时光网讯
6月29日，第11届中国电影金扫帚奖暨青年电影手册2019年度华语十佳颁奖典礼在北京“松美术馆·松艺术区”举行线上颁奖礼。
相比过去年度华语十佳集中于中国地区，今年进入十佳名单的《夕雾花园》
制片地区为马来西亚，《热带雨》
为新加坡和中国台湾联合制片，更加拓宽了青年电影手册的选片范围。
其他包括中国内地电影5席，中国台湾地区2席，中国香港与中国内地合拍片1席。总体来说，本次华语电影十佳获奖的影片类型上更显多元化，主题更集中于时代洪流中的人与世界。
阿美、咏梅、艾丽娅、董颖达
青年电影手册2019年度男配角
《诛仙Ⅰ》距离金扫帚奖大满贯只差一奖项
肖战孟美岐成就个人职业生涯首把金扫帚
金扫帚奖是由程青松担任主编的《青年电影手册》2009年发起创办的奖项，今年举办到第11届，和美国的“金酸莓奖”一样，每年评出年度最差影片，意在用批判影响电影创作，鞭策中国电影。
第11届中国电影金扫帚奖，由青年电影手册联合18家新媒体公众平台进行为期两个多月的公投网络票选，之后由27位专家评委终评。
导演滕华涛
在《上海堡垒》
剧情逻辑、演员表演、台词旁白、节奏气氛等全面失控的状况下，没有守住一名优秀导演的创作底线；
导演程小东
也在《诛仙 Ⅰ》的创作上既失去了武侠内容精髓，也失去了程式动作片的澎湃气概，凭借一己之力关上了网改片的院线大门，两位导演共享了“最令人失望导演”；
在今年的金扫帚评选中，肖战
和鹿晗
在“最令人失望男演员”奖项中呼声很高。2019年，肖战凭借《陈情令》
一炮而红，成为了年度流量明星，制作方趁热推出肖战与李沁
、孟美岐
合作的电影《诛仙I》，但没想到遭遇口碑滑铁卢。
在“最令人失望男演员”和“最令人失望女演员”两个单项奖上，无论是网络投票，还是各终审评委选择，《诛仙Ⅰ》
男主肖战
和孟美岐
均获高票。
在《诛仙Ⅰ》
中，肖战无法赋予角色性格魅力，表演用力过猛，没有整体感，人物成了赶场木偶；孟美岐则以相当随意表演，将碧瑶这一角色充满了浓烈的女团气质，增添了不伦不类的仙风道骨，蹩脚另类得有情有义，由他俩承揽该奖项实至名归。
金扫帚无获奖者到现场或是以连线方式领奖
程青松称演员接烂片是你自己的责任
程青松表示，他给肖战、孟美岐、滕华涛的团队发出过来领奖的邀请。滕华涛导演的回复是，他在《上海堡垒》
的宣传期接受过毒舌电影的一次采访，其中的一句话引起很大的争议（注：滕华涛称用错了鹿晗），所以公司方面不希望他再出来接受采访。不过滕华涛就得奖一事，给程青松作出回复：“我理解这个奖，支持这个奖的结果。”
孟美岐团队则在接受到程青松团队发出的领奖邀请后，团队没有任何回复，处于失联状态。肖战经纪人则告诉程青松，肖战不在北京，在外地。
针对肖战和孟美岐分获最令人失望男女演员奖，程青松认为：“一部电影表演的好与差有的时候是导演，有的时候是演员的责任。秦昊曾经说过，拍烂片的责任是导演的，我非常赞同这句话。但是一个演员去接了一部烂片，是你自己的责任，所以你要去承担你该承担的。”
青年电影手册2019年度华语电影十佳获奖名单
青年电影手册2019年度华语十佳影片
青年电影手册2019年度商业片
青年电影手册2019年度纪录片
青年电影手册2019年度动画片
青年电影手册2019年度导演
青年电影手册2019年度编剧
青年电影手册2019年度男演员
青年电影手册2019年度女演员
青年电影手册2019年度男配角
青年电影手册2019年度女配角
青年电影手册2019年度新导演
青年电影手册2019年度新演员
青年电影手册2019年度非职业表演
青年电影手册2019年度电影音乐
青年电影手册 2019年度戏剧成就奖
青年电影手册 2019年度杰出作家奖
青年电影手册2019年度杰出表演奖
青年电影手册杰出电影成就奖
田壮壮
第11届中国电影金扫帚奖获奖名单
第11届中国电影金扫帚奖最令人失望影片
《诛仙 Ⅰ》
第11届中国电影金扫帚奖最令人失望导演
程小东《诛仙 Ⅰ》
第11届中国电影金扫帚奖最令人失望编剧
第11届中国电影金扫帚奖最令人失望男演员
肖战《诛仙Ⅰ》
第11届中国电影金扫帚奖最令人失望女演员
孟美岐《诛仙Ⅰ》