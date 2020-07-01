电影讲述了高度发达的人工智能情感意识萌发后，不断猎杀女子、复制皮囊，取代她们与男友生活的故事。

时光网讯 由刘仪伟总监制、张楠执导，郭碧婷、段博文、刘仪伟、米咪、马渝捷、聂玫主演，安琥友情出演的电影《机械画皮》正在爱奇艺独家热映中。作为科幻犯罪类型的电影，《机械画皮》以科幻概念，呈现一个“为爱画皮”的聊斋故事。





电影讲述了高度发达的人工智能情感意识萌发后，不断猎杀女子、复制皮囊，取代她们与男友生活的故事。主创团队别出心裁将中国古代经典名著《聊斋》科幻化改编，并加入犯罪、悬疑元素，以犯案和破案两条线索交叉叙事。新颖的设定、颇具想象力的科幻脑洞，为传统故事赋予了更多现代意义。





与此同时，电影以人工智能的视角观摩人类社会，折射出都市男女的价值观抉择与情感困惑，“人类制造了钱，钱也控制了人类”等台词引人思考。片中机器人不惜犯罪，只为探寻爱情真相，也令不少观众为之动容。





面对聊斋作品首次科幻化的改编，主创团队做出了大胆尝试，全新的世界观与“现代版”的演绎为这个东方传统IP注入了“全新的血液”，高科技“画皮”以假混真，警察破案一波三折，最终剧情走向牵动人心，令观众不禁感叹：“画皮画骨难画人心!”





电影自上映以来，24小时内在爱奇艺平台突破六千热度大关，登顶爱奇艺电影热度榜冠军。根据灯塔数据显示，《机械画皮》以221.2万的热度居同期第一，与此同时，电影在抖音电影榜单里已持续霸榜两周。

编辑：王宁