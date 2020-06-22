我很喜欢伊安在《魔戒3》结尾的表演，“我想我已经准备好下一次冒险。”











我为伊安·霍姆的去世感到深深悲痛。





伊安是一个让人愉快、大方慷慨的人。安静，但顽皮，眼睛里有一道可爱的光芒。









但他很快缓解了我的不安，第一天站在袋底洞，摄影机开拍之前，他把我拉到一边说：他会每一条都尝试不同的表演，但我不用担心，如果在5、6条之后他还没给到我想要的，那么请我务必给他明确的指示。







我就是这么做的。但不可思议的是，他的台词和表演每条都非常棒。他很少需要指示。他给了剪辑室里的我丰富的选择范围。





我们相处了愉快的4个礼拜，拍完了《魔戒现身》的前30分钟内容。





有一天，我们拍摄比尔博对一群3、4岁的着迷观众叙说他的早年冒险的戏份，孩子们盘腿坐在集会场上，依偎在他的身边。





我们先拍摄的是伊安讲故事的戏，但我们也需要拍各角度的孩子们对不同的戏剧性段落做出的反应。但是，小孩子们很快就会感到厌倦，伊安和我也很快意识到：他们没法把同样的故事一听再听，但我们必须在此过程中捕捉到需要的多个角度。











我建议说：为了保持孩子们的注意力，他应该每一条讲的故事都略有不同，加入额外的细节、编点新东西……只要他说的保留了剧本这段的精髓就行。我让他不要太担心，我会在剪辑时搞定。





但是，当我们我们从一个角度到另一个角度快速移动摄影机，孩子们也要保持和注意力。在电影片场，“快速”等于15到20分钟。在我们移动时，也就是摄影机没在拍的时候，我悄悄对伊安说他得让孩子保持兴致勃勃的状态，我热心地建议他可以“在镜头之间给他们讲别的故事”，他也这么做了。几个小时之后，我们拍到了需要的一切东西。











当孩子们被带领离开片场，剧组移到下一个场景，伊安说他这辈子从没这么努力过。









我们有点震惊，他接着坦言自己确诊患上了帕金森病，再也无法记住台词，走路也不方便，当然也无法去到新西兰。他一直是个注重隐私的人，告诉我们他基本上已经退休了，但不会公开宣布这件事。





这是一记迎头重击，因为我们已经计划了很好的方式，来让伊安把比尔博这个角色交接给饰演年轻版的马丁·弗里曼。我给他做了描述，他很喜欢。我也跟他说：我的母亲和叔叔罹患帕丁森病多年，我非常熟悉这个疾病对人的影响。





当下，我们的聚餐——我们以为会是我们在向他描述想让他出演的新戏份，伊安以为会是他向我们解释为什么他拍不了——突然变成了智囊团现场，伊安、索菲、弗兰和我一起努力思考：有什么方式能让伊安最后一次出演比尔博。





我们会在新西兰拍《霍比特人》，但如果我们来伦敦，在离他家近的地方拍他的戏份，怎么样？





在那顿饭的尾声，他缓缓点了点头，说：“好的，那样我想我能做到。”但我知道，他会演只是在帮我一个忙，我握着他的手，眼含热泪地感谢他。















几个月后，我们带着袋底洞的布景回到伦敦，以我们承诺的一支人数较少的剧组拍摄了伊安的戏份。伊安可爱的妻子索菲每天都在身侧，帮我他和我们。





在4天时间里，我们拍到了想要的所有镜头。伊利亚·伍德(饰演佛罗多)和伊安在拍摄《指环王》时就成了朋友，而那时伊利亚也每天都出现在伦敦的片场，给伊安以额外的支持。





在成片中，我希望观众看到的只是伊安·霍姆回归出演比尔博。但我在片场所经历的，是一个极好的演员献出他的最后的表演。





他这么做非常勇敢，能见证这一切，我非常感动。





我们会一直无比感激伊安能这么做，我们在一起时，弗兰和我深深地喜爱他，非常享受他的陪伴。





为庆祝拍摄结束，伊安和索菲邀请弗兰和我去他们家用餐。那是让人开心的一晚，充满幽默和乐趣。伊安和我发现我俩都对拿破仑有浓厚的兴趣，我们俩为此聊了好几个小时。





一年之后，当《霍比特人》在伦敦首映，马丁·弗里曼终于见到了伊安·霍姆，感受到“追星震撼”。











观看伊安·霍姆的表演教会了我很多。他本人一直那么就安安静静，但那样的表演不知怎么的就发生了。能与他合作是一种荣幸，认识他是上天的恩赐。











“我想我已经准备好下一次冒险。”





再会，亲爱的比尔博，一路平安，亲爱的伊安。