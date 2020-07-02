



（除了自己和妹妹都是好莱坞巨星，她和琼·芳登的表哥杰弗里·德·哈维兰也是传奇——这位英国飞机设计师、制造家，是德·哈维兰飞机公司的创始人，制造了蚊式双发动机飞机、彗星式远程客机和D．H．鬼怪式喷气发动机等等。）





左为真实生活中的奥利维亚，右为《宿敌》中的奥利维亚















《仲夏夜之梦》









1942年，当奥利维娅的7年合同到期后，华纳要求追加6个月，弥补之前被雪藏的时间。1943年，奥利维娅因此状告华纳，1944年判决她胜诉，对于动摇“制片厂制度”起到了至关重要的作用。这件事后来被用奥利维娅的姓氏昵称为“哈维兰法则”，规定演员与片方之间的合同，不可以超过7个自然年。



















戛纳，1965年





1965年，她成为戛纳电影节史上首位女性评审团主席。2008年，小布什总统为她颁发了“美国国家荣誉艺术奖章”，称她“为演员同行们争取到了创作自由”；2年后，奥利维娅被授予法国荣誉军团勋章；2017年，她获得了英国女王伊丽莎白二世颁发的“女爵士”荣誉称号，成为获得这一称号年纪最大的女性。





去年，奥利维娅103岁生日时，在Facebook上发了张自己骑自行车的照片，再一次向世界证明，她永远可以打破人们的期待。







