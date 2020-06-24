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妈妈去世几年之后，爸爸准备再婚，菲菲深受打击。为了捍卫自己的家庭，为了向爸爸证明，嫦娥还在月球上永志不渝地等待后羿，她所代表的永恒真爱是真实存在的，菲菲自己动手制作了一艘“火箭飞船“，开启一段奇妙的奔月之旅。

在这部由传奇动画师格兰·基恩执导的动画音乐剧中，小女孩菲菲从小听着妈妈讲述的嫦娥与后羿的爱情故事长大，她坚信嫦娥是真爱永恒的化身。

续集时间线来到了1980年代，克里斯·派恩饰演的史蒂夫在前作中最后壮烈牺牲。从此前发布的预告片看到，他对1984年的各种高科技非常好奇，显然他可能是从一战穿越到过来，也可能像美国队长那样冰冻之后被苏醒。

据悉，续集故事讲述的是：珍姐和洛奇逃出鸡场后，来到一个没有人居住的小岛上生活，他们孵出来女儿莫莉。女儿不喜欢小岛的生活，同时大陆上的鸡也遭受到人类的惩罚，为了拯救全鸡类，珍姐带领着她的团队杀回大陆。





01.4名作家退出J.K.罗琳代理公司















他们表示对于公司的态度感到失望和难过，尤其近日罗琳针对跨性别群体的言论引发巨大争议和批评，他们希望公司能够重申对跨性别群体人权平等的立场。但经过详谈之后，他们认为公司不会采取任何适当且有意义的实质行动。





对此该The Blair Partnership回应，虽然他们为其作者观点的多样性感到自豪，并相信所有人都有言论自由，但他们不会为了满足少数客户群体的要求而对员工进行再教育。目前该公司已经把这四位辞职作者除名，其显示第一当家作者依然是J.K.罗琳。

02.网球名将德约科维奇新冠检测阳性











当地时间23日，塞尔维亚网球名将德约科维奇发布声明证实，他的新冠病毒检测结果为阳性，其妻子检测结果也为阳性。





21日晚，在克罗地亚扎达尔举行的网球慈善表演赛中，保加利亚网球运动员迪米特罗夫确诊感染新冠病毒，与其有接触的人均进行了新冠病毒检测。





截至23日上午，克罗地亚名将丘里奇、迪米特洛夫的教练、德约科维奇的体能教练、德约科维奇等人聚会所在餐馆老板5岁的儿子等人确认感染，还有30人的检测报告未出。





此次感染是由于德约科维奇组织举办的慈善赛，为此他也发文致歉。