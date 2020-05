“天行者传奇”九部曲将于5月4日登陆迪士尼流媒体Disney+。











5月4日是“星球大战日”。“星球大战日”最早可追溯到1979年,“撒切尔夫人刚刚当选英国第一任女首相,为了祝贺她当选,执政党在《伦敦晚报》上刊登了半个版面的广告来写:May the Fourth Be With You, Maggie.Congratulations!此后,在5月4日这一天,在世界的每个角落都有忠实的星战粉丝喊出“愿原力与你同在”这句话,久而久之,这一天便被官方定为“星球大战日”。