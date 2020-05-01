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“胡汉三”扮演者刘江去世享年95岁

曾演《闪闪的红星》《地道战》《西游记》

2020-05-01 13:14:51 来源：Mtime时光网

刘江经常在影视剧中扮演反派，一度被称为“五大恶人”。
刘江在《闪闪的红星》中

　　时光网讯 中视协演员工作委员会官方微博消息 ，八一电影制片厂老艺术家刘江于5月1日凌晨4时告别观众，享年95岁。他生前曾饰演《闪闪的红星》的胡汉三、《西游记》的“阎罗王”、《地道战》汤司令等让人印象深刻，“我胡汉三又回来了”、“高，实在是高！”等经典台词耳熟能详。

　　刘江经常在影视剧里扮演坏蛋，被称为“五大反派”之一，这“五大反派”包括陈述陈强方化葛存壮刘江。如今五位老演员都已谢世。

五大反派都已离世

　　2015年2月1日播出的CCTV《中国文艺》向经典致敬“影视表演艺术家刘江”节目赠给刘江的致敬词是：“从《地道战》中的汤司令，到《赤峰号》中的李舰长；从《闪闪的红星》中的胡汉三，到《京都球侠》里的德太监，他让观众看到了坏人的坏，也让观众明白了好演员的好。”

　　“从踏入影坛的第一步，他就信奉敬业的演戏，踏实地做人。当人们对他扮演的角色，恨之越切，对生活中本真的他，就爱之越深。当他穿越九十余载的风雨，从银幕一路走来，我们不由得不再竖拇指，并且由衷地说一句：高，实在是高！”

高，实在是高！

　　除了上述几部影视剧，刘江还饰演过《回民支队》中日军联队长、《突破乌江》中国民党黔军参谋长、《鄂尔多斯风暴》中反动王爷、《四渡赤水》中黔军师长、《屠城血证》中日军少将特使以及《西游记》中的阎罗王等。



　　刘江，1925年2月25日出生于哈尔滨一个贫民家庭，祖籍辽宁辽阳。由于家境贫寒和日本侵略军占领东北，13岁的刘江不得不辍学，来到一家工厂当学徒。但他天生对电影、戏剧有着浓厚的兴趣，16岁时，进入哈尔滨北斗业余实验剧团，先是打杂，后开始帮忙跑跑龙套，渐渐地，他“跑”上了瘾。

　　1946年，刘江参军，进入松江军区政治部文艺工作团，同年年底，随文艺工作团编入野战军主力部队第12纵队34师政治部文艺宣传队。1952年部队整编，他作为文艺骨干调中南军区部队艺术剧院（即后来的广州军区话剧团）。1958年，调入八一电影制片厂，成为一名电影演员。

　　进入八一厂之后，刘江很快就登上了大银幕，他在李舒田执导的电影《海阔天空》中饰演了造船厂高科长。需要特别指出的是，这是刘江早期银幕生涯中极为罕见的一个正面人物，具有象征意义，也就是说，我刘江并不是一辈子总演反派，我也曾演过一个好人。

　　同样是1958年，刘江又在《英雄虎胆》中饰演了盘踞十万大山的国民党残匪李汗光部的一个匪徒，这下坏了，从此，刘江便与“反派”结下了不解之缘。期间，他参演了《回民支队》《海鹰》《赤峰号》《突破乌江》《鄂尔多斯风暴》等电影，饰演的人物都是反角。

　　1965年上映的《地道战》，是刘江成就大名的一部电影，他在其中饰演了死鱼眼、大包牙的“皇协军”司令汤丙会，尤其是那句“高，实在是高！”早已成为经典台词，让人们在现实生活中常常用到。

左为刘江 右为王孝忠

　　演完汤司令之后，上世纪60年代的文革开始，几乎所有的演员都被剥夺了演戏的机会，刘江亦不例外。1970年代他遇到了饰演《闪闪的红星》恶霸地主胡汉三的机会。继《地道战》里汤司令的那句“高，实在是高”之后，《闪闪的红星》中胡汉三又冒“金句：“我胡汉三又回来了”。

“拿了我的给我送回来，吃了我的给我吐出来！”

      《闪闪的红星》之后的80年代，刘江出演了《路漫漫》《红线》《四渡赤水》《谭嗣同》《飞飞从影记》《西游记》《屠城血证》《二子开店》《京都球侠》《被吞噬的女子》《阿罗汉神兽》等电影。
《西游记》中刘江扮演阎罗王

      1990年代之后，刘江转型成了喜剧演员，参演过《祝你好运》《孝子贤孙伺候着》《悬恋》《摇啊摇，摇到外婆桥》《人见人爱》《心急吃不了热豆腐》《闪闪的红星（电视剧）》《戒烟不戒酒》《飞越老人院》《我不是王毛》等影视剧。即便93岁以后，刘江老爷子还参演过《二师兄来了》《一切如你》等影视剧。

   编辑：小火纸

关键词： 刘江 闪闪的红星 胡汉三 地道战 西游记 去世
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职业：演员

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