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安东尼麦凯:猎鹰与冬兵像6小时电影

"黑豹剧组所有人都是黑人 这太种族歧视了"

2020-06-29 12:08:50 来源：Mtime时光网

安东尼·麦凯：“对于《黑豹》这种电影，导演是黑人，制片人是黑人，服装设计师是黑人，动作指导也是黑人。我觉得这也太种族歧视了吧。”


　　时光网讯　即将在Disney+上线的漫威剧集《猎鹰与冬兵》，主角“猎鹰”安东尼·麦凯在近日接受《综艺》采访时表示，“我们完全就像拍电影一样得拍，所有曾经在电视业工作的人都感觉，‘我从没做过像这一样的电视剧’。”他表示本剧“完全就像我们拍了一部电影，然后把它剪成剧集。所以这虽然不是一部2小时电影，但它是一部6-8小时的电影。”

　　本剧另一位主角“冬兵”塞巴斯蒂安·斯坦，最近将拍摄剧集与拍电影时的经验做比较，表示本剧与《美国队长2》的基调相同。


《猎鹰与冬兵》

　　在该视频采访中，安东尼还提到了漫威的“种族多样性”问题，“真正困扰我的是，我拍过7部漫威电影了，而每一位制片人、每一位导演、每一位动作替身、每一位服装设计师，甚至是制片助理，每一个人都是白人。”

　　“我们有过一个黑人制片人，他的名字叫Nate Moore”，安东尼继续说，“他是《黑豹》的制片人（不在安东尼说的他演过的7部漫威电影之列），但对于《黑豹》这种电影，导演是黑人，制片人是黑人，服装设计师是黑人，动作指导也是黑人。我觉得这也太种族歧视了吧，因为如果你只有黑人电影才找黑人工作人员的话，你的意思是说，当剧组成员都是白人的时候，是这些黑人不够好么？”


《黑豹》片场，Nate Moore是左一

　　安东尼聊到了自己希望看到的变化，“我希望漫威能够每份工作都招最好的人来做。”

　　捷克政府上个月批准了该剧复工的计划，不过演员和剧组还需要考虑健康问题，有消息称该剧将于今年7月恢复拍摄。《猎鹰与冬兵》由安东尼·麦凯、塞巴斯蒂安·斯坦、丹尼尔·布鲁赫艾米丽·万凯普瓦耶特·鲁塞尔等人主演。全剧共6集，计划于8月上线Disney+。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 安东尼·麦凯 猎鹰与冬兵
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猎鹰与冬兵

猎鹰与冬兵 (2020)

0.0

导演：卡莉·斯考格兰德

主演：安东尼·麦凯

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安东尼·麦凯

安东尼·麦凯

Anthony Mackie

职业：演员 | 制作人

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