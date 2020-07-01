奥斯卡今年新增818名评委，吴京、赵涛、黄觉等我们熟悉的名字上榜。

时光网讯













奥斯卡主办方“美国电影艺术与科学学院”官方宣布，今年新增819名学院成员，除一名合作成员外，都有奥斯卡评委资格！其中36%为非白人，45%是女性，49%来自美国以外的其他68个国家。

编辑：甄甏甏