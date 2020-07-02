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时光早报：蓝天野批小鲜肉不是好词

《正义联盟》再次开撕 《收税人》首曝预告

2020-07-02 09:06:53 来源：Mtime时光网

早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.老艺术家蓝天野：“小鲜肉”是侮辱性称呼



      老艺术家蓝天野在接受央视采访时表示，“小鲜肉”是一个带有侮辱性的称呼，但有些演员听了还很得意，说明钻研艺术的氛围不够。“一个演员不一定成为艺术家，你可以说演得还不够好，但你不要侮辱它”。

02.导演协会表彰大会初评入围名单出炉



      第11届中国电影导演协会2019年度表彰大会初评入围名单出炉。

      年度影片：《四个春天》《白蛇：缘起》《疯狂的外星人》《流浪地球》《新喜剧之王》《过春天》《老师·好》《地久天长》《风中有朵雨做的云》《撞死了一只羊》《过昭关》《妈阁是座城》《学区房72小时》《哪吒之魔童降世》《送我上青云》《我和我的祖国》《少年的你》《六欲天》《受益人》《武林孤儿》《平原上的夏洛克》《南方车站的聚会》《被光抓走的人》《只有芸知道》《半个喜剧》

      年度导演：陆庆屹、宁浩、郭帆、白雪、张栾、王小帅、娄烨、万玛才旦、霍猛、李少红、陈晓鸣、饺子、滕丛丛、（陈凯歌、张一白、管虎、薛晓路、徐峥、宁浩、文牧野）、祖峰、申奥、黄璜、徐磊、刁亦男、董润年、冯小刚、（周申、刘露）

      年度男演员：于谦、王景春、秦昊、张颂文、金巴、易烊千玺、大鹏、胡歌、廖凡、黄渤、黄轩、刘迅

      年度女演员：黄尧、咏梅、艾丽娅、宋佳、白百何、姚晨、吴玉芳、周冬雨、柳岩、桂纶镁、万茜、任素汐

      本届年度表彰大会的评选范围为2019年1月1日-12月31日上映的影片。



01.“钢骨”批韦登在《正义联盟》片场态度粗鲁



      《正义联盟》公映快3年了，就在扎克·施奈德剪辑版宣布将于明年登陆HBO Max后，扮演钢骨的雷·费舍终于忍不住在社交媒体怒批乔斯·韦登，“他在片场对待演员和工作人员恶心、粗鲁和不专业，他的行为完全让人无法接受。”

      此外，费舍还说两位制片人戈夫·约翰斯和乔恩·博格怂恿了韦登的行为。

02.希亚拉博夫《收税人》首曝预告

预告

      大卫·阿耶（《自杀小队》）执导、希亚·拉博夫和鲍比·索托主演新作《收税人》首曝预告片，各种暴力镜头。

      影片讲述大卫·奎瓦斯（鲍比·索托饰）是一个看重家庭的男人，但工作却是为洛城黑帮高层收税的收账人。他与搭档Creeper（希亚·拉博夫饰）穿梭于城市之间收账，用各种方法逼人们掏钱，一位旧敌的归来让奎瓦斯所爱的一切都陷入危险之中。

03.HBO恐怖剧集《恶魔之地》定档



      恐怖剧集《恶魔之地》曝光一张新海报，并宣布将于8月16日在HBO开播。

      《恶魔之地》根据Matt Ruff 2016年所著同名小说改编，故事设定在1950年代吉姆·克劳法实施期间，讲述黑人男主Atticus Black和好友Letitia以及叔叔George踏上公路之旅，在全美寻找失踪的父亲，他们要克服白人至上主义带来的压迫，同时与邪恶力量斗争的故事。

04.诺兰《信条》曝国际版海报




      《信条》曝光两张全新国际版海报，影片目前计划于8月12日北美上映。

      该片制作成本高达2.05亿美元。在诺兰的导演生涯中，这样高的预算已经可以排到第二名（最贵的当属《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》，成本2.5亿美元）。《信条》的故事很有可能围绕“量子冷战”这个概念展开。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光早报 蓝天野 正义联盟 信条 收税人
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