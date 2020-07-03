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角色扮演游戏《辐射》将改编成美剧

《西部世界》制片人打造 亚马逊出品

2020-07-03 08:21:11 来源：Mtime时光网

游戏改编成电影成功者寥寥，不知道改成美剧会不会好些。
辐射

　　时光网讯 继HBO拍《最后生还者/美国末日》，Showtime折腾《光晕》后，又一个经典游戏将改编成美剧。亚马逊官宣《西部世界》制片人乔纳森·诺兰丽莎·乔伊夫妇将把游戏《辐射》改编成美剧。



　　辐射是黑岛工作室与Interplay Entertainment公司开发与发行的一系列经典电脑角色扮演游戏。虽然游戏时间设定为22世纪，但故事背景和艺术风格深受20世纪50年代核恐慌的影响。首作发布于1997年。

最后生还者
光晕

　　游戏改编成电影成功者寥寥，不知道美剧改编会不会好些。射击游戏《光晕》风靡世界多年，甚至连《头号玩家》中都出现《光晕》角色的身影，但相关美剧开发7年多了，Showtime目前都还没有播出。

　　猜猜《辐射》《最后生还者》和《光晕》，哪个先和观众们见面？

   编辑：小火纸

关键词： 辐射 亚马逊 乔纳森诺兰 游戏 剧集
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