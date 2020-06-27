2020-06-27 13:04:45 来源：Mtime时光网
第二季先导预告
编辑：小火纸
导演：丹尼尔·特拉切..
主演：卡尔·厄本
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更变态了!《黑袍纠察队》第二..暗黑黄暴超英神剧又来了 有望..
超英剧集《黑袍纠察队》续订第..首季7.26才播出 亚马逊信心十足
限制级超英剧集《黑袍纠察队》..宝宝被当战斗武器？脏话满屏血..
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金山寺之龍
12小时前
绿 袍 纠 察 队
屌你卤味
20小时前
半透明被炸出来的东西仿佛还黏在我的屏幕上。。。
RosenBob
23小时前
继续看祖国人怎么逆天黑化
livt
昨天 21:34
剧情太扯皮了
阿森纳颓风
昨天 18:38
还要等好久！第一季感觉高开低走！
那条引战狗又改ID了
昨天 18:21
期待，其实按照原著叙事来拍应该更好看，但是为了容易塑造角色，用组团展开剧情导致叙事节奏比较慢。
蓝爸爸666
昨天 18:00
最期待美剧，没有之一
babyboe
昨天 16:48
相当期待
混编攻击
昨天 15:16
美国白人，欧洲白人，拉丁美裔，黑人，亚裔女性，呵呵。
吔蕉魔男广door人9小时前
难道你希望全世界就一种肤色？！
上帝的万花筒2小时前
他希望美国影视就像人民币图案一样，从各民族各行业变成现在的只有一个人
曾经对我说
昨天 14:01
这也忒难等了吧、、我都不会爱了
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这位英国导演的片场习惯还有很多
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