早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？







过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。











01.电影表演艺术家于蓝去世





















01.皮克斯《心灵奇旅》曝中文预告









02.《速度与激情9》角色预告









在这部电影中，约翰·塞纳全新加盟，查理兹·塞隆、海伦·米伦等主演回归，成康饰演的韩复活。





该片原定今年5月上映，受疫情影响，改档至明年4月2日北美上映。















01.“谢耳朵”全新写真

















《生活大爆炸》中饰演“谢耳朵”的吉姆·帕森斯曝光一组全新写真，色彩艳丽。





02.《毕业生》原著作者去世、













达斯汀·霍夫曼主演的经典电影《毕业生》原著小说作者查尔斯·韦伯去世，享年81岁。





韦伯24岁就写出了《毕业生》，其他小说作品还包括《一个股票经纪人的婚姻》《新加的夫》等。



