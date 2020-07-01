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时光早报：吴京、赵涛入选奥斯卡评委

《忍者神龟》又拍CG电影 连姆尼森新片预告

2020-07-01 08:52:12 来源：Mtime时光网

早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.吴京、赵涛、黄觉成为奥斯卡评委



      奥斯卡主办方美国电影艺术与科学学院官方宣布，今年新增819名会员，其中45%是女性，49%来自全球其他国家。

      新晋会员包括吴京赵涛黄觉奥卡菲娜王子逸、吴恬敏等。

      美国电影艺术与科学学院成员也是奥斯卡奖的评委。目前奥斯卡评委总数已经破万。



01.《忍者神龟》又拍CG动画电影



      美国人是有多喜欢忍者神龟？派拉蒙和迈克尔·贝合作两部口碑都一般的真人电影后，近日他们宣布将和Nickelodeon动画以及塞斯·罗根、埃文·戈登伯格、James Weaver的Point Grey公司制作一部全新的《忍者神龟》CG动画电影。

02.连姆尼森《意大利制造》预告

预告

      詹姆斯·达西执导，连姆·尼森、米歇尔·理查森等主演的《意大利制造》首曝预告。

      影片中，艺术家准备卖掉亡妻的房子，和关系疏远的儿子去托斯卡纳旅行。影片将于8月7日北美上映。

03.罗素克劳《精神错乱》曝剧照







      罗素·克劳主演的惊悚片《精神错乱》曝全新剧照。影片将于7月31日北美上映。

      电影中，凯伦·皮斯托里斯扮演的女主蕾切尔上班时迟到了，在等红绿灯时与罗素·克劳扮演的陌生人发生了口角，本就感到无助的他在被蕾切尔刺激后开始了一系列报复行动，蕾切尔所爱的每一个人都成了他的靶子。

04.亚瑟王奇幻剧《天命之咒》曝终极预告

终极预告

      《十三个原因》女星凯瑟琳·兰福德主演的Netflix奇幻剧集《天命之咒》曝光终极预告，该剧讲述亚瑟王传说中“湖中妖女”妮妙的故事，妮妙因赐予亚瑟王传说中的王者之剑剑鞘而出名。该剧将于7月17日上线。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光早报 吴京 奥斯卡 忍者神龟 连姆尼森
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吴京

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Jing Wu

职业：演员 | 制作人 | 导演 | 编剧

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