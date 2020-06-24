薇诺娜·瑞德10年前针对梅尔·吉布森“发表恐同+反犹言论”的指控，近日再度被提起，梅尔反驳后，薇诺娜也再次强调自己说的是实话。















梅尔·吉布森





她还说，后来梅尔为此“试图”向她道歉。早在2010年，薇诺娜就在与《GQ》的采访中，提到了和梅尔的这一次相遇。





梅尔通过发言人，对于薇诺娜近日的指控进行了回应，称她是“100%错误的”，说她对于两个人的见面，已经撒谎了十几年，“她十几年前就对媒体撒谎了，她现在也在撒谎。她当年说梅尔试图想要向她道歉，他确实是在很多年前联系了她，但是是为了与她对峙她的谎言，而她拒绝了。”





2006年被捕 对于梅尔的否认，薇诺娜再次反驳说，“我相信救赎和原谅，也希望吉布森先生找了新的方式，来处理他体内的恶魔。1996年时，我的朋友Kevin Aucoin和我，接收到了他的大量仇恨之词，对于我俩来说，这是痛苦又鲜活的回忆。只有在这一生中为我们的行为负责，我们才能真的做出赎罪，真正尊重彼此，我祝愿他一生都好。”









他也在和前女友Oksana Grigorieva吵架时，发出了种族歧视言论，吵架录音2010年泄露给了媒体。1991年时，他也在采访中做出了恐同言论，后来他为此道歉了。