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仿佛“达妹”&海瑟薇&RDJ合体

《普通人》女主黛西·埃德加-琼斯曝新写真

2020-06-16 09:10:52 来源：Mtime时光网

黛西今年21岁，出生于伦敦。《普通人》让她一夜成名。
      时光网讯 日前，热门剧集《普通人》的女主角黛西·埃德加-琼斯曝光一组写真。

      黛西今年21岁，出生于伦敦，从小在马斯威尔山长大。在出演《普通人》之前，黛西曾在BBC One的圣诞特辑中出现过，还曾在系列电影《世界大战》中担任过配角。2019年，黛西在BBC剧集《绅士杰克》中获得了一个常驻角色。

      不过，这些小角色都没给观众留下太深刻的印象，直到《普通人》让她一夜成名。

   编辑：羊羊

关键词： 黛西·埃德加-琼斯
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相关电影/影人

黛西·埃德加-琼斯

黛西·埃德加-琼斯

Daisy Edgar-Jones

职业：演员

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普通人

普通人 (2020)

-1.0

导演：兰纳德·阿伯拉..

主演：黛西·埃德加-..

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