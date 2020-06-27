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美剧《黑袍纠察队》第二季9月4日上线

暗黑黄暴超级英雄神剧又来了

2020-06-27 13:04:45 来源：Mtime时光网

《黑袍纠察队》今年9月4日上线第二季。

　　
　　

第二季先导预告

时光网讯 亚马逊原创暗黑超英剧集《黑袍纠察队》第一季播出后反响不俗，第二季曝光海报并宣布今年9月4日亚马逊上线。第二季去年底曾曝光一款先导预告，尺度依旧是相当大。

　　《黑袍纠察队》讲述了一个超能力者活跃的时代，世上有类似复仇者联盟/正义联盟的“七大英雄”，但高尚正义只是他们的公众形象，私底下他们烧杀抢掠，极度自私。而一群小人物组成了“黑袍纠察队”，要去规范“七大”，阻止其危害世界。

   编辑：小火纸

关键词： 美剧 亚马逊 超英 黑暗 第二季
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