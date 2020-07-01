希亚拉博夫和大卫阿耶曾合作过《狂怒》。











影片讲述大卫·奎瓦斯（鲍比·索托饰）是一个看重家庭的男人，但工作却是为洛城黑帮高层收税的收账人。





他与搭档Creeper（希亚·拉博夫饰）穿梭于城市之间收账，用各种方法逼人们掏钱，而欠账的则会受到残忍的报复。然而，一位旧敌的归来让奎瓦斯所爱的一切都陷入危险之中。









影片将于8月7日同时登陆院线和点播平台。

编辑：SaSa