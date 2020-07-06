







英国文化部和阿汤哥进行线上协商





《碟中谍7》剧组将在伦敦附近的华纳兄弟片厂开始拍摄，英国方面认为：剧组成员集中在室内拍摄，不会进入公共环境，而且将执行英国电影委员会严格的防疫政策，尽量将风险控制到最低。





影视剧拍摄每年在英国经济贡献超过124亿美元，每年将创造超过7万个就业岗位。