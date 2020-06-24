牛萌萌因涉嫌吸毒被北京大兴公安分局行政拘留。













《新京报》6月23日便报道牛萌萌涉嫌吸毒被控制，但牛萌萌通过自己的社交媒体予以否认，认为是假新闻，称自己最近一直都在直播。6月24日傍晚，大兴公安官方微博在回复网友评论时指：“是真的真的石锤了。”









北京时间6月24日傍晚，北京大兴公安官方微博发布通告：2020年5月22日，大兴公安分局根据群众举报，在本市某写字楼内查获吸毒人员牛某某（女，37岁），其供认有吸毒的违法事实，经检测，呈甲基苯丙胺类毒品阳性。牛某某被大兴公安分局依据《中华人民共和国治安管理处罚法》相关规定予以行政拘留。