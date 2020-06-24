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准备好了吗？剧版《咒怨》首曝片段

诡异凶宅暗藏玄机 7月3日上线Netflix

2020-06-24 11:54:23 来源：Mtime时光网

剧集《咒怨：诅咒之家》首曝片段。
　　时光网讯 你做好准备了吗？剧集《咒怨：诅咒之家》首曝片段。

      本剧由Netflix出品，三宅唱(《你的鸟儿会唱歌》)执导，恐怖经典《咒怨》首度改编成剧集。荒川良良黑岛结菜等主演。全剧共6集，7月3日上线。



      剧集讲述多起发生在《咒怨》起源的“诅咒之家”中的可怕事件，新晋艺人本庄遥(黑岛结菜 饰)因夜里总会在家听到脚步声而困扰，于是求助于在综艺节目中认识的灵异学者小田岛泰男(荒川良良 饰)，故事由此展开。

　　此次曝光的片段中，小田岛泰男在警官的陪同下，来到凶宅。楼梯台阶上的灰烬、墙壁上的血迹，整个屋子散发着诡异的氛围……

      《午夜凶铃》系列编剧高桥洋与原版《咒怨》制作人一濑隆重共同操刀剧本，里里佳、长村航希、井之脇海、柄本时生、仙道敦子、仓科加奈共同出演。



   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 恐怖 奈飞 咒怨 片段
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