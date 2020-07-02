时光网讯 《乱世佳人》
中“梅兰妮”的扮演者，1916年7月1日出生于日本东京的奥利维娅·德哈维兰
，已经整整104岁了，她是好莱坞“黄金年代”的明星中，为数不多还活到现在的了。
近日引起“种族主义”风波不断的1939年《乱世佳人》中，奥利维娅也是唯一尚存的演员；2017年，她还因对于瑞恩·墨菲
制作的迷你剧集《宿敌》
中，对于她本人的描绘——特别是对于她与大名鼎鼎的亲妹妹琼·芳登
之间的关系描绘得并不准确，而把美剧出品方FX以及墨菲告上了法庭，不过最终法庭判决她败诉。
（除了自己和妹妹都是好莱坞巨星，她和琼·芳登的表哥杰弗里·德·哈维兰也是传奇——这位英国飞机设计师、制造家，是德·哈维兰飞机公司的创始人，制造了蚊式双发动机飞机、彗星式远程客机和D．H．鬼怪式喷气发动机等等。）
左为真实生活中的奥利维亚，右为《宿敌》中的奥利维亚
这不是她职业生涯中的第一次“撕”了，1943年，她就曾将华纳兄弟告上法庭。当时的演员和制片方之间是签约制度，法律规定，当演员拒绝某角色时，片方有权利“雪藏”他们，甚至可以决定将他们雪藏到签约的合同结束，贝蒂·戴维斯
（《彗星美人》
）曾经试图告过华纳，不过也失败了。
这件事要从头说起，1935年，19岁的奥利维娅出演了改编自莎翁喜剧的电影处女作《仲夏夜之梦》
——首映式上贝蒂·戴维斯
和查理·卓别林
都来了，当时华纳跟她签的是标准的演员7年合同。在此期间，她参演过《铁血船长》
（1935）、《侠盗罗宾汉》
（1938）等片，有几次对于华纳的安排不太满意，觉得给她的角色都没什么深度，华纳也雪藏过她好几次。
《仲夏夜之梦》
甚至让她一飞冲天的《乱世佳人》，华纳老总杰克·华纳
最开始是不愿意把她租给当时影片的片方米高梅，“这将是有史以来最大的失败，”他预言说。不过奥利维亚对于这个角色非常感兴趣，通过华纳的妻子说服了他，同意让她出演本片。杰克·华纳的预言，也当然日后被证明是错误的。
1942年，当奥利维娅的7年合同到期后，华纳要求追加6个月，弥补之前被雪藏的时间。1943年，奥利维娅因此状告华纳，1944年判决她胜诉，对于动摇“制片厂制度”起到了至关重要的作用。这件事后来被用奥利维娅的姓氏昵称为“哈维兰法则”，规定演员与片方之间的合同，不可以超过7个自然年。
获得自由身之后的奥利维娅，曾因1946年的《各得其所》，与1949年的《女继承人》
两获奥斯卡影后小金人，这两部片子都是跟派拉蒙拍的。最终，她职业生涯中一共获得了5项奥斯卡提名，她和妹妹琼·芳登也成为了奥斯卡史上唯一一对儿获得过影后小金人的姐妹。
戛纳，1965年
1965年，她成为戛纳电影节史上首位女性评审团主席。2008年，小布什总统为她颁发了“美国国家荣誉艺术奖章”，称她“为演员同行们争取到了创作自由”；2年后，奥利维娅被授予法国荣誉军团勋章；2017年，她获得了英国女王伊丽莎白二世颁发的“女爵士”荣誉称号，成为获得这一称号年纪最大的女性。
去年，奥利维娅103岁生日时，在Facebook上发了张自己骑自行车的照片，再一次向世界证明，她永远可以打破人们的期待。