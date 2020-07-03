2020-07-03 08:21:11 来源：Mtime时光网
编辑：小火纸
导演：乔纳森·诺兰
主演：埃文·蕾切尔·..
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Jonathan Nolan
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Lisa Joy
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义气的诺斯布齐
5分钟前
找不了解游戏的编剧导演当然拍不好
Mosquito史歌
1小时前
还是更期待光晕 辐射也很期待
leon4D9G3q
国内妥妥的全平台禁播，毕竟背景是中美大战
sylbox
3小时前
开局一条狗，全靠捡破烂，通篇找爸爸？？
dis·
小编。。。。你是不是不知道，光晕的游戏是从小说来的。。。小说粉表示不服
leon4D9G3q1小时前
你根本没搞清楚因果，halo的小说是微软为了宣传游戏才请人专门写的，先开发游戏，再有的小说，只是为了宣传游戏，所以小说先于游戏上市
嘻哈局长
拍辐射谁当主角啊？是男是女？
最后生还者如果要拍第二部直接原创剧情，要不你只拍完第一部就好
现在看到乔尔的脸就想起高尔夫……
MIKEATHE-
4小时前
游改大潮来了~毕竟一个好IP可难寻了，逮着使劲薅羊毛啊~就一个要求，能不能整点让游戏原粉满意的玩意儿？《TLOU》的剧版能不能让乔尔反杀一波？就问能不能！
gongwuling
猎魔人算半个游戏改编。毕竟游戏比原作有名。
高质量睡眠2小时前
何不食肉糜？
"翻版何超莲"惹关注 港大硕士被赞仙气足
这位英国导演的片场习惯还有很多
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