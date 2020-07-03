游戏改编成电影成功者寥寥，不知道改成美剧会不会好些。

辐射















辐射是黑岛工作室与Interplay Entertainment公司开发与发行的一系列经典电脑角色扮演游戏。虽然游戏时间设定为22世纪，但故事背景和艺术风格深受20世纪50年代核恐慌的影响。首作发布于1997年。





最后生还者 光晕







