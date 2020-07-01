时光网讯
美国人是有多喜欢忍者神龟？派拉蒙和迈克尔·贝合作两部口碑都一般的真人电影后，近日他们宣布将和Nickelodeon动画以及塞斯·罗根
、埃文·戈登伯格、James Weaver的Point Grey公司制作CG动画电影。
迈克尔贝监制版《忍者神龟》造型
值得一提的是，这并不是"忍者神龟"第一次尝试CG动画大电影，2007年香港意马动画和华纳兄弟、韦恩斯坦影业和合作过CG动画版《忍者神龟》
，连章子怡
和克里斯·埃文斯
都有参与配音。该片投资3400万美元，全球票房9580万美元（也有引进到中国内地），不赚不亏的样子。
“忍者神龟”最早起源于1984年的美国漫画，1987年推出第一代动画片，1991年前后这个版本有引进到中国内地，成为不少70后和80后的童年回忆。
这部作品的主角是一帮伶牙俐齿、喜欢吃披萨的神龟们，名字都是来自文艺复兴时期的艺术家们，包括米开朗基罗、拉斐尔、列奥纳多（达芬奇）与多纳泰罗，他们从来自纽约的变种老鼠那儿学到了忍术。
1987动画版《忍者神龟》造型萌很多
2003动画版《忍者神龟》
2018电视动画版《忍者神龟》造型
上世纪90年代时，新线影院发行了三部低成本的《忍者神龟》
电影，第一部竟然在全球收获了2.01亿美元的票房，第二部在全美获得7800万美元，而第三部则拿到4200万。