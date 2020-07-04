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布丽拉尔森自曝试镜终结者、星战失败

成为“惊奇队长”之前的日子并不好过

2020-07-04 09:30:49 来源：Mtime时光网

好莱坞竞争激烈，想出名，有时候得慢慢熬。

　　
　　时光网讯 好莱坞竞争激烈众所周知，很多明星成名背后都有着不为人知的辛酸。近日“惊奇队长”布丽·拉尔森开YouTube个人频道自曝：曾试镜《饥饿游戏》《终结者》《星球大战》电影，但都被拒绝。

　   她在视频中说：“因为我现在有点无精打采，然后想到：上一次这么无精打采的样子还是去参加《终结者》试镜的时候。试镜发挥不好，然后没得到这份工作。”

　　据外媒分析，布丽·拉尔森当年是去竞争《饥饿游戏》中女主角的戏份，最后输给了詹妮弗·劳伦斯。虽然她在视频中没提试镜的是哪一部终结者，2015年上映的《终结者5》的可能性比较大，该片中年轻版莎拉康纳最后由“龙妈”艾米莉亚·克拉克扮演。



　　布丽·拉尔森《星球大战》粉丝，多次表达过想演，但机会并没有留给她。

　　7岁时，布丽·拉尔森的父母离婚，她跟着妈妈和妹妹从萨克拉门托搬到洛杉矶发展演艺事业。就像无数电影中描绘的那样，这里人人有个演员梦，童星需要面对的竞争压力一点儿也不比成年演员的世界小。

　　出演了一些迪士尼和华纳的电视剧后，成年后的布丽·拉尔森开始在独立电影界奋斗，也会在一些大片厂电影中出演小配角。2015年的《房间》让她拿到奥斯卡影后，她的演艺事业才算稳固下来。


　　当然2017年被选中扮演惊奇队长，让她的事业彻底被激活。

   编辑：小火纸

关键词： 布丽拉尔森 终结者6 星球大战 试镜 惊奇队长
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