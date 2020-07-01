



迈克尔贝监制版《忍者神龟》造型





2007年CG动画电影《忍者神龟》





“忍者神龟”最早起源于1984年的美国漫画，1987年推出第一代动画片，1991年前后这个版本有引进到中国内地，成为不少70后和80后的童年回忆。





这部作品的主角是一帮伶牙俐齿、喜欢吃披萨的神龟们，名字都是来自文艺复兴时期的艺术家们，包括米开朗基罗、拉斐尔、列奥纳多（达芬奇）与多纳泰罗，他们从来自纽约的变种老鼠那儿学到了忍术。





1987动画版《忍者神龟》造型萌很多 1987动画版《忍者神龟》造型萌很多



1991年真人电影版《忍者神龟》造型







2003动画版《忍者神龟》 2003动画版《忍者神龟》







2018电视动画版《忍者神龟》造型 2018电视动画版《忍者神龟》造型







