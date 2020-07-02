扎克·施奈德2017年初曾拿出一个长达4个小时的版本，华纳要求他剪到2个小时左右，他努力控制在2个小时20分钟版本。在试映之后，双方都同意当年11月公映前继续调整。





但悲剧发生了，扎克·施奈德的女儿自杀身亡，1个半月后扎克退出了这个项目。《复仇者联盟》导演乔斯·韦登接手进行了一些补拍，最后得到了编剧的署名。





《正义联盟》2019年11月上映后票房和口碑都不如意，忠实的粉丝非常愤怒，随后陆续在网上呼吁放出扎克·施奈德剪辑版。