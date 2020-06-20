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“小K”演王妃不靠谱？先看这张图

克里斯汀新片要演戴安娜王妃 大神火速ps

2020-06-20 13:58:22 来源：Mtime时光网

艺术家Benji火速为“小K”ps了一张王妃造型图。
      时光网讯 日前，外媒报道称演员克里斯汀·斯图尔特将在银幕上塑造英国戴安娜王妃这一角色。艺术家Benji火速为“小K”ps了一张王妃造型图。

      据悉，“小K”即将出演的这部电影被命名为Spencer，将由《第一夫人》导演帕布罗·拉雷恩执导，《浴血黑帮》编剧斯蒂文·迪奈特执笔剧本。电影里的故事发生在三天内，此时戴安娜王妃与王子婚姻已经走到尽头。影片计划于2021年开拍。

   编辑：羊羊

关键词： 克里斯汀·斯图尔特
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克里斯汀·斯图尔特

克里斯汀·斯图尔特

Kristen Stewart

职业：演员 | 导演

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