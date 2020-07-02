早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。











01.老艺术家蓝天野：“小鲜肉”是侮辱性称呼















02.导演协会表彰大会初评入围名单出炉











第11届中国电影导演协会2019年度表彰大会初评入围名单出炉。

年度影片：《四个春天》《白蛇：缘起》《疯狂的外星人》《流浪地球》《新喜剧之王》《过春天》《老师·好》《地久天长》《风中有朵雨做的云》《撞死了一只羊》《过昭关》《妈阁是座城》《学区房72小时》《哪吒之魔童降世》《送我上青云》《我和我的祖国》《少年的你》《六欲天》《受益人》《武林孤儿》《平原上的夏洛克》《南方车站的聚会》《被光抓走的人》《只有芸知道》《半个喜剧》

年度导演：陆庆屹、宁浩、郭帆、白雪、张栾、王小帅、娄烨、万玛才旦、霍猛、李少红、陈晓鸣、饺子、滕丛丛、（陈凯歌、张一白、管虎、薛晓路、徐峥、宁浩、文牧野）、祖峰、申奥、黄璜、徐磊、刁亦男、董润年、冯小刚、（周申、刘露）

年度男演员：于谦、王景春、秦昊、张颂文、金巴、易烊千玺、大鹏、胡歌、廖凡、黄渤、黄轩、刘迅

年度女演员：黄尧、咏梅、艾丽娅、宋佳、白百何、姚晨、吴玉芳、周冬雨、柳岩、桂纶镁、万茜、任素汐

本届年度表彰大会的评选范围为2019年1月1日-12月31日上映的影片。











01.“钢骨”批韦登在《正义联盟》片场态度粗鲁















此外，费舍还说两位制片人戈夫·约翰斯和乔恩·博格怂恿了韦登的行为。





02.希亚拉博夫《收税人》首曝预告









影片讲述大卫·奎瓦斯（鲍比·索托饰）是一个看重家庭的男人，但工作却是为洛城黑帮高层收税的收账人。他与搭档Creeper（希亚·拉博夫饰）穿梭于城市之间收账，用各种方法逼人们掏钱，一位旧敌的归来让奎瓦斯所爱的一切都陷入危险之中。





03.HBO恐怖剧集《恶魔之地》定档















《恶魔之地》根据Matt Ruff 2016年所著同名小说改编，故事设定在1950年代吉姆·克劳法实施期间，讲述黑人男主Atticus Black和好友Letitia以及叔叔George踏上公路之旅，在全美寻找失踪的父亲，他们要克服白人至上主义带来的压迫，同时与邪恶力量斗争的故事。





04.诺兰《信条》曝国际版海报

















该片制作成本高达2.05亿美元。在诺兰的导演生涯中，这样高的预算已经可以排到第二名（最贵的当属《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》，成本2.5亿美元）。《信条》的故事很有可能围绕“量子冷战”这个概念展开。