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时光早报："大圣归来"导演执导"三体"真人片

"德鲁纳酒店"拍美版 "飞奔去月球"曝预告

2020-06-24 08:10:37 来源：Mtime时光网

早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.时隔20年！《小鸡快跑2》将登陆Netflix


　　时隔20年后，阿德曼工作室经典作品《小鸡快跑》续集确定落户Netflix，后者拿到除中国内地外全球版权，将于明年上线。据外媒《综艺》报道，续集故事重心放在女主角“珍姐”身上，原为男主角“洛奇”配音的梅尔·吉布森不再回归，将重新选角。

　　《小鸡快跑》2000年上映，梦工厂动画是最大合作方。该片故事方面向越狱片《大逃亡》致敬，至今保持着定格动画的全球票房纪录(2.25亿美元)。阿德曼将与常年合作搭档StudioCanal继续共同制作，Netflix则是最大金主。

　　据悉，续集故事讲述的是：珍姐和洛奇逃出鸡场后，来到一个没有人居住的小岛上生活，他们孵出来女儿莫莉。女儿不喜欢小岛的生活，同时大陆上的鸡也遭受到人类的惩罚，为了拯救全鸡类，珍姐带领着她的团队杀回大陆。
02.《神奇女侠2》新剧照神女和史蒂夫重聚



　　《神奇女侠2》曝光新剧照，神奇女侠和前一部中的男友史蒂夫重聚。影片将于10月2日在北美上映。

　　续集时间线来到了1980年代，克里斯·派恩饰演的史蒂夫在前作中最后壮烈牺牲。从此前发布的预告片看到，他对1984年的各种高科技非常好奇，显然他可能是从一战穿越到过来，也可能像美国队长那样冰冻之后被苏醒。
03.韩剧《德鲁纳酒店》将翻拍美版



　　天空之舞电视联手《寄生虫》出品方CJ娱乐，宣布把热门韩剧《德鲁纳酒店》翻拍成美剧，概念海报同时曝光。


　　《副本》编剧/制片人Alison Schapker将担任该作的编剧/制片人，背景将重新进行构思，面向全球观众进行创作。

01.东方梦工厂与Netflix联手打造《飞奔去月球》首曝预告



《飞奔去月球》预告片

　　东方梦工厂与Netflix联手打造的中国风动画音乐电影《飞奔去月球》首曝官方中字预告片。

　　在这部由传奇动画师格兰·基恩执导的动画音乐剧中，小女孩菲菲从小听着妈妈讲述的嫦娥与后羿的爱情故事长大，她坚信嫦娥是真爱永恒的化身。

　　妈妈去世几年之后，爸爸准备再婚，菲菲深受打击。为了捍卫自己的家庭，为了向爸爸证明，嫦娥还在月球上永志不渝地等待后羿，她所代表的永恒真爱是真实存在的，菲菲自己动手制作了一艘“火箭飞船“，开启一段奇妙的奔月之旅。
02.《大圣归来》导演将执导《三体》真人电影


　　电影《西游记之大圣归来》的制作公司十月文化宣布，该公司获得真人版《三体》院线电影的承制工作，《大圣归来》导演田晓鹏将担任该片导演。

　　《三体》是科幻作家刘慈欣的代表作，电影版难产多年，此次终于迎来靠谱的创作团队。据悉，真人版《三体》将成为十月文化的首部真人院线电影，未来该公司的电影项目还包括《深海》《大圣闹天宫》等。

　　另外，十月文化还在公告中表示，原彩条屋影业创始人、总裁易巧将出任十月文化联合创始人、总裁，原彩条屋影业总制片人魏芸芸将出任十月文化首席内容官。 彩条屋影业正是爆款动画电影《哪吒之魔童降世》的出品方。

01.4名作家退出J.K.罗琳代理公司



　　罗琳的“恐跨性别人群”言论引起外网热议，近日，J·K·罗琳版权代理公司The Blair Partnership四位作家因不满公司没有公开发声明支持跨性别群体人权而辞职。

　　他们表示对于公司的态度感到失望和难过，尤其近日罗琳针对跨性别群体的言论引发巨大争议和批评，他们希望公司能够重申对跨性别群体人权平等的立场。但经过详谈之后，他们认为公司不会采取任何适当且有意义的实质行动。

　　对此该The Blair Partnership回应，虽然他们为其作者观点的多样性感到自豪，并相信所有人都有言论自由，但他们不会为了满足少数客户群体的要求而对员工进行再教育。目前该公司已经把这四位辞职作者除名，其显示第一当家作者依然是J.K.罗琳。
02.网球名将德约科维奇新冠检测阳性



　　当地时间23日，塞尔维亚网球名将德约科维奇发布声明证实，他的新冠病毒检测结果为阳性，其妻子检测结果也为阳性。

　　21日晚，在克罗地亚扎达尔举行的网球慈善表演赛中，保加利亚网球运动员迪米特罗夫确诊感染新冠病毒，与其有接触的人均进行了新冠病毒检测。

　　截至23日上午，克罗地亚名将丘里奇、迪米特洛夫的教练、德约科维奇的体能教练、德约科维奇等人聚会所在餐馆老板5岁的儿子等人确认感染，还有30人的检测报告未出。

　　此次感染是由于德约科维奇组织举办的慈善赛，为此他也发文致歉。

   编辑：飒飒

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关键词： 时光早报
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