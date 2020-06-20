据悉，“小K”即将出演的这部电影被命名为Spencer，将由《第一夫人》导演帕布罗·拉雷恩执导，《浴血黑帮》编剧斯蒂文·迪奈特执笔剧本。电影里的故事发生在三天内，此时戴安娜王妃与王子婚姻已经走到尽头。影片计划于2021年开拍。