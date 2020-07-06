早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？





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01.哈利波特粉丝网站与JK罗琳划清界限













罗琳的言论已遭到各方反对，包括丹尼尔·雷德克里夫、艾玛·沃森、小雀斑等《哈利·波特》宇宙作品演员。罗琳表示“虽然我已经成为了众矢之的，但我拒绝向这样一个运动低头”。















第二季先导预告 Netflix奥特曼动画剧集《机动奥特曼》第二季首曝先导预告，奥特曼（早田进次郎）、艾斯奥特曼（北斗星司）和赛文奥特曼（诸星弹）集体回归，最后泰罗奥特曼浴火亮相。





《机动奥特曼》是由神山健治、荒木伸治打造的全新奥特曼剧集，根据同名漫画改编。世界观设定在初代奥特曼返回M78星云后，早田进失去了奥特曼的有关记忆，已经步入暮年的他过着平静的生活。但机缘巧合之下，他发现自身体内居然残存着奥特曼留下的基因，而自己的儿子早田进次郎也继承了这股强大的能量，地外星球的怪兽和宇宙人再次来袭，为了保卫地球的和平，人类奥特曼将挺身而出。





















