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塞隆动作片《不死军团》曝终极预告

长生不死并没有想象中好过 7月10日上线

2020-07-03 07:48:33 来源：Mtime时光网

长生不死并没有想象中好过


　　时光网讯 查理兹·塞隆主演的奇幻动作片《不死军团》曝光终极中字预告，除了各种动作场面，塞隆和她的队友也在不断强调：长生不死并没有想象中好过。本片将于7月10日在Netflix上线。

　　一个秘密佣兵团队拥有不会死的神秘能力，关系紧密的他们以战士安蒂（查理兹·塞隆饰）为首，数个世纪以来皆为保护凡人世界而战。当团队受雇执行一项紧急任务期间，他们的神奇能力竟意外曝光。

　　外人于是打起坏主意，意图复制他们的能力赚钱，而且为达目的不择手段。情况危急，团队能否除去敌人的威胁，全看安蒂与新兵奈儿（琪琪·莱茵饰）的造化。

　　本片改编自格雷格·鲁卡广受好评的绘本小说，并由《篮球之爱》、《灯光之外》导演吉娜·普林斯-拜斯伍德执导。

   编辑：小火纸

关键词： 查理兹塞隆 不死军团 Netflix 终极预告
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