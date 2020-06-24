乔治·R·R·马丁老爷子疫情期间隔离在家，《凛冬的寒风》写了不少，有望明年写完。







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HBO美剧《权力的游戏》原著小说《冰与火之歌》系列，第六本《凛冬的寒风》马丁至少已经写了10年（2010年年中时写完了本书的五章），现在他表示，“昨天我完成了新的一章，三天前完成了另外一章，上周也写完了一章。但是，这并不意味着本书明天就能完成，或者下周就会出版。这是一部很厚重的书，我还有很长的路要走。”







“飞得非常好”





71岁的马丁，还更新了一些其它作品的进度，包括《权游》前传《龙之族》（The House of the Dragon），他说本书“飞得非常好”。他还在做准备，要把《谁惧怕死亡》（Who Fears Death）和 《百变王牌》 （Wild Cards）搬上小荧幕，以及，“我的故事《沙王》（Sandkings）和《冰龙》（The Ice Dragon）要改编成长篇电影，《遗失之地》（The Lost Lands）要改编成美剧。”











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