2020-07-01 14:21:55 来源：Mtime时光网
编辑：羊羊
导演：辛爽
主演：秦昊 王景春
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猫步小D
3小时前
各种粗暴的禁播和阉割只能让给啥吃啥的遥控器观众看不到而已
真不死鸟
一直觉得某局就是人民的敌人。
naro
11小时前
20年来都是如此 当年快乐女生那么火。。于是就禁了 如果没有。。。中国流行文化早就风靡亚洲，各国都来买版权了。
屌你卤味
12小时前
葡萄美酒夜光杯，黑云压城城欲摧。
老斑鸠
14小时前
保守，太保守了，完全不应该是我党应该有的样子
逝水犹可叹
怕老年人有记忆 青年人会思考 少年人太叛逆
洒家
16小时前
据说是因为隐秘对隐藏结尾的解读惹恼了总局，有一种你给我一个正面结局没想到还藏了个坏结局来骗审查的感觉。现在悬疑犯罪题材的剧不仅没过审的，就连已经过审的也要打回重审了……哎，真难啊！
MIKEATHE-10分钟前
估计就是这个原因了，真就《长夜难明》？
abula
17小时前
最疼惜的还是相关演职工作人员的辛苦付出，希望一切正常！
newtangl
18小时前
挂了韩三平的名号都不给面子吗？
黑礼服MVP
服了。刚刚发的评论就被删了。。仔细想，的确不能连累时光网。我换个说法应该就不会被删了：祖国牛X，馆老爷们万岁！！！
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这位英国导演的片场习惯还有很多
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