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时光早报：“江姐”演员于蓝逝世

《心灵奇旅》《速度与激情9》曝新预告

2020-06-28 08:45:00 来源：Mtime时光网

早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.电影表演艺术家于蓝去世



      据导演田壮壮在朋友圈确认，著名电影表演艺术家于蓝去世，享年99岁。

      于蓝曾凭《烈火中永生》的江姐一角广受欢迎，还出演过《龙须沟》《林家铺子》《革命家庭》等经典影片。2009年，于蓝获得了中国电影金鸡奖终身成就奖。她的丈夫是知名演员田方，小儿子是著名导演田壮壮。 ​​​​



01.皮克斯《心灵奇旅》曝中文预告

中字预告

      皮克斯动画新片《心灵奇旅》发布全新中文预告。

      影片讲述一位中学音乐老师Joe Gardner(杰米·福克斯 配音)得到了在高端爵士俱乐部表演的机会，结果在到场之前就“死”了。他的灵魂需要参加You研讨会，与其它灵魂交流，并等待“觉醒”的那一天。影片最初定档6月19日北美上映，现已改档至今年11月20日。

02.《速度与激情9》角色预告

角色预告

      电影《速度与激情9》曝光主角唐老大和莱蒂的角色预告片。

      在这部电影中，约翰·塞纳全新加盟，查理兹·塞隆、海伦·米伦等主演回归，成康饰演的韩复活。

      该片原定今年5月上映，受疫情影响，改档至明年4月2日北美上映。




01.“谢耳朵”全新写真





《生活大爆炸》中饰演“谢耳朵”的吉姆·帕森斯曝光一组全新写真，色彩艳丽。

02.《毕业生》原著作者去世、




      达斯汀·霍夫曼主演的经典电影《毕业生》原著小说作者查尔斯·韦伯去世，享年81岁。

      韦伯24岁就写出了《毕业生》，其他小说作品还包括《一个股票经纪人的婚姻》《新加的夫》等。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光早报 于蓝 田壮壮 心灵奇旅 速度与激情9
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于蓝

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Lan Yu

职业：演员 | 导演

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心灵奇旅 (2020)

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