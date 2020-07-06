时光网讯
近日英国文化部和汤姆·克鲁斯
协商一致，允许《碟中谍7》
剧组在英国开始复工，包括阿汤哥在内的剧组成员无需执行14天隔离的政策。但剧组成员将在特殊的环境下（ protected “bubble” environments ）生活和工作两周。英国方面指出，此项政策是刺激经济复苏的重要手段。
除了英国，新西兰也允许剧版《指环王》《星际牛仔》
等多部剧集开始复工拍摄。
上周五英国公布最新境管措施：包括日本、德国在内的几十个国家地区的居民，从7月10日起进入英格兰无需隔离14天，并不包括美国。但美国人为主的好莱坞剧组在英国拍摄相当多，为此英国文化部特地和《碟中谍7》
剧组达成特殊协议。
《碟中谍7》剧组将在伦敦附近的华纳兄弟片厂开始拍摄，英国方面认为：剧组成员集中在室内拍摄，不会进入公共环境，而且将执行英国电影委员会严格的防疫政策，尽量将风险控制到最低。
影视剧拍摄每年在英国经济贡献超过124亿美元，每年将创造超过7万个就业岗位。
新西兰是全球新冠疫情控制得比较好的国家，一共确诊1533人，死亡22人。进入6月之后，只有零星的新病例。亚马逊的《指环王》在新冠疫情爆发前在新西兰筹备，并没有实质性的拍摄，《星际牛仔》
当时刚开始拍摄不久。
外媒指出，《指环王》
206名剧组成员和35名剧组家属并允许进入新西兰。此外已经开始复工的《阿凡达2》则又有35名工作人员被允许入境。
这一系列政策将为新西兰创造3000个岗位，带来4亿美元的收入。