过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.迪士尼《花木兰》日本重新定档
迪士尼宣布《花木兰》
日本重新定档9月4日（北美8月12日上映的《信条》日本档期为9月18日）。受疫情影响，《花木兰》已经多次改档。该片原定3月26日北美上映，后改档7月24日。目前北美档期为8月21日。
迪士尼的另一部电影《新变种人》
（原福斯出品）也命运堪忧，其北美档期为8月28日，但迪士尼刚刚将其巴西档期改为10月9日。《新变种人》的改档次数已经多到数不清。
02.角色扮演游戏《辐射》将改编成美剧
亚马逊官宣《西部世界》制片人乔纳森·诺兰、丽莎·乔伊夫妇将把游戏《辐射》改编成美剧。
辐射是黑岛工作室与Interplay Entertainment公司开发与发行的一系列经典电脑角色扮演游戏。虽然游戏时间设定为22世纪，但故事背景和艺术风格深受20世纪50年代核恐慌的影响。首作发布于1997年。
03.塞隆动作片《不死军团》曝终极预告
查理兹·塞隆主演的奇幻动作片《不死军团》
曝光终极中字预告，除了各种动作场面，塞隆和她的队友也在不断强调：长生不死并没有想象中好过。本片将于7月10日在Netflix上线。
一个秘密佣兵团队拥有不会死的神秘能力，关系紧密的他们以战士安蒂（查理兹·塞隆饰）为首，数个世纪以来皆为保护凡人世界而战。当团队受雇执行一项紧急任务期间，他们的神奇能力竟意外曝光。
04.《变形金刚：赛博坦之战三部曲》曝海报
故事讲述在赛博坦战争中，博派和狂派在在寻找能量之源火种时发生的冲突。厌战的汽车人组织了一系列绝望的反击行动，他们将面临一个不可思议的选择：毁灭他们的星球以拯救它。
05.2021年美国演员工会奖延期
受疫情影响，明年的美国演员工会奖将从1月25日推迟至3月15日举行。
美国演员工会奖是奥斯卡表演奖最重要的风向标之一。据悉，2021年的奥斯卡颁奖礼已经推迟到4月26日举行