时光网讯 《正义联盟》
公映快3年了，就在扎克·施奈德
剪辑版宣布将于明年登陆HBO Max后，扮演钢骨的雷·费舍
终于忍不住在社交媒体怒批乔斯·韦登
，“他在片场对待演员和工作人员恶心、粗鲁和不专业，他的行为完全让人无法接受。”此外，费舍还说两位制片人戈夫·约翰斯
和乔恩·博格
怂恿了韦登的行为。
乔斯·韦登和华纳兄弟暂时未对费舍的言论做出回应，乔恩·博格
则对《综艺》表示：“我们从未怂恿过任何不专业的行为。”
博格还回忆说：“我记得当时我们让费舍说钢骨那句‘Booyaa’的台词时，他很不开心。但这句是钢骨在动画片中的经典台词啊。”
前几年的“放出扎克·施奈德剪辑版”活动中，雷·费舍
一直是《正义联盟》
演员中最活跃的，他从不掩饰自己对扎克·施奈德的拥护。前几天，他还在社交媒体曝光了一段自己在圣地亚哥漫展的视频，当时他说：“扎克找了一个很好的人来完成这部影片。”雷·费舍如今后悔了，他表示：“想花点时间，来收回自己说过的每一个字”。
扎克·施奈德2017年初曾拿出一个长达4个小时的版本，华纳要求他剪到2个小时左右，他努力控制在2个小时20分钟版本。在试映之后，双方都同意当年11月公映前继续调整。
但悲剧发生了，扎克·施奈德的女儿自杀身亡，1个半月后扎克退出了这个项目。《复仇者联盟》导演乔斯·韦登接手进行了一些补拍，最后得到了编剧的署名。
《正义联盟》2019年11月上映后票房和口碑都不如意，忠实的粉丝非常愤怒，随后陆续在网上呼吁放出扎克·施奈德剪辑版。