2020-07-01 10:15:58 来源：Mtime时光网
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第70届柏林电影节落幕
编辑：羊羊
导演：黄建新
主演：黄轩 倪妮
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Xuan Huang
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Ni Ni
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小火
32分钟前
海报谁做的？厉害。
上帝的万花筒
14小时前
新建党伟业
hudii
18小时前
八佰没戏了
金门少爷4小时前
是啊，不知道得哪年了
生生2926363
19小时前
厉害国日常操作
MIKEATHE-
海报是真的可以！我党当时能够冲破文化封锁成为青年人心中的灯塔，不是没有道理的！
偊偊而步
海报有新文化运动时期杂志封面的风格
随便帅下
22小时前
这海报创意，绝了
我就愿意这
呵呵
朵朵爸比
23小时前
这海报可以啊，近年来少有的佳作。
屌你卤味
看来国资是抄底影视行业资产了......
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这位英国导演的片场习惯还有很多
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