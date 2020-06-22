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彼得杰克逊纪念"老年比尔博"伊安霍姆

“再会比尔博，一路平安，亲爱的伊安”

2020-06-22 10:22:24 来源：Mtime时光网

我很喜欢伊安在《魔戒3》结尾的表演，“我想我已经准备好下一次冒险。”


　　时光网讯 北京时间6月19日，在《魔戒》系列中扮演老年比尔博的伊安·霍姆去世，享年88岁，导演彼得·杰克逊次日在社交媒体发布长文纪念这位演员，全文如下：

　　我为伊安·霍姆的去世感到深深悲痛。

　　伊安是一个让人愉快、大方慷慨的人。安静，但顽皮，眼睛里有一道可爱的光芒。

　　

《魔戒首部曲》片段

回溯到2000年早期，在我们开始拍摄《魔戒首部曲：魔戒现身》中比尔博的戏份之前，我对跟这样一个颇受尊重的演员合作感到紧张。

　　但他很快缓解了我的不安，第一天站在袋底洞，摄影机开拍之前，他把我拉到一边说：他会每一条都尝试不同的表演，但我不用担心，如果在5、6条之后他还没给到我想要的，那么请我务必给他明确的指示。


　　我就是这么做的。但不可思议的是，他的台词和表演每条都非常棒。他很少需要指示。他给了剪辑室里的我丰富的选择范围。

　　我们相处了愉快的4个礼拜，拍完了《魔戒现身》的前30分钟内容。

　　有一天，我们拍摄比尔博对一群3、4岁的着迷观众叙说他的早年冒险的戏份，孩子们盘腿坐在集会场上，依偎在他的身边。

　　我们先拍摄的是伊安讲故事的戏，但我们也需要拍各角度的孩子们对不同的戏剧性段落做出的反应。但是，小孩子们很快就会感到厌倦，伊安和我也很快意识到：他们没法把同样的故事一听再听，但我们必须在此过程中捕捉到需要的多个角度。



　　我建议说：为了保持孩子们的注意力，他应该每一条讲的故事都略有不同，加入额外的细节、编点新东西……只要他说的保留了剧本这段的精髓就行。我让他不要太担心，我会在剪辑时搞定。

　　但是，当我们我们从一个角度到另一个角度快速移动摄影机，孩子们也要保持和注意力。在电影片场，“快速”等于15到20分钟。在我们移动时，也就是摄影机没在拍的时候，我悄悄对伊安说他得让孩子保持兴致勃勃的状态，我热心地建议他可以“在镜头之间给他们讲别的故事”，他也这么做了。几个小时之后，我们拍到了需要的一切东西。



　　当孩子们被带领离开片场，剧组移到下一个场景，伊安说他这辈子从没这么努力过。

　　十多年后，我们希望伊安为《霍比特人：意外之旅》的开场戏份再次饰演比尔博。我的妻子和我在伦敦与伊安和他的妻子索菲吃了饭，他跟我们说他很抱歉，但他没法演。

　　我们有点震惊，他接着坦言自己确诊患上了帕金森病，再也无法记住台词，走路也不方便，当然也无法去到新西兰。他一直是个注重隐私的人，告诉我们他基本上已经退休了，但不会公开宣布这件事。

　　这是一记迎头重击，因为我们已经计划了很好的方式，来让伊安把比尔博这个角色交接给饰演年轻版的马丁·弗里曼。我给他做了描述，他很喜欢。我也跟他说：我的母亲和叔叔罹患帕丁森病多年，我非常熟悉这个疾病对人的影响。

　　当下，我们的聚餐——我们以为会是我们在向他描述想让他出演的新戏份，伊安以为会是他向我们解释为什么他拍不了——突然变成了智囊团现场，伊安、索菲、弗兰和我一起努力思考：有什么方式能让伊安最后一次出演比尔博。

　　我们会在新西兰拍《霍比特人》，但如果我们来伦敦，在离他家近的地方拍他的戏份，怎么样？

　　在那顿饭的尾声，他缓缓点了点头，说：“好的，那样我想我能做到。”但我知道，他会演只是在帮我一个忙，我握着他的手，眼含热泪地感谢他。



　　我们在新西兰开拍，先拍的马丁·弗瑞曼，我们的年轻比尔博。马丁非常仰慕伊安·霍姆，但从未见过他本人。但是，马丁非常慷慨地答应化上特效假体妆，来出演伊安·霍姆爵士版本的老比尔博——我们在一些在新西兰拍的广角镜头需要这个，他很准确地抓住了伊安的言谈举止。

　　几个月后，我们带着袋底洞的布景回到伦敦，以我们承诺的一支人数较少的剧组拍摄了伊安的戏份。伊安可爱的妻子索菲每天都在身侧，帮我他和我们。

　　在4天时间里，我们拍到了想要的所有镜头。伊利亚·伍德(饰演佛罗多)和伊安在拍摄《指环王》时就成了朋友，而那时伊利亚也每天都出现在伦敦的片场，给伊安以额外的支持。

　　在成片中，我希望观众看到的只是伊安·霍姆回归出演比尔博。但我在片场所经历的，是一个极好的演员献出他的最后的表演。

　　他这么做非常勇敢，能见证这一切，我非常感动。

　　我们会一直无比感激伊安能这么做，我们在一起时，弗兰和我深深地喜爱他，非常享受他的陪伴。

　　为庆祝拍摄结束，伊安和索菲邀请弗兰和我去他们家用餐。那是让人开心的一晚，充满幽默和乐趣。伊安和我发现我俩都对拿破仑有浓厚的兴趣，我们俩为此聊了好几个小时。

　　一年之后，当《霍比特人》在伦敦首映，马丁·弗里曼终于见到了伊安·霍姆，感受到“追星震撼”。



　　观看伊安·霍姆的表演教会了我很多。他本人一直那么就安安静静，但那样的表演不知怎么的就发生了。能与他合作是一种荣幸，认识他是上天的恩赐。


　　我一直很喜欢伊安在《魔戒三部曲：国王归来》结尾的表演。

　　“我想我已经准备好下一次冒险。”

　　再会，亲爱的比尔博，一路平安，亲爱的伊安。

作者：彼得·杰克逊   编辑：中土

关键词： 彼得杰克逊 伊安霍姆 纪念
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