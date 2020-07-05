



2018年侃爷曾经去美国总统办公室和川普有过一次会面，还称对方是“超人”，看来侃爷不太满意“超人”最近的表现，想自己来当总统。











好玩的是，2015年那次奥巴马对侃爷的竞选发表过看法，他曾说：“你们应该都听说了，侃爷想要入主白宫。这事儿简直太稀奇了，不过也许侃爷对于竞选总统的事是认真的。”















奥巴马之后又继续打趣说“考虑到你拥有一段‘美妙、黑暗而曲折的传奇’（指侃爷专辑"My Beautiful Dark Twisted Fantasy"），这在政治中或许会成为你不着调或者说失去舆论导向的表现。”





他又问观众“你们真的觉得这个国家会选一个来自芝加哥南部、有着搞笑名字的黑人哥们当总统吗？”这句话在拿出生于芝加哥的侃爷开涮的同时，也是奥巴马的自嘲——他正是从芝加哥开始了自己的从政之路。