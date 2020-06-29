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"死侍"硬闯《X战警》线上聚会遭嫌弃

瑞安雷诺兹和休杰克曼两人又演"双簧"

2020-06-29 10:51:07 来源：Mtime时光网

瑞安雷诺兹和休杰克曼这对欢喜冤家又来了。
　　

死侍硬闯《X战警》重聚

时光网讯 近日，首部《X战警》演员们为纪念上映20周年线上重聚，金刚狼休·杰克曼、老X教授帕特里克·斯图尔特、暴风女哈莉·贝瑞、琴法米克·詹森、万磁王（图片出镜）都来了。

　　此时，死侍瑞安·雷诺兹非要加入群聊，甚至把年轻版X教授詹姆斯·麦卡沃伊和年轻版索菲·特纳拉来助兴，但大家似乎都很嫌弃他。

　　请坚持看到片尾，有惊喜，时光网配上独家中文听译字幕。

   编辑：小火纸

关键词： X战警 死侍 瑞安雷诺兹 重聚 休杰克曼 搞笑
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