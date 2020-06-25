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老戏骨"宰相刘罗锅"李保田去哪儿了？

被称"影视界一怪" 醉心艺术创作三十多年

2020-06-25 10:23:08 来源：Mtime时光网

作为当下中国影视圈最重要的演技派男星之一，这些年李保田消失了，银屏中难觅他的踪影，新闻中也鲜有他的消息。李保田去哪儿了？

　　时光网讯 作为当下中国影视圈最重要的演技派男星之一，这些年李保田消失了，银屏中难觅他的踪影，新闻中也鲜有他的消息。

　　李保田去哪儿了？

　　原来李保田除了演员身份外，还长年醉心于创作。重达三公斤的画册《李保田作品》收录了他近三百幅绘画、木雕等作品，创作时间跨度超过三十年。

《自画像》 钢笔 李保田 绘

　　《李保田作品》一书的责编、与他相识三十年的窦海军，在最新文章中透露了李保田的近况，让人们又关注起这个淡出大众视线已久的老戏骨。

　　大概很多人都忘记了李保田，却可能恍惚还记得“宰相刘罗锅”“神医喜来乐”……



　　作为演员的李保田素有“影视界一怪”的口碑，比如：1996年《宰相刘罗锅》让他名声大噪，这本是自我宣传、扩大经济收入的好机会。李保田却偏偏反思起来：

　　“刘罗锅在那个年代对于我是个机会。让我早年学戏曲丑行的那些东西能够得到比较充分地运用。但我也清楚地知道，刘罗锅和和珅都是封建制度下的产物，都是皇权的爪牙。演完了叫我参加电视剧的宣传，我不想参加，因为我觉得这个角色对于推动中国社会进步、走向现代文明没有任何现实意义，它只是个宫廷戏说故事而已，大家看着乐一乐就完了……乾隆搞文字狱很厉害，我对这种对人的生命一点都不尊重的混蛋皇帝没有一点好感……然而皇权淫威及肮脏的宫廷争斗，却是人们津津乐道的东西。”

　　这段自述被他收录在了《李保田作品》里，男一号这么不识时务地评价自己的作品，可见李保田的“怪”不是浪得虚名。

　　甚至他还说道： “一个专业学院的老师给我看他的《宰相刘罗锅》续集剧本，我连回话的兴趣都没有，实在是没意思透了，故事没有一点意思，连插科打诨都没有。”

　　世俗社会的评价体系里，升官发财似乎才是硬道理，然而李保田，却跟这两样“有仇”。若不是发自内心、发自三观地这样做，而是演给人们看，是坚持不了几十年的。



　　李保田的阅读量很大，除了画画，读书、听音乐、看世界上的好片子，这三件事是他日常生活的主要内容。他自己做饭，拒绝各种应酬，还觉得时间不够用。

　　读来读去，他还是认为中国的作家中鲁迅最牛。

　　“鲁迅是不可替代的中国文化巨人，他没有达到世界性，只有日本和韩国等对他有些研究。他是牺牲了作为世界级的文学大家的前途，来执意启发国民的。鲁迅真的了不起，他一个人敢与所有人为敌，绝不妥协，绝不投降。他坚持自己认为的真理，而且还活得比较潇洒，娶妻生子什么都做了，还能在那个战乱时期有较安定的生活，跟日本人既有交往又有原则，他做得真好。”

　　相反的是，李保田对于曾经风靡中国的金庸的作品却颇有微词：

　　“‘百花奖’‘华表奖’‘金鸡奖’‘飞天奖’我都得过，‘金鹰奖’得了六次。第四个‘金鹰奖’是武侠小说家金庸给我颁的奖，我把奖杯放在台上了没有要。我说这个奖杯留着给今后的年轻人吧。不要这个奖杯的另一个原因，是我不喜欢金庸的小说。”

　　在李保田看来，金庸小说欠缺思想厚度，小说中武林霸主之争没有正义非正义可言，取代的过程，也缺少人道主义和对生命的关怀。金庸小说的流行，其实是挺值得反思的一个话题。




   编辑：SaSa

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关键词： 李保田 宰相刘罗锅
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李保田

李保田

Baotian Li

职业：演员 | 艺术指导

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宰相刘罗锅

宰相刘罗锅 (1996)

7.9

主演：李保田 张国立

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