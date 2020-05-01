



五大反派都已离世









“从踏入影坛的第一步，他就信奉敬业的演戏，踏实地做人。当人们对他扮演的角色，恨之越切，对生活中本真的他，就爱之越深。当他穿越九十余载的风雨，从银幕一路走来，我们不由得不再竖拇指，并且由衷地说一句：高，实在是高！”





高，实在是高！















刘江，1925年2月25日出生于哈尔滨一个贫民家庭，祖籍辽宁辽阳。由于家境贫寒和日本侵略军占领东北，13岁的刘江不得不辍学，来到一家工厂当学徒。但他天生对电影、戏剧有着浓厚的兴趣，16岁时，进入哈尔滨北斗业余实验剧团，先是打杂，后开始帮忙跑跑龙套，渐渐地，他“跑”上了瘾。





1946年，刘江参军，进入松江军区政治部文艺工作团，同年年底，随文艺工作团编入野战军主力部队第12纵队34师政治部文艺宣传队。1952年部队整编，他作为文艺骨干调中南军区部队艺术剧院（即后来的广州军区话剧团）。1958年，调入八一电影制片厂，成为一名电影演员。













1965年上映的《地道战》，是刘江成就大名的一部电影，他在其中饰演了死鱼眼、大包牙的“皇协军”司令汤丙会，尤其是那句“高，实在是高！”早已成为经典台词，让人们在现实生活中常常用到。





左为刘江 右为王孝忠









“拿了我的给我送回来，吃了我的给我吐出来！”





《西游记》中刘江扮演阎罗王



