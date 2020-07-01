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《忍者神龟》又双要拍CG动画电影了

这次是喜剧明星塞斯·罗根来主导

2020-07-01 08:18:53 来源：Mtime时光网

《忍者神龟》又要拍电影了，这一次是CG动画大电影。
忍者神龟Coser在漫展上

　　时光网讯 美国人是有多喜欢忍者神龟？派拉蒙和迈克尔·贝合作两部口碑都一般的真人电影后，近日他们宣布将和Nickelodeon动画以及塞斯·罗根、埃文·戈登伯格、James Weaver的Point Grey公司制作CG动画电影。

　　据外媒报道，《智能大反攻》导演杰夫·罗执导，Brendan O'Brian(《邻居大战》)编剧。2014年《忍者神龟：变种时代》和2016年《忍者神龟2：破影而出》有点“脏乱差”的美术风格估计会被抛弃。

迈克尔贝监制版《忍者神龟》造型

　　值得一提的是，这并不是"忍者神龟"第一次尝试CG动画大电影，2007年香港意马动画和华纳兄弟、韦恩斯坦影业和合作过CG动画版《忍者神龟》，连章子怡克里斯·埃文斯都有参与配音。该片投资3400万美元，全球票房9580万美元（也有引进到中国内地），不赚不亏的样子。
2007年CG动画电影《忍者神龟》

　　“忍者神龟”最早起源于1984年的美国漫画，1987年推出第一代动画片，1991年前后这个版本有引进到中国内地，成为不少70后和80后的童年回忆。

　　这部作品的主角是一帮伶牙俐齿、喜欢吃披萨的神龟们，名字都是来自文艺复兴时期的艺术家们，包括米开朗基罗、拉斐尔、列奥纳多（达芬奇）与多纳泰罗，他们从来自纽约的变种老鼠那儿学到了忍术。


1987动画版《忍者神龟》造型萌很多

1991年真人电影版《忍者神龟》造型


2003动画版《忍者神龟》


2018电视动画版《忍者神龟》造型

　　派拉蒙这些年推出过两部真人版，2014年的第一部《忍者神龟：变种时代》投资1.25亿美元，全球4.93亿美元票房，表现还不错。但第二部《忍者神龟2：破影而出》1.35亿美元的成本，只拿到2.45亿美元全球票房，比较失败。

　　上世纪90年代时，新线影院发行了三部低成本的《忍者神龟》电影，第一部竟然在全球收获了2.01亿美元的票房，第二部在全美获得7800万美元，而第三部则拿到4200万。
　　

   编辑：小火纸

关键词： 忍者神龟 派拉蒙 CG动画 塞斯罗根
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