，使印度影片在国际影坛上大放异彩。

　　他与刚离世的伊尔凡·可汗一样，都是在2018年首次确诊患有癌症。卡普尔最初在美国接受治疗，然后于2019年底返回印度，此后曾多次因各种并发症在印度住院治疗。


   编辑：SaSa

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关键词： 时光晚报
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