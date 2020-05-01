时光网讯
中视协演员工作委员会官方微博消息 ，八一电影制片厂老艺术家刘江
于5月1日凌晨4时告别观众，享年95岁。他生前曾饰演《闪闪的红星》
的胡汉三、《西游记》
的“阎罗王”、《地道战》
汤司令等让人印象深刻，“我胡汉三又回来了”、“高，实在是高！”等经典台词耳熟能详。
刘江经常在影视剧里扮演坏蛋，被称为“五大反派”之一，这“五大反派”包括陈述
、陈强
、方化
、葛存壮
和刘江
。如今五位老演员都已谢世。
2015年2月1日播出的CCTV《中国文艺》向经典致敬“影视表演艺术家刘江”节目赠给刘江的致敬词是：“从《地道战》
中的汤司令，到《赤峰号》
中的李舰长；从《闪闪的红星》
中的胡汉三，到《京都球侠》
里的德太监，他让观众看到了坏人的坏，也让观众明白了好演员的好。”
“从踏入影坛的第一步，他就信奉敬业的演戏，踏实地做人。当人们对他扮演的角色，恨之越切，对生活中本真的他，就爱之越深。当他穿越九十余载的风雨，从银幕一路走来，我们不由得不再竖拇指，并且由衷地说一句：高，实在是高！”
刘江，1925年2月25日出生于哈尔滨一个贫民家庭，祖籍辽宁辽阳。由于家境贫寒和日本侵略军占领东北，13岁的刘江不得不辍学，来到一家工厂当学徒。但他天生对电影、戏剧有着浓厚的兴趣，16岁时，进入哈尔滨北斗业余实验剧团，先是打杂，后开始帮忙跑跑龙套，渐渐地，他“跑”上了瘾。
1946年，刘江参军，进入松江军区政治部文艺工作团，同年年底，随文艺工作团编入野战军主力部队第12纵队34师政治部文艺宣传队。1952年部队整编，他作为文艺骨干调中南军区部队艺术剧院（即后来的广州军区话剧团）。1958年，调入八一电影制片厂，成为一名电影演员。
进入八一厂之后，刘江很快就登上了大银幕，他在李舒田执导的电影《海阔天空》
中饰演了造船厂高科长。需要特别指出的是，这是刘江早期银幕生涯中极为罕见的一个正面人物，具有象征意义，也就是说，我刘江并不是一辈子总演反派，我也曾演过一个好人。
同样是1958年，刘江又在《英雄虎胆》
中饰演了盘踞十万大山的国民党残匪李汗光部的一个匪徒，这下坏了，从此，刘江便与“反派”结下了不解之缘。期间，他参演了《回民支队》《海鹰》
《赤峰号》《突破乌江》
《鄂尔多斯风暴》等电影，饰演的人物都是反角。
1965年上映的《地道战》，是刘江成就大名的一部电影，他在其中饰演了死鱼眼、大包牙的“皇协军”司令汤丙会，尤其是那句“高，实在是高！”早已成为经典台词，让人们在现实生活中常常用到。
演完汤司令之后，上世纪60年代的文革开始，几乎所有的演员都被剥夺了演戏的机会，刘江亦不例外。1970年代他遇到了饰演《闪闪的红星》恶霸地主胡汉三的机会。继《地道战》
里汤司令的那句“高，实在是高”之后，《闪闪的红星》
中胡汉三又冒“金句：“我胡汉三又回来了”。