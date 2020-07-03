长生不死并没有想象中好过











一个秘密佣兵团队拥有不会死的神秘能力，关系紧密的他们以战士安蒂（查理兹·塞隆饰）为首，数个世纪以来皆为保护凡人世界而战。当团队受雇执行一项紧急任务期间，他们的神奇能力竟意外曝光。











