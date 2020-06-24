2020-06-24 19:03:38 来源：Mtime时光网
编辑：小火纸
Mengmeng Niu
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导演：刘心刚
主演：张峻宁 牛萌萌
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cusack
18小时前
无论拍多少电影不如一次吸毒被抓来得快
春草菲菲
20小时前
大陆演员我很少有认识的，因为很多戏光看预告片就已经起鸡皮疙瘩了
光影透心
2020-06-26 03:13
37，行吧。。。。。。
皮尔斯qi
2020-06-25 22:22
娱乐人士吸个毒就跟普通人操个逼一样，再正常不过了
吔蕉魔男广door人2020-06-27 11:24
老司机
T1000昨天 09:48
你这狗嘴里根本就吐不出象牙来
M_141115012855009539912小时前
牛逼
永远的伊苏
2020-06-25 12:19
请大家吃好吃的哈哈哈 啊
pirate4971023
2020-06-25 08:42
活该!
跟哥抬杠的全tm我孙子
2020-06-25 08:06
建议以后导演们专找北大清华的尖子生们和市三好学生去演戏，国家也用不着天天正能量宣传了，直接正能量人演戏就完了。。。
上帝的万花筒2020-06-25 19:36
演完戏互相输入正能量
甘尼克斯-张
2020-06-25 02:41
漂亮~~可惜~~做死~！
落叶伤剑
2020-06-25 01:19
《空巷子》在我心中是永远的神作 没想到这么多年过去了 竟然看到这样的新闻 还是很令人心虚的
一念创世
2020-06-24 23:29
嘴也是真的硬，嫌自己凉得不够透？
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这位英国导演的片场习惯还有很多
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