黛西今年21岁，出生于伦敦，从小在马斯威尔山长大。在出演《普通人》之前，黛西曾在BBC One的圣诞特辑中出现过，还曾在系列电影《世界大战》中担任过配角。2019年，黛西在BBC剧集《绅士杰克》中获得了一个常驻角色。