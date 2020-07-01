安妮·海瑟薇近日爆料诺兰片场没有椅子，不让坐下，在网上引发热议。诺兰团队发言人发布声明，表示诺兰只是自己不坐，从未禁止别人也不坐。









“因为有椅子就会有人坐上去，坐着就代表没有在工作。”海瑟薇说道。





海瑟薇的本意是夸诺兰，她在原视频中接着说道：“我的意思是，他的电影在广度、野心、技术实力和情感上都是不可思议的。总能在计划和预算的范围内达成目标。我觉得他在椅子这件事上寄托了某些东西。”











但没想到的是，海瑟薇的话迅速在外网社交网络上引发热议，一些影评人和记者对此表示抗议。影评人Ignatiy Vishnevetsky称片场不准坐下的规定“愚蠢又做作”。









也有影评人为诺兰打抱不平，认为海瑟薇表达得过于片面。“如果克里斯托弗·诺兰真的有规定，禁止数百名制作他的昂贵电影的人坐下来，他就应该被起诉到宇宙尽头再回来。”外媒Vulture影评人 Matt Zoller Seitz写道。“我想说的是，这是一个奇怪的故事，感觉不完整。”



















Ignatiy Vishnevetsky从网上搜到的照片，都能看到有工作人员坐着





之前曾怼诺兰的影评人Ignatiy Vishnevetsky后来也发推，说自己上网搜索了一下，觉得这个规定可能只针对演员和制片人，而不是全体工作人员。他搜到的照片中，看到不少工作人员是坐着的。





事情闹得太大，最后诺兰团队的发言人也不得不发声明，表示诺兰自己选择不坐椅子，但从没强制过别人：





“郑重声明，诺兰片场唯一被禁止的东西就是手机(结果不是很成功)，和吸烟(非常成功)。安妮·海瑟薇指的椅子是放在在视频监视器周围的导演椅——这些椅子是根据等级制度而不是物质需要分配的。诺兰选择不使用他的椅子，但从来没有禁止过椅子出现在片场。演员和工作人员可以随时随地坐着，事实上他们需要的时候也经常坐。”



