作为当下中国影视圈最重要的演技派男星之一，这些年李保田消失了，银屏中难觅他的踪影，新闻中也鲜有他的消息。李保田去哪儿了？









李保田去哪儿了？





原来李保田除了演员身份外，还长年醉心于创作。重达三公斤的画册《李保田作品》收录了他近三百幅绘画、木雕等作品，创作时间跨度超过三十年。





《自画像》 钢笔 李保田 绘





《李保田作品》一书的责编、与他相识三十年的窦海军，在最新文章中透露了李保田的近况，让人们又关注起这个淡出大众视线已久的老戏骨。





大概很多人都忘记了李保田，却可能恍惚还记得“宰相刘罗锅”“神医喜来乐”……













作为演员的李保田素有“影视界一怪”的口碑，比如：1996年《宰相刘罗锅》让他名声大噪，这本是自我宣传、扩大经济收入的好机会。李保田却偏偏反思起来：





“刘罗锅在那个年代对于我是个机会。让我早年学戏曲丑行的那些东西能够得到比较充分地运用。但我也清楚地知道，刘罗锅和和珅都是封建制度下的产物，都是皇权的爪牙。演完了叫我参加电视剧的宣传，我不想参加，因为我觉得这个角色对于推动中国社会进步、走向现代文明没有任何现实意义，它只是个宫廷戏说故事而已，大家看着乐一乐就完了……乾隆搞文字狱很厉害，我对这种对人的生命一点都不尊重的混蛋皇帝没有一点好感……然而皇权淫威及肮脏的宫廷争斗，却是人们津津乐道的东西。”





这段自述被他收录在了《李保田作品》里，男一号这么不识时务地评价自己的作品，可见李保田的“怪”不是浪得虚名。









世俗社会的评价体系里，升官发财似乎才是硬道理，然而李保田，却跟这两样“有仇”。若不是发自内心、发自三观地这样做，而是演给人们看，是坚持不了几十年的。











李保田的阅读量很大，除了画画，读书、听音乐、看世界上的好片子，这三件事是他日常生活的主要内容。他自己做饭，拒绝各种应酬，还觉得时间不够用。





读来读去，他还是认为中国的作家中鲁迅最牛。













“‘百花奖’‘华表奖’‘金鸡奖’‘飞天奖’我都得过，‘金鹰奖’得了六次。第四个‘金鹰奖’是武侠小说家金庸给我颁的奖，我把奖杯放在台上了没有要。我说这个奖杯留着给今后的年轻人吧。不要这个奖杯的另一个原因，是我不喜欢金庸的小说。”





在李保田看来，金庸小说欠缺思想厚度，小说中武林霸主之争没有正义非正义可言，取代的过程，也缺少人道主义和对生命的关怀。金庸小说的流行，其实是挺值得反思的一个话题。









