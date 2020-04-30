时光网讯 《复仇者联盟4：终局之战》
也许终结了罗素兄弟们的漫威电影宇宙之旅，但他们想要和MCU明星合作的热情，还是一如既往地热烈。《复联4》之后，罗素兄弟与“黑豹”查德维克·博斯曼
共同制片了后者主演的新片《21座桥》
；接下来，他们将为“荷兰弟”汤姆·赫兰德
出演的新片《谢里》
担任导演，他们俩还为“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯
的新作《极限营救》
担任了编剧。
《极限营救》是“美队”克里斯·埃文斯
替身萨姆·哈格里夫
的导演处女作，而影片有意模糊的结尾似乎也在暗示，锤哥饰演的男主角Tyler Rake还会有更多故事可以讲述。而根据外媒WeGotThisCovered报道，本片有望开发续集，罗素兄弟与Netflix这一次想要让美队加盟——该网站为表示消息源准确，特意透露说，正是同一消息源曝光了“银护”成员们将会在《雷神4》
中客串。
《雷神2：黑暗世界》
该消息源表示，制片方希望续集中，美队饰演的角色是另一位与Tyler共同工作的特工，合力扳到邪恶的独裁者。同一消息源还称，如果与美队没谈妥，罗素兄弟会着眼于寻找另外的MCU明星，包括“星爵”克里斯·帕拉特
。
如果MCU的两位克里斯再以这样的形式合作，互联网大概会爆炸吧，毕竟我们以前也没见桃总在《极限营救》
这样的R级片中出现过。