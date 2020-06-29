安东尼·麦凯：“对于《黑豹》这种电影，导演是黑人，制片人是黑人，服装设计师是黑人，动作指导也是黑人。我觉得这也太种族歧视了吧。”

















《猎鹰与冬兵》





在该视频采访中，安东尼还提到了漫威的“种族多样性”问题，“真正困扰我的是，我拍过7部漫威电影了，而每一位制片人、每一位导演、每一位动作替身、每一位服装设计师，甚至是制片助理，每一个人都是白人。”











《黑豹》片场，Nate Moore是左一





安东尼聊到了自己希望看到的变化，“我希望漫威能够每份工作都招最好的人来做。”



