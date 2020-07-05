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日本旬报评选2000年代本土电影十佳

阪本顺治《末路奇花》登顶 《千与千寻》第8

2020-07-05 14:17:23 来源：Mtime时光网

旬报评选的2000年代日本电影十佳，你看过哪些？


　　时光网讯 日本电影权威媒体《电影旬报》评选2000年代（2000-2009）的本土电影十佳，登顶的是阪本顺治导演的《末路奇花》（又名《颜》），是枝裕和《无人知晓》排名第6，宫崎骏《千与千寻》排名第8。具体排名如下，有部分并列的电影。

01.《末路奇花》导演：阪本顺治
02.《人造天堂》导演：青山真治
03.《无敌青春》导演：井筒和幸
04.《爱的曝光》导演：园子温
04.《摇摆》导演：西川美和
06.《无人知晓》导演：是枝裕和
07.《三心两性》导演：桥口亮辅
08.《千与千寻》导演：宫崎骏
08.《关于莉莉周的一切》导演：岩井俊二
10.《大逃杀》导演：深作欣二
11.《Jose与虎与鱼们》导演：犬童一心
11.《接吻》导演：万田邦敏
11.《黄昏清兵卫》导演：山田洋次
11.《血与骨》 导演：崔洋一
15.《镜中的女人》 导演：吉田喜重
15.《下妻物语》 导演：中岛哲也

   编辑：小火纸

关键词： 日本旬报 00年代 2000年代 日本电影 十佳
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