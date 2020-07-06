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时光早报："蝙超大战"3小时终极版上线

粉丝网站与罗琳划清界限 "碟中谍7"将复工

2020-07-06 08:06:59 来源：Mtime时光网

早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。





　　扎克·施奈德发布一张大本版蝙蝠侠海报，公告《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》终极版正独家上线HBO Max。



　　HBO Max也通过INS公布了这一消息，并透露终极版时长3小时。

　　全球DC粉丝线上虚拟盛会将于8月22日举行，届时扎导将放出《正义联盟》导演剪辑版片段。《正义联盟》导剪版将于2021年上线。


　　近日英国文化部和汤姆·克鲁斯协商一致，允许《碟中谍7》剧组在英国开始复工，而且包括阿汤哥在内的剧组成员无需执行14天隔离的政策。

　　除了英国，新西兰也允许剧版《指环王》《星际牛仔》等多部剧集在复工拍摄。


01.哈利波特粉丝网站与JK罗琳划清界限


　　J·K·罗琳“恐跨性别者”的言论继续发酵。美国最大两家哈利·波特粉丝站MuggleNet和TheLeakyCauldron共同发表声明，因不满J.K. 罗琳上个月针对跨性别群体的言论，决定与作者罗琳保持界限，不再发布跟她个人事业有关的内容（慈善除外），也不再发布她的照片和引用她的表述，并不会发布任何指向作者网站的链接。

　　罗琳的言论已遭到各方反对，包括丹尼尔·雷德克里夫、艾玛·沃森、小雀斑等《哈利·波特》宇宙作品演员。罗琳表示“虽然我已经成为了众矢之的，但我拒绝向这样一个运动低头”。

01.《机动奥特曼》第二季首曝先导预告



第二季先导预告

　　Netflix奥特曼动画剧集《机动奥特曼》第二季首曝先导预告，奥特曼（早田进次郎）、艾斯奥特曼（北斗星司）和赛文奥特曼（诸星弹）集体回归，最后泰罗奥特曼浴火亮相。

　　《机动奥特曼》是由神山健治、荒木伸治打造的全新奥特曼剧集，根据同名漫画改编。世界观设定在初代奥特曼返回M78星云后，早田进失去了奥特曼的有关记忆，已经步入暮年的他过着平静的生活。但机缘巧合之下，他发现自身体内居然残存着奥特曼留下的基因，而自己的儿子早田进次郎也继承了这股强大的能量，地外星球的怪兽和宇宙人再次来袭，为了保卫地球的和平，人类奥特曼将挺身而出。

　　《机动奥特曼》第一季去年4月上线。目前第二季正在制作中，上线时间待定。
02.《轮到你了》企划再推群像悬疑剧



　　继《轮到你了》之后，秋元康新推出一部悬疑日剧SP《远程遇害》！将于7月26日播出。

　　秋元康仍担任企划、原案，《午夜凶铃》《贞子》导演中田秀夫执导。本田翼、新田真剑佑、斋藤飞鸟、前田敦子、柄本时生、早乙女太一、前野朋哉群星共演。

　　故事讲述居家隔离期间，6名曾经的高中同学在线上举行远程同学会。关于曾经自杀的同学田村由美子(斋藤飞鸟 饰)，6人共有一个秘密。他们高中时代的朋友古郡一马，最近还因一起火灾而死亡。大家在聊起由美子的死与火灾的真相的过程中，被卷入了一场连续杀人事件中。


   编辑：sa

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