2020-06-20 13:58:22 来源：Mtime时光网
已浏览完所有图片，您可以：重新浏览进入新闻频道
《卫报》评选韩国电影二十佳名单
刘亦菲登上《好莱坞报道者》杂志封面
科比追悼会 乔丹、奥尼尔等人都来了
第70届柏林电影节落幕
编辑：羊羊
Kristen Stewart
查看影人作品 >
验证码：
赵雅君
12分钟前
高级脸
Hanson
昨天 10:19
谁演都无所谓 法斯宾德都能演乔布斯 像不像有啥关系呢 电影好看就看 不好看就不看呗
折断蝙蝠
2020-06-21 13:35
气场还得靠演技来弥补
木之本樱
2020-06-21 12:30
懂电影的都知道，好莱坞传记片有个传统，演员容貌长的和原人物越像，电影就越烂、票房就越砸锅！
克里斯坦
2020-06-21 09:52
美艳有余庄重不足
RosenBob
2020-06-20 22:11
总觉得有比她更合适的
魚頭魚頭
2020-06-20 21:55
标题真的是… 毫无说服力
约约
2020-06-20 21:51
这位小姐姐演技捉鸡啊
cano1921
2020-06-20 19:15
小k 最好从离婚时 开始演 比较适合
砍了臭樟树
2020-06-20 16:25
让一个有劣迹的演员去演她，不太好吧？
海王波塞东2020-06-20 18:29
演戏，，另外你也不知道英国皇室私生活有多糜烂，，
上帝的万花筒2020-06-20 19:08
谁没有劣迹？
Sephiroth17655832020-06-21 00:00
她也就是个王室的生育机器，在她怀了别的孩子之后就得报废。这种人谁去演不一样？
优雅流氓淡淡心伤昨天 11:40
人性很复杂的，所谓劣迹是什么？
"翻版何超莲"惹关注 港大硕士被赞仙气足
这位英国导演的片场习惯还有很多
湖南广电回应：立即停播，责令整改
痞子造型很狂野 "自杀小队"大卫阿耶执导
新片饰演戴安娜王妃 可甜可飒百变造型回顾
查看更多