2020-07-03 07:48:33 来源：Mtime时光网
编辑：小火纸
导演：吉娜·普林斯-..
主演：查理兹·塞隆
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Charlize Theron
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KiKi Layne
Gina Prince-Bythewood
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亚洲之鹰001
14分钟前
这次的预告，比之前的好看。
Vkings
22分钟前
能演杀人女魔头，能演产后忧郁症孕妇，能演超级女战士，能演一线主持人，这个也要支持下
爱电影的老街坊
2小时前
但凡带不死战士的剧情都很俗套，二流制作吧。不过现在大女主的电影越来越少的份上我还是会支持一下。
威尔克鲁斯2小时前
网剧需要这种有大明星，剧情简单粗暴就好，又不让你掏钱买票，能抓眼球就好
廉刑
动作场面似乎不及极寒之城的流利畅快
dgjtscnjzed
3小时前
塞隆要是能演惊奇队长就好了
金山寺之龍1小时前
主要是塞隆岁数大了
里面有个人质 好像哈利波特里的达利，哈利的那个哥哥
那条引战狗又改ID了
开场就是女王沙漠飙车，想到疯狂的麦克斯5还有戏吗？
PXhkEpjo2小时前
据说5是是外传主要是拍她的故事，还有消息说汤老师可能不会回归了。总之这2人少一人就觉得少了很多味道。
屌你卤味
4小时前
小朋友，你是否有很多问号？
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这位英国导演的片场习惯还有很多
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