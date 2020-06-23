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公安题材电视剧《雷霆令》海南开机

金瀚合作秦海璐 计划明年下半年播出

2020-06-23 14:55:55 来源：Mtime时光网

该剧将在海南、云南等多地取景，预计今年10月底杀青，2021年下半年播出。
      在国际禁毒日即将到来之时，长影集团联合公安部金盾影视文化中心、浙江芋头影视文化传媒有限公司共同出品的大型公安题材电视剧《雷霆令》在海南三亚海棠湾亚特兰蒂斯正式开机。

      该剧由导演林峰执导，路东担纲编剧，金瀚秦海璐刘端端领衔主演，袁冰妍特别出演，还集结了亓航、马瑞、潘泰名、陶为、陆思宇、金钊、金士哲、钟雷、王泽霖、王凯、宿北宸、王一磊等演员。


长影集团纪委书记冷国红在开机仪式上讲话

      “希望这部剧能够温暖那些常年奋战在缉毒战线上的广大公安民警们，也希望这部剧能够引起社会各界的广泛关注，更加清晰地认识到毒品对于个人及社会的巨大危害。”长影集团党委书记、董事长赵彪作为该剧总出品人接受记者采访时介绍说。

      本剧总制片人孙影在开机仪式上提到：“两年前，我读完《雷霆令》原剧本的那一刻，心中就有种无法言说的激动。作为一名影视人，时代使命感油然而生，《雷霆令》的故事精彩、热血、励志、充满时代感，让人沉迷其中。大家都知道2020年，各行各业都不容易，但越是艰难时刻越是孕育着新机遇，《雷霆令》破茧而出，就跟电视剧里的禁毒警察一样，逆风向前！无所畏惧！”

本剧总制片人孙影在开机仪式上讲话

      在开机仪式上，总导演林峰介绍，该剧将把英雄形象和曲折精彩的情感叙事相结合，拍摄中既有紧张精彩的车战枪战等打斗场景，也有轻松有趣的日常生活，“《雷霆令》作为一部现实公安题材电视剧，将以独特的艺术创作方式对民族精神、爱国主义情感做出很好的诠释与表达，向维护国家长久治安的无名英雄们表示最崇高的敬意，我们全体演职人员必将全力以赴，团结合作，创造佳绩！”

总导演林峰在开机仪式上讲话

      青年演员金瀚在剧中饰演男主角庄严。他对角色充满期待，“饰演一位年轻的警官是我的荣幸，我很期待能挑战这样一位接地气的热血警官，期待与全体主创在接下来的日子里开开心心创作，健健康康拍摄！”


演员代表金瀚在开机仪式上发言

      长影集团纪委书记冷国红、长影时代传媒总经理李铁军出席开机仪式。因疫情原因未能到场的公安部金盾影视文化中心党委书记、主任李遂芳，公安部金盾影视文化中心制片人张志刚，浙江芋头传媒出品人王伊乔，芋头传媒制片人余兮等出品方领导，分别通过线上视频方式祝贺该剧开机大吉。

      冷国红介绍说，在疫情防控常态化形势下，为保证摄制组人员健康安全以及拍摄地疫情防控局势安全，剧组提前检测了所有人员的行程和健康码，确保“全组绿码”，并特别叮嘱了相关工作人员做好核酸检测，提醒工作人员在根据行程到达海南之后提前进行自我隔离。同时，在拍摄期间，主创团队也将严格按照相关规定，每日对拍摄区域进行消毒，并全程监测剧组工作人员的健康状况，确保在健康安全的情况下为广大观众呈现自内而外、以身作则的正能量好作品。

      该剧将在海南、云南等多地取景，预计今年10月底杀青，2021年下半年播出，向建党百年倾情献礼。

   编辑：羊羊

关键词： 雷霆令
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