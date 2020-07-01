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《隐秘的角落》大热致"迷雾剧场"停播？

爱奇艺回应：后续剧集并未官宣定档

2020-07-01 14:21:55 来源：Mtime时光网

爱奇艺工作人员回复：“‘迷雾剧场’的六部剧上线时间均以完成后期的定档官宣时间为准，《非常目击》并未官宣定档。”
      时光网讯 日前，有网络消息称，原定今天在爱奇艺“迷雾剧场”上线的剧集《非常目击》停播。有网友爆料，因网剧《隐秘的角落》热播，“迷雾剧场”关注度大增，导致“迷雾剧场”接下来几部犯罪题材的剧集过审难度加大。



      今日，爱奇艺工作人员回复：“‘迷雾剧场’的六部剧上线时间均以完成后期的定档官宣时间为准，《非常目击》并未官宣定档。‘迷雾剧场’不是一个专题栏目，是一个品牌概念，并没有整合入口。”



      6月29日，《非常目击》导演杨苗发了一条伤感的微博，似乎对《非常目击》能否播出持悲观态度。目前杨苗已经删除了这条微博。


   编辑：羊羊

关键词： 迷雾剧场 非常目击 隐秘的角落
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隐秘的角落

隐秘的角落 (2020)

8.4

导演：辛爽

主演：秦昊 王景春

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