早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。











01.吴京、赵涛、黄觉成为奥斯卡评委











奥斯卡主办方美国电影艺术与科学学院官方宣布，今年新增819名会员，其中45%是女性，49%来自全球其他国家。









美国电影艺术与科学学院成员也是奥斯卡奖的评委。目前奥斯卡评委总数已经破万。











01.《忍者神龟》又拍CG动画电影











美国人是有多喜欢忍者神龟？派拉蒙和迈克尔·贝合作两部口碑都一般的真人电影后，近日他们宣布将和Nickelodeon动画以及塞斯·罗根、埃文·戈登伯格、James Weaver的Point Grey公司制作一部全新的《忍者神龟》CG动画电影。





02.连姆尼森《意大利制造》预告









影片中，艺术家准备卖掉亡妻的房子，和关系疏远的儿子去托斯卡纳旅行。影片将于8月7日北美上映。





03.罗素克劳《精神错乱》曝剧照





























电影中，凯伦·皮斯托里斯扮演的女主蕾切尔上班时迟到了，在等红绿灯时与罗素·克劳扮演的陌生人发生了口角，本就感到无助的他在被蕾切尔刺激后开始了一系列报复行动，蕾切尔所爱的每一个人都成了他的靶子。



