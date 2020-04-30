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锤哥主演Netflix"极限营救"有望拍续集

罗素兄弟想让"美队"加盟饰演另一位特工

2020-04-30 21:25:49 来源：Mtime时光网

根据外媒报道，锤哥新片《极限营救》有望拍续集，而制片人罗素兄弟希望能找克里斯·埃文斯来加盟。


　　时光网讯　《复仇者联盟4：终局之战》也许终结了罗素兄弟们的漫威电影宇宙之旅，但他们想要和MCU明星合作的热情，还是一如既往地热烈。《复联4》之后，罗素兄弟与“黑豹”查德维克·博斯曼共同制片了后者主演的新片《21座桥》；接下来，他们将为“荷兰弟”汤姆·赫兰德出演的新片《谢里》担任导演，他们俩还为“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯的新作《极限营救》担任了编剧。

　　《极限营救》是“美队”克里斯·埃文斯替身萨姆·哈格里夫的导演处女作，而影片有意模糊的结尾似乎也在暗示，锤哥饰演的男主角Tyler Rake还会有更多故事可以讲述。而根据外媒WeGotThisCovered报道，本片有望开发续集，罗素兄弟与Netflix这一次想要让美队加盟——该网站为表示消息源准确，特意透露说，正是同一消息源曝光了“银护”成员们将会在《雷神4》中客串。


《雷神2：黑暗世界》

　　该消息源表示，制片方希望续集中，美队饰演的角色是另一位与Tyler共同工作的特工，合力扳到邪恶的独裁者。同一消息源还称，如果与美队没谈妥，罗素兄弟会着眼于寻找另外的MCU明星，包括“星爵”克里斯·帕拉特

　　如果MCU的两位克里斯再以这样的形式合作，互联网大概会爆炸吧，毕竟我们以前也没见桃总在《极限营救》这样的R级片中出现过。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 锤哥 克里斯·海姆斯沃斯 极限营救 罗素兄弟 美队 克里斯·埃文斯
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