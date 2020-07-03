早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。











01.迪士尼《花木兰》日本重新定档



















02.角色扮演游戏《辐射》将改编成美剧











亚马逊官宣《西部世界》制片人乔纳森·诺兰、丽莎·乔伊夫妇将把游戏《辐射》改编成美剧。





辐射是黑岛工作室与Interplay Entertainment公司开发与发行的一系列经典电脑角色扮演游戏。虽然游戏时间设定为22世纪，但故事背景和艺术风格深受20世纪50年代核恐慌的影响。首作发布于1997年。





03.塞隆动作片《不死军团》曝终极预告









一个秘密佣兵团队拥有不会死的神秘能力，关系紧密的他们以战士安蒂（查理兹·塞隆饰）为首，数个世纪以来皆为保护凡人世界而战。当团队受雇执行一项紧急任务期间，他们的神奇能力竟意外曝光。





04.《变形金刚：赛博坦之战三部曲》曝海报





























故事讲述在赛博坦战争中，博派和狂派在在寻找能量之源火种时发生的冲突。厌战的汽车人组织了一系列绝望的反击行动，他们将面临一个不可思议的选择：毁灭他们的星球以拯救它。





05.2021年美国演员工会奖延期











受疫情影响，明年的美国演员工会奖将从1月25日推迟至3月15日举行。





美国演员工会奖是奥斯卡表演奖最重要的风向标之一。据悉，2021年的奥斯卡颁奖礼已经推迟到4月26日举行