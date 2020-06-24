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薇诺娜瑞德:梅尔吉布森曾发表恐同言论

梅尔否认后薇诺娜再锤:还有针对她反犹言论

2020-06-24 11:39:19 来源：Mtime时光网

薇诺娜·瑞德10年前针对梅尔·吉布森“发表恐同+反犹言论”的指控，近日再度被提起，梅尔反驳后，薇诺娜也再次强调自己说的是实话。

薇诺娜·瑞德

　　时光网讯　很多年以来，薇诺娜·瑞德一直称，梅尔·吉布森曾发表过恐同和反犹太人的言论。近日与《星期日泰晤士报》的一次采访中，薇诺娜又提到了这些言论，并称梅尔是在上世纪90年代的一次party上，对她和她一位名为Kevin Aucoin的朋友，说了这些话。

　　薇诺娜提到的这位名为Kevin的朋友，是公开出柜的美国化妆师，给惠特尼·休斯顿雪儿都化过妆，2002年的时候去世了。她说，“梅尔·吉布森当时在抽雪茄，我们聊天时他对我的同性恋朋友Kevin说，‘我会得艾滋病么？’聊到犹太人的时候（薇诺娜不信犹太教，但认定自己是犹太人），他又说，‘你是不是当时躲过了焚化炉啊？’（指犹太人大屠杀集中营里的那种焚化炉……）”。


梅尔·吉布森

　　她还说，后来梅尔为此“试图”向她道歉。早在2010年，薇诺娜就在与《GQ》的采访中，提到了和梅尔的这一次相遇。

　　梅尔通过发言人，对于薇诺娜近日的指控进行了回应，称她是“100%错误的”，说她对于两个人的见面，已经撒谎了十几年，“她十几年前就对媒体撒谎了，她现在也在撒谎。她当年说梅尔试图想要向她道歉，他确实是在很多年前联系了她，但是是为了与她对峙她的谎言，而她拒绝了。”

2006年被捕

　　对于梅尔的否认，薇诺娜再次反驳说，“我相信救赎和原谅，也希望吉布森先生找了新的方式，来处理他体内的恶魔。1996年时，我的朋友Kevin Aucoin和我，接收到了他的大量仇恨之词，对于我俩来说，这是痛苦又鲜活的回忆。只有在这一生中为我们的行为负责，我们才能真的做出赎罪，真正尊重彼此，我祝愿他一生都好。”

　　2006年时，梅尔因为酒驾被捕，告诉当时逮捕他的警官，“犹太人要为世界上所有的战争负责！”他后来为此道歉了，但也称这件事“很不公平”，因为警官是非法纪录下了他的言论。因为这件事，梅尔在好莱坞被拉黑了很多年，2016年才凭借《血战钢锯岭》，算是正式回归。

　　他也在和前女友Oksana Grigorieva吵架时，发出了种族歧视言论，吵架录音2010年泄露给了媒体。1991年时，他也在采访中做出了恐同言论，后来他为此道歉了。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 薇诺娜·瑞德 梅尔·吉布森
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