









布丽·拉尔森《星球大战》粉丝，多次表达过想演，但机会并没有留给她。





7岁时，布丽·拉尔森的父母离婚，她跟着妈妈和妹妹从萨克拉门托搬到洛杉矶发展演艺事业。就像无数电影中描绘的那样，这里人人有个演员梦，童星需要面对的竞争压力一点儿也不比成年演员的世界小。











当然2017年被选中扮演惊奇队长，让她的事业彻底被激活。