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演员牛萌萌因吸毒被北京警方行政拘留

曾出演《五星饭店》《空巷子》等电视剧

2020-06-24 19:03:38 来源：Mtime时光网

牛萌萌因涉嫌吸毒被北京大兴公安分局行政拘留。

　　时光网讯 北京时间6月24日傍晚，北京大兴公安官方微博发布通告：2020年5月22日，大兴公安分局根据群众举报，在本市某写字楼内查获吸毒人员牛某某（女，37岁），其供认有吸毒的违法事实，经检测，呈甲基苯丙胺类毒品阳性。牛某某被大兴公安分局依据《中华人民共和国治安管理处罚法》相关规定予以行政拘留。

　　 ​​​​根据《新京报》报道，牛某某指的是曾出演电视剧《五星饭店》《空巷子》，电影《冲锋战警》牛萌萌。报道还指出：6月24日下午18点20分牛萌萌已被执行拘留。

　　《新京报》6月23日便报道牛萌萌涉嫌吸毒被控制，但牛萌萌通过自己的社交媒体予以否认，认为是假新闻，称自己最近一直都在直播。6月24日傍晚，大兴公安官方微博在回复网友评论时指：“是真的真的石锤了。”



   编辑：小火纸

关键词： 牛萌萌 吸毒 行政拘留 大兴警方 北京
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牛萌萌

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Mengmeng Niu

职业：演员

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五星饭店 (2007)

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