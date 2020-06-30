青年电影手册2019年度男配角

《诛仙Ⅰ》距离金扫帚奖大满贯只差一奖项

肖战孟美岐成就个人职业生涯首把金扫帚





金扫帚奖是由程青松担任主编的《青年电影手册》2009年发起创办的奖项，今年举办到第11届，和美国的“金酸莓奖”一样，每年评出年度最差影片，意在用批判影响电影创作，鞭策中国电影。





第11届中国电影金扫帚奖，由青年电影手册联合18家新媒体公众平台进行为期两个多月的公投网络票选，之后由27位专家评委终评。



















颁奖嘉宾 毕志飞 导演







