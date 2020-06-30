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《诛仙Ⅰ》领跑第11届电影金扫帚奖

"地久天长"八奖领跑2019年度华语十佳

2020-06-30 12:24:55 来源：Mtime时光网

第11届中国电影金扫帚奖与青年电影手册2019年度华语电影十佳名单揭晓。
　　时光网讯 6月29日，第11届中国电影金扫帚奖暨青年电影手册2019年度华语十佳颁奖典礼在北京“松美术馆·松艺术区”举行线上颁奖礼。

《地久天长》八项大奖领跑2019年度华语十佳
易烊千玺凭《少年的你》数度获新人奖肯定



　　中国电影金扫帚奖暨青年电影手册年度华语十佳进入 11个年头。“青年电影手册2019年度华语十佳”由《地久天长》《红花绿叶》《南方车站的聚会》《风中有朵雨做的云》《撞死了一只羊》《阳光普照》《热带雨》《叔·叔》《夕雾花园》《少年的你》分享。

　　相比过去年度华语十佳集中于中国地区，今年进入十佳名单的《夕雾花园》制片地区为马来西亚，《热带雨》为新加坡和中国台湾联合制片，更加拓宽了青年电影手册的选片范围。

　　其他包括中国内地电影5席，中国台湾地区2席，中国香港与中国内地合拍片1席。总体来说，本次华语电影十佳获奖的影片类型上更显多元化，主题更集中于时代洪流中的人与世界。

　　《地久天长》以八项大奖领跑，年度华语十佳影片加上各个单项奖，包括年度导演王小帅、年度编剧阿美、王小帅，年度女演员咏梅，年度男演员王景春，年度女配角艾丽娅齐溪，年度电影音乐董颖达等，成为最大赢家。


阿美、咏梅、艾丽娅、董颖达

　　除此以外，中国台湾导演钟孟宏《阳光普照》与王小帅共享年度导演奖，吴可熙赵德胤《灼人秘密》的精彩剧作与《地久天长》共享年度编剧奖。

　　杨雁雁《热带雨》与咏梅共同获得年度女演员奖，陈以文袁富华分别以《阳光普照》《叔·叔》中的精彩表演与《地久天长》男主王景春共同获得年度男演员奖，年度女配角奖和年度男配角奖则由《地久天长》中的女配角艾丽娅齐溪《风中有朵雨做的云》男配角张颂文获得。


青年电影手册2019年度男配角 

　　在新人奖方面，易烊千玺凭借他在《少年的你》中克制隐忍而充满信念的表演与中国台湾男演员范少勋在《下半场》中的令人动容的表现共同获得年度新演员奖。

《诛仙Ⅰ》距离金扫帚奖大满贯只差一奖项
肖战孟美岐成就个人职业生涯首把金扫帚

　　金扫帚奖是由程青松担任主编的《青年电影手册》2009年发起创办的奖项，今年举办到第11届，和美国的“金酸莓奖”一样，每年评出年度最差影片，意在用批判影响电影创作，鞭策中国电影。

　　第11届中国电影金扫帚奖，由青年电影手册联合18家新媒体公众平台进行为期两个多月的公投网络票选，之后由27位专家评委终评。



　　《上海堡垒》《诛仙Ⅰ》《下一任：前任》当选“最令人失望影片”；

　　导演滕华涛《上海堡垒》剧情逻辑、演员表演、台词旁白、节奏气氛等全面失控的状况下，没有守住一名优秀导演的创作底线；

　　导演程小东也在《诛仙 Ⅰ》的创作上既失去了武侠内容精髓，也失去了程式动作片的澎湃气概，凭借一己之力关上了网改片的院线大门，两位导演共享了“最令人失望导演”；

　　《上海堡垒》自称“剧本筹备6年打磨3年”，拯救地球如此儿戏，《上海堡垒》编剧滕华涛、韩景龙获得了“最令人失望编剧”。



　　在今年的金扫帚评选中，肖战鹿晗在“最令人失望男演员”奖项中呼声很高。2019年，肖战凭借《陈情令》一炮而红，成为了年度流量明星，制作方趁热推出肖战与李沁孟美岐合作的电影《诛仙I》，但没想到遭遇口碑滑铁卢。

　　在“最令人失望男演员”和“最令人失望女演员”两个单项奖上，无论是网络投票，还是各终审评委选择，《诛仙Ⅰ》男主肖战孟美岐均获高票。

　　在《诛仙Ⅰ》中，肖战无法赋予角色性格魅力，表演用力过猛，没有整体感，人物成了赶场木偶；孟美岐则以相当随意表演，将碧瑶这一角色充满了浓烈的女团气质，增添了不伦不类的仙风道骨，蹩脚另类得有情有义，由他俩承揽该奖项实至名归。


颁奖嘉宾 毕志飞 导演

金扫帚无获奖者到现场或是以连线方式领奖
程青松称演员接烂片是你自己的责任

　　程青松表示，他给肖战、孟美岐、滕华涛的团队发出过来领奖的邀请。滕华涛导演的回复是，他在《上海堡垒》的宣传期接受过毒舌电影的一次采访，其中的一句话引起很大的争议（注：滕华涛称用错了鹿晗），所以公司方面不希望他再出来接受采访。不过滕华涛就得奖一事，给程青松作出回复：“我理解这个奖，支持这个奖的结果。”

　　孟美岐团队则在接受到程青松团队发出的领奖邀请后，团队没有任何回复，处于失联状态。肖战经纪人则告诉程青松，肖战不在北京，在外地。

　　针对肖战和孟美岐分获最令人失望男女演员奖，程青松认为：“一部电影表演的好与差有的时候是导演，有的时候是演员的责任。秦昊曾经说过，拍烂片的责任是导演的，我非常赞同这句话。但是一个演员去接了一部烂片，是你自己的责任，所以你要去承担你该承担的。”

青年电影手册2019年度华语电影十佳获奖名单

青年电影手册2019年度华语十佳影片

青年电影手册2019年度商业片

青年电影手册2019年度纪录片

青年电影手册2019年度动画片

青年电影手册2019年度导演
王小帅 《地久天长》 

青年电影手册2019年度编剧
阿美 王小帅 《地久天长》
吴可熙 赵德胤 《灼人秘密》

青年电影手册2019年度男演员
袁富华 《叔·叔》

青年电影手册2019年度女演员
杨雁雁 《热带雨》

青年电影手册2019年度男配角

青年电影手册2019年度女配角

青年电影手册2019年度新导演
谢沛如 《大饿》

青年电影手册2019年度新演员
易烊千玺 《少年的你》
范少勋 《下半场》

青年电影手册2019年度非职业表演

青年电影手册2019年度电影音乐

青年电影手册 2019年度戏剧成就奖

青年电影手册 2019年度杰出作家奖
虹影《罗马》 

青年电影手册2019年度杰出表演奖 
陈冲《误杀》 

青年电影手册杰出电影成就奖 
田壮壮

第11届中国电影金扫帚奖获奖名单

第11届中国电影金扫帚奖最令人失望影片
《诛仙 Ⅰ》

第11届中国电影金扫帚奖最令人失望导演
程小东《诛仙 Ⅰ》

第11届中国电影金扫帚奖最令人失望编剧
滕华涛/韩景龙《上海堡垒》

第11届中国电影金扫帚奖最令人失望男演员
肖战《诛仙Ⅰ》

第11届中国电影金扫帚奖最令人失望女演员
孟美岐《诛仙Ⅰ》


   编辑：SaSa

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关键词： 青年手册 金扫帚奖
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