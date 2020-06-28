过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.电影表演艺术家于蓝去世
据导演田壮壮在朋友圈确认，著名电影表演艺术家于蓝
去世，享年99岁。
于蓝曾凭《烈火中永生》的江姐一角广受欢迎，还出演过《龙须沟》《林家铺子》《革命家庭》等经典影片。2009年，于蓝获得了中国电影金鸡奖终身成就奖。她的丈夫是知名演员田方，小儿子是著名导演田壮壮。
01.皮克斯《心灵奇旅》曝中文预告
影片讲述一位中学音乐老师Joe Gardner(杰米·福克斯 配音)得到了在高端爵士俱乐部表演的机会，结果在到场之前就“死”了。他的灵魂需要参加You研讨会，与其它灵魂交流，并等待“觉醒”的那一天。影片最初定档6月19日北美上映，现已改档至今年11月20日。
02.《速度与激情9》角色预告
在这部电影中，约翰·塞纳全新加盟，查理兹·塞隆、海伦·米伦等主演回归，成康饰演的韩复活。
该片原定今年5月上映，受疫情影响，改档至明年4月2日北美上映。
01.“谢耳朵”全新写真
《生活大爆炸》中饰演“谢耳朵”的吉姆·帕森斯曝光一组全新写真，色彩艳丽。
02.《毕业生》原著作者去世、
达斯汀·霍夫曼主演的经典电影《毕业生》原著小说作者查尔斯·韦伯去世，享年81岁。
韦伯24岁就写出了《毕业生》，其他小说作品还包括《一个股票经纪人的婚姻》《新加的夫》等。