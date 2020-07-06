网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"碟中谍7"可在英国复工阿汤哥无需隔离

剧版《指环王》《星际牛仔》可在新西兰复工

2020-07-06 09:12:40 来源：Mtime时光网

与病毒共存将成为新常态，英国和新西兰都开始允许剧组复工。
　
　时光网讯 近日英国文化部和汤姆·克鲁斯协商一致，允许《碟中谍7》剧组在英国开始复工，包括阿汤哥在内的剧组成员无需执行14天隔离的政策。但剧组成员将在特殊的环境下（ protected “bubble” environments ）生活和工作两周。英国方面指出，此项政策是刺激经济复苏的重要手段。

　　除了英国，新西兰也允许剧版《指环王》《星际牛仔》等多部剧集开始复工拍摄。

　　上周五英国公布最新境管措施：包括日本、德国在内的几十个国家地区的居民，从7月10日起进入英格兰无需隔离14天，并不包括美国。但美国人为主的好莱坞剧组在英国拍摄相当多，为此英国文化部特地和《碟中谍7》剧组达成特殊协议。

英国文化部和阿汤哥进行线上协商

　　《碟中谍7》剧组将在伦敦附近的华纳兄弟片厂开始拍摄，英国方面认为：剧组成员集中在室内拍摄，不会进入公共环境，而且将执行英国电影委员会严格的防疫政策，尽量将风险控制到最低。

　　影视剧拍摄每年在英国经济贡献超过124亿美元，每年将创造超过7万个就业岗位。

　　新西兰是全球新冠疫情控制得比较好的国家，一共确诊1533人，死亡22人。进入6月之后，只有零星的新病例。亚马逊的《指环王》在新冠疫情爆发前在新西兰筹备，并没有实质性的拍摄，《星际牛仔》当时刚开始拍摄不久。
《星际牛仔》

　　外媒指出，《指环王》206名剧组成员和35名剧组家属并允许进入新西兰。此外已经开始复工的《阿凡达2》则又有35名工作人员被允许入境。

　　这一系列政策将为新西兰创造3000个岗位，带来4亿美元的收入。

   编辑：小火纸

关键词： 新冠疫情 碟中谍7 星际牛仔 指环王 新西兰 英国
关注时光网微信

相关电影/影人

碟中谍7

碟中谍7 (2021)

0.0

导演：克里斯托夫·迈..

主演：汤姆·克鲁斯

在线播放

汤姆·克鲁斯

汤姆·克鲁斯

Tom Cruise

职业：演员 | 制作人 | 导演 | 编剧

查看影人作品  >

指环王

指环王 ()

-1.0

导演：胡安·安东尼奥..

主演：玛克拉·卡维纳

在线播放

星际牛仔

星际牛仔 ()

-1.0

导演：迈克尔·卡特曼

主演：约翰·赵

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

2020香港小姐面试现场佳丽如云

"翻版何超莲"惹关注 港大硕士被赞仙气足

41
港姐口号是“美貌与智慧并重”，内涵修养如今越来越受到..
2

安妮海瑟薇爆料诺兰导演片场没有椅子

这位英国导演的片场习惯还有很多

12
科学研究表明：久坐会危害健康。
3

58岁依旧神勇！阿汤哥生日快乐

"碟中谍7&8"已预定 还要和NASA合作上太空

12
男神阿汤哥58岁生日快乐！！！
4

动画片因人物染发、着装花哨被举报

湖南广电回应：立即停播，责令整改

迷惑事件。
5

《隐秘的角落》够不够得上神剧？

时光编辑部吐槽大会：惊喜&缺陷并存

所谓仁者见仁，智者见智，来看看小编们的想法是否和你“..

查看更多