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科比事故最新调查：飞行员失去方向感

大雾扰乱判断力 以为在攀升实际在下降

2020-06-18 10:29:43 来源：Mtime时光网

失事原因的最终报告将在稍后公布。


　　时光网讯 当地时间26日，NBA传奇球星科比·布莱恩特坠机身亡，在加州卡拉巴萨斯市不幸逝世，年仅41岁。

　　本周三，联邦调查人员发布最新调查文件，显示直升机飞行员当时在雾中失去了方向感。

　　1月26日，驾驶科比等一行人直升机的飞行员Ara Zobayan通过无线电向空中交通管制员报告说，他正在爬升到4000英尺(1220米)的高空以进入云层，而实际上，这架直升机正在向洛杉矶西北部的一个山坡坠落，最终机上9人全部遇难。

　　这份来自美国国家运输安全委员会的报告称，Zobayan很可能对降落和倾斜角度产生了错误认知。当飞行员在低能见度下，难以看清地形或地平线，就会发生这种情况。

　　这份1700页的报告并没有给出坠机原因的结论，仅汇编了事实性报告。失事原因的最终报告将在稍后公布。


　　报告还显示，这架西科斯基S-76飞机没有发动机故障的迹象，发动机在撞击地面前仍以每小时296公里的速度旋转。

　　直升机撞击在山上造成了一个大坑，散落的碎片面积相当于一个足球场。火焰吞没了残骸，造成科比、13岁的女儿吉安娜，以及六名同行的朋友和飞行员全部身亡。


　　起飞前大约45分钟，Zobayan曾给飞机监督发短信说，天气看起来“不错”。

　　直升机公司表示，如果天气不好，取消航班是没问题的。洛杉矶快船队球星科怀·伦纳德曾六次被取消飞行，凯莉·詹娜的一次航班也被取消——她本打算用的就是科比那架直升机。

　　科比的私人助理凯特·布雷迪告诉调查人员，如果直升机航班被取消，科比从来没有抱怨过或向对方施压。

　　科比的遗孀瓦妮莎已经起诉飞行员、直升机公司和飞机所有者，她认为飞行员不应该在这种情况下飞行，应该选择放弃。

　　直升机公司否认对这起坠机事件负责，称这是“天灾”，超出了公司的控制范围。

   编辑：飒飒

关键词： 科比 坠机 事故调查
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Kobe Bryant

职业：演员

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