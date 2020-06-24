时光网讯 《权力的游戏》
原著作者乔治·R·R·马丁
日前更新了博客，透露自己因疫情，在山中的小屋里隔离了很久，而强制隔离有助于他写作，“我每天都花很长时间写《凛冬的寒风》，进度稳定”，“我希望明年《凛冬的寒风》就能写完了”。
HBO美剧《权力的游戏》原著小说《冰与火之歌》系列，第六本《凛冬的寒风》马丁至少已经写了10年（2010年年中时写完了本书的五章），现在他表示，“昨天我完成了新的一章，三天前完成了另外一章，上周也写完了一章。但是，这并不意味着本书明天就能完成，或者下周就会出版。这是一部很厚重的书，我还有很长的路要走。”
“飞得非常好”
71岁的马丁，还更新了一些其它作品的进度，包括《权游》前传《龙之族》（The House of the Dragon），他说本书“飞得非常好”。他还在做准备，要把《谁惧怕死亡》（Who Fears Death）和《百变王牌》
（Wild Cards）搬上小荧幕，以及，“我的故事《沙王》（Sandkings）和《冰龙》（The Ice Dragon）要改编成长篇电影，《遗失之地》（The Lost Lands）要改编成美剧。”
另外，作为一名书迷，马丁老爷子透露自己最近读过的书里，很喜欢的有斯蒂芬·金
最新的中短篇小说集《血流不止》（If It Bleeds），还有埃米莉·圣·约翰·曼德尔写的小说《玻璃旅馆》（The Glass Hotel）。
斯蒂芬·金新作
明年看起来是个不错的年份，《凛冬的寒风》有望写完，《阿凡达2》
也要上映了，希望大家不要再跳票。