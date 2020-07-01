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建党100周年献礼片《1921》开机

黄轩&倪妮等主演 三款概念海报曝光

2020-07-01 10:15:58 来源：Mtime时光网

今日影片发布三款概念海报，海报主题分别是新生、冲破、希望。
      时光网讯 今日，电影《1921》在上海开机。该片计划于明年建党100周年之际上映。

      据悉，《1921》由黄建新导演兼监制，郑大圣联合执导，目前官宣的主演包括黄轩倪妮王仁君刘昊然，此外还将有50多名演员加盟出演。

      今日影片发布三款概念海报，海报主题分别是新生、冲破、希望。

   编辑：羊羊

关键词： 1921
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1921

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导演：黄建新

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