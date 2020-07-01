网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

这也能撕？诺兰团队辟谣"片场没椅子"

安妮海瑟薇无心之言 引发一波抵制言论

2020-07-01 09:32:38 来源：Mtime时光网

安妮·海瑟薇近日爆料诺兰片场没有椅子，不让坐下，在网上引发热议。诺兰团队发言人发布声明，表示诺兰只是自己不坐，从未禁止别人也不坐。

　　时光网讯 近日安妮·海瑟薇和休·杰克曼线上对谈，安妮·海瑟薇爆料，曾合作《星际穿越》《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》的大导演克里斯托弗·诺兰，片场不仅不允许玩手机，还不允许有椅子。

　　“因为有椅子就会有人坐上去，坐着就代表没有在工作。”海瑟薇说道。

　　海瑟薇的本意是夸诺兰，她在原视频中接着说道：“我的意思是，他的电影在广度、野心、技术实力和情感上都是不可思议的。总能在计划和预算的范围内达成目标。我觉得他在椅子这件事上寄托了某些东西。”



　　但没想到的是，海瑟薇的话迅速在外网社交网络上引发热议，一些影评人和记者对此表示抗议。影评人Ignatiy Vishnevetsky称片场不准坐下的规定“愚蠢又做作”。


　　也有影评人为诺兰打抱不平，认为海瑟薇表达得过于片面。“如果克里斯托弗·诺兰真的有规定，禁止数百名制作他的昂贵电影的人坐下来，他就应该被起诉到宇宙尽头再回来。”外媒Vulture影评人 Matt Zoller Seitz写道。“我想说的是，这是一个奇怪的故事，感觉不完整。”

　　接着，更多曾与诺兰合作过的人帮忙澄清。曾在《蝙蝠：黑暗骑士崛起》当群众演员、后来成为《曼蒂》联合编剧的Aaron Stewart-Ahn发推，“我们片场有好多椅子和桌子”。

　　记者Jeff Jensen也表示，当年他参观《黑暗骑士崛起》《星际穿越》片场的时候，看到好多椅子。




Ignatiy Vishnevetsky从网上搜到的照片，都能看到有工作人员坐着

　　之前曾怼诺兰的影评人Ignatiy Vishnevetsky后来也发推，说自己上网搜索了一下，觉得这个规定可能只针对演员和制片人，而不是全体工作人员。他搜到的照片中，看到不少工作人员是坐着的。

　　事情闹得太大，最后诺兰团队的发言人也不得不发声明，表示诺兰自己选择不坐椅子，但从没强制过别人：

　　“郑重声明，诺兰片场唯一被禁止的东西就是手机(结果不是很成功)，和吸烟(非常成功)。安妮·海瑟薇指的椅子是放在在视频监视器周围的导演椅——这些椅子是根据等级制度而不是物质需要分配的。诺兰选择不使用他的椅子，但从来没有禁止过椅子出现在片场。演员和工作人员可以随时随地坐着，事实上他们需要的时候也经常坐。”

诺兰很郁闷

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 诺兰 椅子 安妮海瑟薇 片长 争议
关注时光网微信

相关电影/影人

克里斯托弗·诺兰

克里斯托弗·诺兰

Christopher Nolan

职业：导演 | 演员 | 编剧 | 制作人 | 摄影 | 剪辑

查看影人作品  >

安妮·海瑟薇

安妮·海瑟薇

Anne Hathaway

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

星际穿越

星际穿越 (2014)

8.8

导演：克里斯托弗·诺兰

主演：马修·麦康纳

在线播放

蝙蝠侠：黑暗骑士崛起

蝙蝠侠：黑暗骑士崛起 (2012)

8.8

导演：克里斯托弗·诺兰

主演：克里斯蒂安·贝尔

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (14)

发表

本周热读

1

2020香港小姐面试现场佳丽如云

"翻版何超莲"惹关注 港大硕士被赞仙气足

41
港姐口号是“美貌与智慧并重”，内涵修养如今越来越受到..
2

安妮海瑟薇爆料诺兰导演片场没有椅子

这位英国导演的片场习惯还有很多

12
科学研究表明：久坐会危害健康。
3

动画片因人物染发、着装花哨被举报

湖南广电回应：立即停播，责令整改

迷惑事件。
4

不敢惹！希亚拉博夫"收税人"首曝剧照

痞子造型很狂野 "自杀小队"大卫阿耶执导

17
希亚拉博夫和大卫阿耶曾合作过《狂怒》。
5

状态不错！“小K”与女友现身街头

新片饰演戴安娜王妃 可甜可飒百变造型回顾

12
即将饰演戴安娜王妃的“小K”克里斯汀·斯图尔特与女友..

查看更多