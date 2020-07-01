2020-07-01 14:02:29 来源：Mtime时光网
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《卫报》评选韩国电影二十佳名单
刘亦菲登上《好莱坞报道者》杂志封面
科比追悼会 乔丹、奥尼尔等人都来了
第70届柏林电影节落幕
编辑：甄甏甏
Jing Wu
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Tao Zhao
Jue Huang
Awkwafina
Constance Wu
Tzi Ma
Hao Zhou
Lulu Wang
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naro
8小时前
奥斯卡左倾到令人法治 美国奥斯卡 搞这么多吴京干什么
光影透心
11小时前
奥斯卡是啥？
HDFeeling
无精，无精，竟然进入奥斯卡评委？ 评什么(凭什么)????
小火38分钟前
谐音梗扣分。嘴下留点儿德。
上帝的万花筒
14小时前
没心没肺的京喜
热干面
17小时前
第16张 麦肯兹·戴维斯 那一身显得格格不入了啊，哈哈哈！
平民用戶
45%位女性????
即是99%是男性, 其中有一位是双性(55%男, 45%女)?
光洁198812小时前
你这智商该回炉了
soht16
18小时前
好在奥斯卡没收视率压力 再烂也有一席之地 。
威尔克鲁斯
同性恋人群有点少啊
naro8小时前
你咋知道
"翻版何超莲"惹关注 港大硕士被赞仙气足
这位英国导演的片场习惯还有很多
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