在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？

02.《玩具4》导演负责《变形金刚》动画电影

01.日本黄金配角志贺广太郎去世享年71岁

02.古川雄辉&龙星凉合作演BL电影

影片改编自同名漫画，故事讲述被公司解雇的狐塚光臣(25岁)时隔十年回到老家，邂逅了熊井家与自己同岁的养子大和。总是无法坦率的光臣与温柔、讲方言的大和之间发生了情感变化。

01.美国第二大院线跟随AMC"抵制"环球影业

据外媒报道，美国第二大院线Regal加入了第一大院线AMC的行列，发布声明批评环球影业，Regal的母公司Cineworld表示：“我们不会再放映不遵守窗口期的电影，这对我们毫无经济意义。”他们认为环球单方面打破了窗口期，且是在新冠疫情导致院线关门的艰难时刻所为，此举完全不正当而且没有善意。





AMC对环球的抵制比较激烈，"将不再放映任何环球影业电影。"Regal的抵制稍微软化一些，只是不放映“不尊重院线窗口期的电影”。可能指环球全部电影，也可能是指环球未来选择同时上院线和网络的电影。