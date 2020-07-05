时光网讯
人称“侃爷”的美国黑人饶舌歌手坎耶·韦斯特
又要竞选美国总统了，当地时间7月4日也就是美国独立日，他在社交媒体发文表示：“我们现在必须意识到要通过相信上帝实现美国承诺，团结我们的愿景、建设我们的未来。我宣布竞选美国总统 #2020愿景”
这是2015年8月他在MTV音乐录影带大奖颁礼的豪言壮语后，又一次信誓旦旦。他的老婆金·卡戴珊
和特斯拉电动车老板埃隆·马斯克
都转发支持。
2018年侃爷曾经去美国总统办公室和川普有过一次会面，还称对方是“超人”，看来侃爷不太满意“超人”最近的表现，想自己来当总统。
好玩的是，2015年那次奥巴马对侃爷的竞选发表过看法，他曾说：“你们应该都听说了，侃爷想要入主白宫。这事儿简直太稀奇了，不过也许侃爷对于竞选总统的事是认真的。”
之后，奥巴马又以一副长者的过来人姿态给侃爷支招“你必须要面对一些好像生活在真人秀里的奇怪人物”——侃爷的老婆金·卡戴珊
正是凭借《与卡戴珊姐妹同行》
这档真人秀节目成为当仁不让的话题人物。
奥巴马之后又继续打趣说“考虑到你拥有一段‘美妙、黑暗而曲折的传奇’（指侃爷专辑"My Beautiful Dark Twisted Fantasy"），这在政治中或许会成为你不着调或者说失去舆论导向的表现。”
他又问观众“你们真的觉得这个国家会选一个来自芝加哥南部、有着搞笑名字的黑人哥们当总统吗？”这句话在拿出生于芝加哥的侃爷开涮的同时，也是奥巴马的自嘲——他正是从芝加哥开始了自己的从政之路。