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不敢惹！希亚拉博夫"收税人"首曝剧照

痞子造型很狂野 "自杀小队"大卫阿耶执导

2020-07-01 10:43:22 来源：Mtime时光网

希亚拉博夫和大卫阿耶曾合作过《狂怒》。
　　时光网讯 大卫·阿耶《自杀小队》）执导、希亚·拉博夫鲍比·索托主演新作《收税人》首曝海报和剧照。



　　影片讲述大卫·奎瓦斯（鲍比·索托饰）是一个看重家庭的男人，但工作却是为洛城黑帮高层收税的收账人。

　　他与搭档Creeper（希亚·拉博夫饰）穿梭于城市之间收账，用各种方法逼人们掏钱，而欠账的则会受到残忍的报复。然而，一位旧敌的归来让奎瓦斯所爱的一切都陷入危险之中。

　　拉博夫与阿耶的上一次合作，是2014年的二战坦克剧情片《狂怒》。正在制作中的《收税人》中，鲍比·索托、乔治·洛佩兹、拉娜·帕瑞拉、切尔茜·兰顿等人均共同出演，阿耶不仅是本片导演，还同时兼任了编剧与制片人。

　　影片将于8月7日同时登陆院线和点播平台。

   编辑：SaSa

关键词： 大卫阿耶 收税人 希亚拉博夫
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