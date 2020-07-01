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京喜!奥斯卡新增吴京赵涛黄觉等评委

800多位新评委中36%非白人 45%为女性

2020-07-01 14:02:29 来源：Mtime时光网

奥斯卡今年新增818名评委，吴京、赵涛、黄觉等我们熟悉的名字上榜。
　　时光网讯　奥斯卡主办方“美国电影艺术与科学学院”官方宣布，今年新增819名学院成员，除一名合作成员外，都有奥斯卡评委资格！其中36%为非白人，45%是女性，49%来自美国以外的其他68个国家。



　　导演类包括：中国导演周浩（纪录片《棉花》）、张钊维（纪录片《冲天》）、王子逸《别告诉她》）、马特·里夫斯《猩球崛起3：终极之战》）、马修·沃恩（《王牌特工》）、阿里·阿斯特《遗传厄运》）、罗伯特·艾格斯《灯塔》），以及制片人瑞恩·墨菲《美国恐怖故事》）等人。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 奥斯卡 吴京 赵涛 黄觉
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