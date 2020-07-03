所谓仁者见仁，智者见智，来看看小编们的想法是否和你“英雄所见略同”。











没有流量明星，不涉及穿越、耽美、仙侠，《隐秘的角落》扎扎实实地凭借自己的好口碑火了。





这部改编自紫金陈小说《坏孩子》的剧集，讲述了一个发生在孩子和成人世界交界处的灰暗故事。而这些故事里的坏成人、坏小孩们却受到了观众们的热烈追捧。











预告片 秦昊“要一起爬山吗？”的台词成为当下最流行的网络语言。最火的综艺节目也要蹭这部剧的热度。饰演朱朝阳、严良的小演员被各大杂志邀约拍摄时尚大片，成为当下最火弟弟。张颂文、刘琳这些有演技，没名气的演员忽然就被大家记住了，大家还都为好演员买不起房鸣不平。紫金陈的原著小说也火了，观众争相阅读之后，不由得惊叹原来剧版改了这么多……





一部好剧受到观众的礼遇，是好事。





而作为喜欢这部剧的观众，除了看剧、聊八卦，还可以发掘很多东西。关于这部剧的优点、槽点的讨论完全可以继续下去、深入下去。





为此，时光编辑部专门召开了一期“吐槽大会”，好好聊聊这部剧。





说是“吐槽大会”，其实时光编辑部的小编们还是普遍认可这部剧的品质，以及它在国产剧集中的位置的。“吐槽大会”上，小编们也聊了不少这部剧的优点。但客观来说，槽点和缺点也不是没有，甚至还不少。





所谓仁者见仁，智者见智，来看看小编们的想法是否和你“英雄所见略同”。





这部剧为什么受欢迎？

疫情期间没电影 少年犯罪很罕见





迪通拿：大家对《隐秘的角落》评价这么高，可能有“矬子里面拔将军”的因素在。之前网剧《长安十二时辰》也有很多人夸，我很同情这些观众。《隐秘的角落》比《长安十二时辰》要好很多，但最多只是接近国外优秀剧的水平，达到国际标准的一个基准线而已。





《隐秘的角落》里面没有流量明星，这一点也很重要。那些受剧迷欢迎的剧，比只受粉丝追捧的剧，总体评价要好很多。











甄甏甏：这部剧很聪明的一点是以小孩为主角，剧情中出现不合常理的地方，观众考虑到主角是小孩就觉得合理了。就像看动画片一样，夸张点也无所谓。





老羊：小孩的戏引发的drama观众容易接受，不会觉得突兀。为何全世界的影视人总喜欢拍青春题材，因为青少年之间容易起矛盾冲突，而冲突是影视剧最需要的东西。





飒飒：我其实很久没有看国产剧了，不太清楚哪些剧能火，哪些不能火。





小火纸：之前国产剧集领域没有透明权威的指标，收视率、观看量、热门指数造假的新闻层出不穷。评价体系扭曲之后，都不知道该相信谁，导致你无法知道一部剧是不是真的火。





小舔舔：《隐秘的角落》获得这么多关注，我觉一是质量还可以，二可能是公关做得不错。我在网上看到各种关于这部剧的通稿，手机壳、表情包这些可以引发话题的物料也很多。爱奇艺在宣传这部剧时炒作得比较成功。











老羊：《隐秘的角落》的成功是天时地利人和综合作用的结果。天时，疫情让大家都闲在家里，有时间有精力去关注这样一部剧。人和，这部剧描述的是普通人身边的故事，作者的采访也证实了这一点，朱朝阳就是他自己。这个剧能火，和《少年的你》有点像，它们都触及到了生活中一些灰暗的东西。





小火纸：剧里很难得的一点，成年人说话像成年人。比如朱朝阳的妈妈开家长会，老师说这孩子不爱和别人沟通，家长马上针锋相对。国产都市剧里很少能看见这样的场面。有点《我们与恶的距离》里的那种感觉。





老羊：国产都市剧很少涉及“失去”这一议题：朱朝阳“失去”父亲（离异家庭）、追朱朝阳的妈妈失去爱情，朱永平失去女儿，张东升失去妻子（的爱）……剧中朱朝阳的妈妈对朱朝阳说过一句话：“等你长大就好了。”这其实是一句反话，剧中哪一个成年人过得好了？朱朝阳长大后就是张东升。











小火纸：网友有一句话说得很有道理：“这部剧如果没有韩三平是审不过的。”《少年的你》也是讲少年犯罪，大家都知道，上映过程中有多少波折。









海边的小李：国产剧中很少出现少年犯罪，罪犯最终逍遥法外的几乎没有，《隐秘的角落》的题材本身就是稀缺资源，能火顺理成章。